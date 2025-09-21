El posado de Pablo López y Laura Rubio tras su segunda boda en Cádiz

Te interesa Empieza las Fiestas del Pilar por todo lo alto con el concierto de Pablo López y Europa FM

Pablo López y Laura Rubio vivieron este sábado 20 de septiembre uno de sus días más especiales. Tras casarse por sorpresa el pasado julio, los dos artistas volvieron a darse el "sí, quiero", en la finca La Casería de Tomillos, en la localidad de Alcalá del Valle (Cádiz), junto a un grupo de familiares y amigos.

La segunda boda de la pareja se celebró como la primera, en la más absoluta intimidad. Sin cámaras y sin que ningún invitado pudiese difundir en redes sociales las fotos y vídeos de la celebración.

Según publican diferentes medios, los asistentes al enlace tuvieron que entregar sus móviles a la llegada para preservar la intimidad de los novios y que sean ellos quienes decidan si comparten o no las imágenes del día.

Pablo López y Laura Rubio, muy sonrientes tras su boda. | Gtresonline

Pablo y Laura, que se conocieron en 2017 durante las grabaciones de La Voz y cuya relación saltó a los medios en 2021, quisieron compartir este día con la prensa y sus seguidores. Así, tras la celebración, salieron a saludar a los periodistas y protagonizaron un romántico posado en el que se mostraron cómplices y descubrieron el secreto mejor guardado de cualquier boda: el vestido de la novia.

Pablo López y Laura Rubio llegan a su encuentro con los medios. | Gtresonline

Un detalle del tocado de Laura Rubio. | Gtresonline

La pareja, siempre discreta, no ha contado compartir más detalles de este día. Más allá del lugar de celebración, la finca Casería de Tomillo, se sabe que fue una boda civil, sin móviles y con numerosos invitados conocidos. Según publica la revista Semana, Lola Índigo, Sebastián Yatra, Raphael, Malú, David Bustamante y David Bisbal estuvieron entre los asistentes.

Otra imagen de Pablo López y Laura Rubio en su segunda boda. | Gtresonline

Tras la boda, Pablo López seguirá con sus compromisos profesionales que lo llevarán el 4 de octubre hasta la Plaza del Pilar de Zaragoza donde será el protagonista del Concierto Europa FM de las Fiestas del Pilar.