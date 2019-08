El polémico consejo dado en el programa de Karlos Arguiñano que ha indignado a Twitter

El programa de Karlos Arguiñano es uno de los más consolidados de la parrilla televisiva. Desde hace años, el cocinero nos explica con su característico sentido del humor, las recetas más deliciosas para poder elaborarlas paso a paso.

Aunque en esta ocasión, un consejo dado por su colaboradora Esther Telleira, no ha gustado a todos los espectadores: "Eva nos va a hacer un postre con fruta, pero ya sabéis que no debemos de sobrepasar las tres piezas de fruta al día, porque son alimentos que tienen azúcar y pueden desequilibrar mucho nuestra dieta si nos pasamos", explicaba dando paso a su compañera.

Juan Llorca, un chef valenciano, ha querido responder a la colaboradora: "No me puedo creer que me perdiera este programa. Vamos a ver, ¿cómo se pueden dar mensajes así en televisión? Así van las cosas", declaró Juan Llorca en Twitter.

Un comentario sobre el que también han opinado otros usuarios: