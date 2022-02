La polémica foto de Justin Bieber, junto a Tory Lanez, que indiga a los fans

Justin Bieber se ha colocado en el centro de la polémica. El cantante ha compartido una imagen en la que sale en un estudio de grabación junto a Tory Lanez, pero, poco después, el artista ha tenido que rectificar y borrar la imagen. ¿El motivo? Que sus fans se mostraron en total desacuerdo sobre esta posible unión.

El rapero de Ontario estuvo envuelto hace unos años en una polémica de mucho cuidado y es que fue acusado de disparar a Megan Thee Stallion. En su momento, la cantante compartió un vídeo en el que se veía cómo le estaban curando una herida de bala en el hospital y, ante el desconcierto generado, ella terminó reconociendo que el causante había sido Tory. Desde entonces, la guerra entre ambos ha sido total.

Los seguidores de Justin Bieber no olvidan y no han dudado en hacerle saber al joven músico que no les gustaría una colaboración con el rapero.