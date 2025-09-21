El posado de Pablo López y Laura Rubio tras su segunda boda en Cádiz
Pablo López y Laura Rubio se han vuelto a dar el "sí, quiero". Este sábado ha tenido lugar su segunda boda en Alcalá del Valle (Cádiz). Tras la celebración, los novios salieron a saludar a la prensa protagonizando un romántico posado.
Pablo López y Laura Rubio vivieron este sábado 20 de septiembre uno de sus días más especiales. Tras casarse por sorpresa el pasado julio, los dos artistas volvieron a darse el "sí, quiero", en la finca La Casería de Tomillos, en la localidad de Alcalá del Valle (Cádiz), junto a un grupo de familiares y amigos.
La segunda boda de la pareja se celebró como la primera, en la más absoluta intimidad. Sin cámaras y sin que ningún invitado pudiese difundir en redes sociales las fotos y vídeos de la celebración.
Según publican diferentes medios, los asistentes al enlace tuvieron que entregar sus móviles a la llegada para preservar la intimidad de los novios y que sean ellos quienes decidan si comparten o no las imágenes del día.
Pablo y Laura, que se conocieron en 2017 durante las grabaciones de La Voz y cuya relación saltó a los medios en 2021, quisieron compartir este día con la prensa y sus seguidores. Así, tras la celebración, salieron a saludar a los periodistas y protagonizaron un romántico posado en el que se mostraron cómplices y descubrieron el secreto mejor guardado de cualquier boda: el vestido de la novia.
La pareja, siempre discreta, no ha contado compartir más detalles de este día. Más allá del lugar de celebración, la finca Casería de Tomillo, se sabe que fue una boda civil, sin móviles y con numerosos invitados conocidos. Según publica la revista Semana, Lola Índigo, Sebastián Yatra, Raphael, Malú, David Bustamante y David Bisbal estuvieron entre los asistentes.
Tras la boda, Pablo López seguirá con sus compromisos profesionales que lo llevarán el 4 de octubre hasta la Plaza del Pilar de Zaragoza donde será el protagonista del Concierto Europa FM de las Fiestas del Pilar.