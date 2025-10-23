Premios Billboard de la Música Latina 2025: nominados, a qué hora son y dónde verlos

Bad Bunny durante su residencia de conciertos en Puerto Rico | Kevin Mazur / Getty Images

El mundo celebra la semana de los Premios Billboard de la música Latina, cuya gala tiene lugar este martes 23 de octubre.

Después de una intervención de lo más viral de Aitana en el Panel de Mujeres, los Latin Billboards premiarán a los mejores artistas a través de 49 categorías. Con Bad Bunny encabezando la lista y mucha representación española, repasamos todo lo que se sabe del esperado evento.

Cómo ver la gala de los Premios Billboard de la Música Latina 2025

La ceremonia de premios será retransmitida en directo este 23 de octubre a través de Telemundo para Estados Unidos y en streaming vía su plataforma Peacock.

A su vez, será retrasmitida también por Telemundo Internacional para América Latina y el Caribe. Sin embargo, parece que en España no podrá verse a través de los canales oficiales.

¿A qué hora empieza?

A través de los mencionados canales se podrá ver la gala a partir de las 8:p.m ET, (a las 2:00 a.m en España y a la 1:00 a.m en Canarias del 24 de octubre).

La cita musical será conducida por la cantante y compositora afrocolombiana Goyo y el presentador mexicano Javier Poza, anfitriones de los Premios Billboard de la Música Latina 2025.

Los nominados a los Latin Billboards

Las actuaciones musicales correrán a cargo de Danny Ocean, Ozuna, Olga Tañón, Laura Pausini, La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho, Beéle, Juan Duque, Musza, Netón Vega, NXNNI y Óscar Maydon.

Y esta es la lista de los nominados:

Artista del Año

Bad Bunny

Fuerza Regida

Peso Pluma

Rauw Alejandro

Tito Double P

Artista del Año, Debut

Aleman

Clave Especial

FloyyMenor

Kapo

Netón Vega

Gira del Año

Aventura

Chayanne

Luis Miguel

Rauw Alejandro

Shakira

Artista Crossover del Año

Ayra Starr

benny blanco

Bruno Mars

ROSÉ

Rvssian

Ty Dolla $ign

Global 200 Artista Latino del Año

Bad Bunny

Fuerza Regida

Karol G

Netón Vega

Tito Double P

Global 200 Canción Latina del Año

Bad Bunny, Baile Inolvidable

Bad Bunny, DTMF

Bad Bunny, Nuevayol

Karol G, Si Antes Te Hubiera Conocido

Óscar Maydon & Fuerza Regida, Tu Boda

Hot Latin Song, Canción del Año

Bad Bunny, Baile Inolvidable

Bad Bunny, DTMF

Bad Bunny, EOO

Bad Bunny, Nuevayol

Óscar Maydon & Fuerza Regida, Tu Boda

Hot Latin Song, Colaboración Vocal del Año

Fuerza Regida & Grupo Frontera, Me Jalo

Óscar Maydon & Fuerza Regida, Tu Boda

Rauw Alejandro & Bad Bunny, Qué Pasaría…

Rauw Alejandro & Romeo Santos, Khe?

Tito Double P & Peso Pluma, Dos Días

Hot Latin Songs Artista del Año, Masculino

Bad Bunny

Netón Vega

Peso Pluma

Rauw Alejandro

Tito Double P

Hot Latin Songs Artista del Año, Femenina

Karol G

Selena Gomez

Shakira

Yailin La Más Viral

Young Miko

Hot Latin Songs Artista del Año, Dúo o Grupo

Clave Especial

Fuerza Regida

Grupo Frontera

Julión Álvarez y Su Norteño Banda

The Marias

Hot Latin Songs Sello Discográfico del Año

Double P

Interscope Capitol Labels Group

Rimas

Sony Music Latin

Warner Latina

Canción del Año, Latin Airplay

Fuerza Regida & Grupo Frontera, Me Jalo

Karol G, Si Antes Te Hubiera Conocido

Natti Natasha, Desde Hoy

Rauw Alejandro & Romeo Santos, Khe?

Shakira, Soltera

Sello Discográfico del Año, Latin Airplay

Interscope Capitol Labels Group

Rimas

Sony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment

Warner Latina

Canción del Año, Ventas

Bad Bunny, Baile Inolvidable

Bad Bunny, DTMF

Bad Bunny, Nuevayol

Karol G, Si Antes Te Hubiera Conocido

Xavi & Manuel Turizo, En Privado

Canción del Año, Streaming

Bad Bunny, Baile Inolvidable

Bad Bunny, DTMF

Bad Bunny, Nuevayol

Karol G, Si Antes Te Hubiera Conocido

Óscar Maydon & Fuerza Regida, Tu Boda

Top Latin Album del Año

Bad Bunny, Debí Tirar Más Fotos

Netón Vega, Mi Vida Mi Muerte

Peso Pluma, Éxodo

Rauw Alejandro, Cosa Nuestra

Tito Double P, Incómodo

Top Latin Albums Artista del Año, Masculino

Bad Bunny

Junior H

Peso Pluma

Rauw Alejandro

Tito Double P

Top Latin Albums Artista del Año, Femenina

Becky G

Cazzu

Kali Uchis

Karol G

Shakira

Top Latin Albums Artista del Año, Dúo o Grupo

Aventura

Clave Especial

Fuerza Regida

Grupo Frontera

Julión Álvarez y Su Norteño Banda

Top Latin Albums Sello Discográfico del Año

Double P

Interscope Capitol Labels Group

Rimas

Sony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment

Artista "Latin Pop" del Año, Solista

Danny Ocean

Enrique Iglesias

Kali Uchis

Luis Fonsi

Shakira

Artista "Latin Pop" del Año, Dúo o Grupo

Ha*Ash

Jesse & Joy

Maná

Morat

Sin Bandera

Canción "Latin Pop" del Año

Danny Ocean & Kapo, Imagínate

Maluma, Cosas Pendientes

Rauw Alejandro, Carita Linda

Selena Gomez, benny blanco & The Marias, Ojos Tristes

Shakira, Soltera

Latin Pop Airplay Sello Discográfico del Año

AP Global

Interscope Capitol Labels Group

Sony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment

Warner Latina

Álbum "Latin Pop" del Año

Cazzu, Latinaje

Danny Ocean, Babylon Club

Kapo, Por Si Alguien Nos Escucha

Latin Mafia, Todos Los Días Todo El Día

Quevedo, Buenas Noches

Latin Pop Albums Sello Discográfico del Año

Interscope Capitol Labels Group

Sony Music Latin

Universal Music Enterprises

Universal Music Latin Entertainment

Warner Latina

Artista Tropical del Año, Solista

Elvis Crespo

Jerry Rivera

Marc Anthony

Prince Royce

Romeo Santos

Artista Tropical del Año, Dúo o Grupo

Aventura

Chino & Nacho

Grupo Niche

La Sonora Dinamita

Monchy & Alexandra

Canción Tropical del Año

Bad Bunny, Baile Inolvidable

Grupo Frontera & Romeo Santos, Ángel

Karol G, Si Antes Te Hubiera Conocido

Rauw Alejandro, Tú Con Él

Xavi & Manuel Turizo, En Privado

Tropical Airplay Sello Discográfico del Año

Grupo Frontera

Interscope Capitol Labels Group

Rimas

Sony Music Latin

Warner Latina

Álbum Tropical del Año

Grupo Kual? Dinastía Pedraza, Los Reyes De La Cumbia Sonidera: En México

Los Hermanos Rosario, Grandes Éxitos

Natti Natasha, En Amargue

Prince Royce, Eterno

Rubby Pérez, Rubby Pérez ¡Grandes Éxitos!

Tropical Albums Sello Discográfico del Año

Discos Fuentes

Sony Music Latin

The Orchard

Universal Music Enterprises

Universal Music Latin Entertainment

Artista Regional Mexicano del Año, Solista

Ivan Cornejo

Junior H

Netón Vega

Peso Pluma

Tito Double P

Artista Regional Mexicano del Año, Dúo o Grupo

Clave Especial

Fuerza Regida

Grupo Frontera

Julión Álvarez y Su Norteño Banda

Los Tigres del Norte

Canción Regional Mexicana del Año

Fuerza Regida & Grupo Frontera, Me Jalo

Fuerza Regida, Por Esos Ojos

Óscar Maydon & Fuerza Regida, Tu Boda

Peso Pluma & Netón Vega, La Patrulla

Tito Double P & Peso Pluma, Dos Días

Regional Mexican Airplay Sello Discográfico del Año

Afinarte

Azteca

Socios

Sony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment

Álbum Regional Mexicano del Año

Fuerza Regida, 111XPANTÍA

Ivan Cornejo, Mirada

Netón Vega, Mi Vida Mi Muerte

Peso Pluma, Éxodo

Tito Double P, Incómodo

Regional Mexican Albums Sello Discográfico del Año

Double P Records

Interscope Capitol Labels Group

Sony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment

Warner Latina

Artista "Latin Rhythm" del Año, Solista

Bad Bunny

Feid

Kapo

Karol G

Rauw Alejandro

Artista "Latin Rhythm" del Año, Dúo o Grupo

Alexis & Fido

Baby Rasta & Gringo

J-King & Maximan

Jowell & Randy

Mambo Kingz

Canción "Latin Rhythm" del Año

Bad Bunny, DTMF

Bad Bunny, EOO

Bad Bunny, Nuevayol

Rauw Alejandro & Bad Bunny, Qué Pasaría…

Rauw Alejandro & Romeo Santos, Khe?

Latin Rhythm Airplay Sello Discográfico del Año

Interscope Capitol Labels Group

Rimas

Sony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment

Warner Latina

Álbum "Latin Rhythm" del Año

Bad Bunny, Debí Tirar Más Fotos

FloyyMenor, El Comienzo

Karol G, Tropicoqueta

Omar Courtz, Primera Musa

Rauw Alejandro, Cosa Nuestra

Latin Rhythm Albums Sello Discográfico del Año

Interscope Capitol Labels Group

Rimas

Sony Music Latin

United Masters

Universal Music Latin Entertainment

Compositor del Año

Armenta

Bad Bunny

Jorsshh

Netón Vega

Roberto "La Paciencia"

Editorial del Año

Downtown DMP Songs, BMI

Josa Publishing, B

Sony Latin Music Publishing, LLC, BMI

Street Mob Publishing, BMI

Warner-Tamerlane Publishing Corp, BMI

Corporación Editorial del Año

Downtown Music Publishing

Rimas Entertainment

Sony Music Publishing

Universal Music

Warner Chappell Music

Productor del Año