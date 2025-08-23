La precoz vida de Millie Bobbi Brown: una carrera desde la infancia, polémicas por su físico y madre joven

Aunque de origen británico, la artista Millie Bobby Brown nació el 19 de febrero de 2004 en la Costa del Sol. La ciudad malagueña de Marbella fue la ciudad que vio los primeros pasos de la actriz, que en apenas 21 años de vida ha dejado a su paso un largo recorrido de noticias.

El recorrido cinematográfico de Millie Bobbi Brown

Aunque su carrera comenzó teniendo apenas diez años, con apariciones estelares en series con en Érase una vez en el País de las Maravillas, Gray's Anatomy y Modern Family, no fue hasta 2016 cuando Brown protagonizó una de las series más exitosas de la historia de Netflix:Strangers Things. Encarnando a Eleven, la actriz se convirtió en una niña con capacidades sobrehumanas que la conectaban con el universo alternativo de Upside Down.

Desde ese momento, la actriz se ha criado entre los focos. No solo ha seguido hasta diciembre de 2024 con el rodaje de la quinta y última temporada de Stranger Things sino que, también, la actriz ha derrochado talento en películas como Enola Holmes, estrenada en 2020, que ya cuenta con dos secuelas o Damsel, lanzada en 2024.

Cambio físico de Millie Bobbi Brown

Si algo ha dejado claro Millie Bobbi Brown es que es la dueña de los cambios de look. Ya en Stranger Things demostró que no le importaba arriesgar cuando se cortó el pelo uniformemente con maquinilla. Desde aquel momento, la malagueña ha llevado todo tipo de cortes. Desde un rubio platino kilométrico hasta un moreno azabache, un castaño claro corte bob… pero no ha sido hastamarzo de 2025 cuando la actriz estalló ante las críticas por haberse hecho un cambio de look que "le hacía parecer demasiado mayor".

Madre de una hija adoptada

En pasado 2024, Brown le dio el "sí quiero" en una privada ceremonia en la Toscana italiana a Jake Bongiovi, hijo del clásico Jon Bon Jovi. Poco más de un año después, la pareja que tan solo cuanta con 21 y 23 años respectivamente, ha querido dar un paso más en su relación convirtiéndose en padres.

A través de una publicación compartida con su marido,la actriz ha comunicado que es madre: "Este verano dimos la bienvenida a nuestra pequeña y dulce niña adoptiva. Estamos más que emocionados de embarcarnos en este hermoso próximo capítulo de la paternidad, tanto en paz como en privacidad. Y entonces éramos 3. Amor, Millie y Jake Bonjovi".

Esta noticia llega poco después de que la actriz se abriera en el podcast SmartLess y compartiese sus deseos de tener un hijo pronto. Según afirmó la actriz, su madre tuvo a su primer hijo cuando ella tenía 21 años y su padre tenía 19, lo que, junto a no ver tanta diferencia entre "tener tu propio hijo y adoptar", la ha llevado a tomar esta decisión.

Una revelación criticada por algunos que la consideran "demasiado joven para dar este paso" y alabada por otros "por no haber recurrido a gestión subrogada".