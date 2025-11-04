La polémica entre Amaia y Aliboria por la canción 'Aralar': "Estamos en contacto para resolver esta situación"

La cómica reacción de Amaia al soltar un gallo en un concierto | Getty Images

Amaia ha lanzado Aralar, un nuevo single en el que se empapa de los sonidos de la música folclórica del norte de España. Pero, tras su estreno, ha comenzado una polémica por su parecido con un tema de la banda Aliboria.

El grupo gallego ha recordado que Amaia fue miembro de la formación en 2016, y que su canción favorita era Xota de Caroi, de la banda y Xolé Lois Romero. Y en ella parece inspirado su nuevo tema.

Así lo han compartido Aliboria en público, que horas después de exponer la controversia han publicado un comunicado destinado a su público: "Estos días hemos recibido mucho cariño y apoyo, y queremos daros las gracias de corazón".

"Tuvimos la oportunidad de hablar con Amaia y con su equipo, que asumieron responsabilidades, mostraron comprensión y sensibilidad ante lo ocurrido, algo que agradecemos sinceramente", han explicado, mostrando que las dos partes ya se han comunicado.

Ahora buscan una solución, desde el respeto entre artistas: "Estamos en contacto para resolver esta situación con tranquilidad y buena disposición por ambas partes" ."Nos alegramos de que nuestra música pueda inspirar a grandes artistas y de que la música gallega siga abriendo fronteras", ha concluido Aliboria.