38 edicion

Premios Lo Nuestro 2026: lista completa de nominados

Bad Bunny, Karol G, Rauw Alejandro encabezan la lista de nominados de los Premios Lo Nuestro 2026, seguidos de cerca por Carín León, Shakira y Beéle. Además, Aitana ha recibido un total de cuatro nominaciones, entre ellas Artista Pop Femenina del Año y Disco Pop del Año.

Premios Goya 2026: lista completa de nominados y películas favoritas

Sebastián Yatra en los Premios Lo Nuestro
Sebastián Yatra en los Premios Lo Nuestro | Agencia EFE

Europa FM

Madrid14/01/2026 09:28

La temporada de premios continúa, ahora con los nominados a los Premios Lo Nuestro.

Es el año de galardones para Bad Bunny, que se alza con 14 nominaciones, y la sigue de cerca Karol G con 13 opciones de llevarse el trofeo. Rauw Alejandro y Carín León tienen 12 y 11 nominaciones respectivamente.

Por su parte, la representación española llega de la mano de Alejandro Sanz con seis nominaciones y de Aitana, con cinco. También optan a los premios de varias categorías artistas como Quevedo, Lola Índigo y Bad Gyal.

Todas las nominaciones a Premios Lo Nuestro 2026

Premio Lo Nuestro Artista del Año

  • Bad Bunny
  • Beéle
  • Carín León
  • Fuerza Regida
  • Karol G
  • Maluma
  • Marc Anthony
  • Rauw Alejandro
  • Romeo Santos
  • Shakira

Canción del Año

  • Desde Hoy – Natti Natasha
  • DTMF – Bad Bunny
  • El Amor De Mi Herida – Carín León
  • Imagínate – Danny Ocean & Kapo
  • Khé? – Rauw Alejandro & Romeo Santos
  • Latina Foreva – Karol G
  • Me Jalo – Fuerza Regida & Grupo Frontera
  • No Me Sé Rajar – Alejandro Fernández
  • Otra Noche (Feat. Darell) – Myke Towers & Darell
  • Soltera – Shakira

Álbum del Año

  • ¿Y Ahora Qué +? – Alejandro Sanz
  • 111xpantia – Fuerza Regida
  • Babylon Club – Danny Ocean
  • Cosa Nuestra – Rauw Alejandro
  • Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny
  • Eterno – Prince Royce
  • Island Boyz – Myke Towers
  • La Ciudad – Alleh & Yorghaki
  • Palabra De To’s (Seca) – Carín León
  • Tropicoqueta – Karol G

Mejor combinación femenina

  • Amiga Date Cuenta – Ha*Ash & Thalia
  • Blackout – Emilia, Tini & Nicki Nicole
  • Brujería – Yuridia & Majo Aguilar
  • De Maravisha – Tokischa & Nathy Peluso
  • En 4 – Kenia Os & Anitta
  • En Tu Marea – Goyo & Greeicy
  • FKN Movie – Karol G & Mariah Angeliq
  • Maldita Billetera – Alicia Villarreal & Lila Downs
  • Maldita Primavera – Yuri & Ángela Aguilar
  • Pa’ Qué Volviste? – Elena Rose & Maria Becerra

Colaboración Crossover del Año

  • Ba Ba Bad Remix – Kybba, Sean Paul, Ryan Castro & Busy Signal
  • I Adore You – Hugel, J Balvin, Ellie Goulding Ft. Topic, Arash & Daecolm
  • Lost In Translation – Carín León & Kacey Musgraves
  • No Hay Break – Myke Towers Ft. Omah Lay
  • Now Or Never – Bon Jovi & Pitbull
  • São Paulo – The Weeknd & Anitta

La Mezcla Perfecta del Año

  • Carteras Chinas – Elena Rose, Camilo & Los Ángeles Azules
  • Coleccionando Heridas – Karol G & Marco Antonio Solís
  • El Vino De Tu Boca – Alejandro Sanz & Carín León
  • Khé? – Rauw Alejandro & Romeo Santos
  • Misterio – J Balvin & Gilberto Santa Rosa
  • Que Me Quiera Ma’ – Marc Anthony & Wisin
  • Sabes Qué Hora Es – Banda Los Sebastianes De Saúl Plata & Luis Fonsi
  • Sin Ti – Morat & Jay Wheeler
  • Súfrale – Grupo Firme & Gloria Trevi
  • Weltita – Bad Bunny & Chuwi

Tour del Año

  • Cosa Nuestra World Tour – Rauw Alejandro
  • De Rey A Rey – Alejandro Fernández
  • Las Mujeres Ya No Lloran World Tour – Shakira
  • Más Cerca De Ti Tour – Marco Antonio Solís
  • No Me Quiero Ir De Aquí Residencia – Bad Bunny
  • Vivir Sin Aire Tour – Maná

Artista Revelación del Año Masculino

  • Alleh
  • Clave Especial
  • Esaú Ortiz
  • Juan Duque
  • Hamilton
  • La Cruz
  • Macario Martínez
  • Roa
  • Santos Bravos
  • Yorghaki

Artista Revelación del Año Femenina

  • Aria Bela
  • Camila Fernández
  • Delilah
  • Estevie
  • MAR
  • Paloma Morphy
  • Yailin La Mas Viral
  • Yeri Mua
  • Ysa C
  • Zoe Gotusso

Música Cristiana – Canción del Año

  • Alabaré – Nacho, Redimi2 & Alex Zurdo
  • La Respuesta – Gocho
  • Ponte Bonita (Remix) – Yaronk Rouse & Rosalina
  • Si Volviera Jesús – Víctor Manuelle
  • Sonríele – Daddy Yankee
  • Todo Va Estar Bien – Barak, Tercer Cielo & Juan Carlos Rodriguez

Categorías urbanas

Artista Masculino Del Año Urbano

  • Arcángel
  • Bad Bunny
  • Beéle
  • Eladio Carrión
  • Feid
  • J Balvin
  • Myke Towers
  • Rauw Alejandro
  • Wisin
  • Yandel

Artista Femenina Del Año Urbano

  • Anitta
  • Bad Gyal
  • Fariana
  • Karol G
  • Natti Natasha
  • Rainao
  • Tokischa
  • Yailín La Más Viral
  • Yeri Mua
  • Young Miko

Canción Del AñoUrbano

  • Ba Ba Bad Remix - Kybba, Sean Paul, Ryan Castro & Busy Signal
  • Daddy Yankee: BZRP Music Sessions, Vol.0/66 - Bizarrap & Daddy Yankee
  • Hablame Claro - Yandel & Feid
  • La Plena (W Sound 5) - W Sound, Beéle & Ovy On The Drums
  • Latina Foreva - Karol G
  • Lo Caro Y Lo Bueno - Chencho Corleone
  • Qué Pasaría… - Rauw Alejandro & Bad Bunny
  • Rio - J Balvin
  • Romeo - Anitta
  • Soleao - Myke Towers & Quevedo

Mejor Canción Trap/Hip HopUrbano

  • Bum Bum - El Alfa, Jon Z & Alofoke Music
  • Cuando No Era Cantante - El Bogueto & Yung Beef
  • Duro Ma - Bryant Myers, Dei V & Saiko
  • En La City - Trueno & Young Miko
  • Flash Foto - Arcángel & Neutro Shorty
  • Love - Clarent
  • Nueva Era - Duki & Myke Towers
  • Primer Lugar - Eladio Carrión & Omar Courtz
  • Tokischa RMX - J Castle, Hades66, Ñengo Flow & Tokischa
  • Yogurcito Remix - Blessd, Anuel AA, Yan Block, Luar La L, Kris R. & Roa

Colaboración del Año – Urbano

  • +57 – Karol G, Feid, Dfzm, Ovy On The Drums, J Balvin, Maluma, Ryan Castro, Blessd
  • Amg – Eladio Carrión & Young Miko
  • Doblexxó – J Balvin & Feid
  • La Plena (W Sound 5) – W Sound, Beéle & Ovy On The Drums
  • Luna – Wisin & Kapo
  • Otra Noche (Feat. Darell) – Myke Towers & Darell
  • Perfumito Nuevo – Bad Bunny & Rainao
  • Portate Bien – Anuel Aa, Blessd & Ovy On The Drums
  • Wells Fargo – Arcángel, Yandel, Ñengo Flow & De La Ghetto
  • Woahh – Rvssian, Young Miko, Omar Courtz Ft. Clarent

Mejor Canción Dembow

  • Bing Bong – Yailin La Mas Viral & Puyalo Pantera
  • Celos – Tokischa & Bulin 47
  • Dem Bow – Natti Natasha, Nando Boom & Dímelo Flow
  • Pa Que Lo Bailes (Bailalo Rocky) – Lomiiel
  • Quita Y Pone – El Alfa & Fariana

Álbum del Año – Urbano

  • Borondo – Beéle
  • Don Kbrn – Eladio Carrión
  • El Sobreviviente WWW – Wisin
  • Elyte – Yandel
  • Ferxxo Vol X: Sagrado – Feid
  • Island Boyz – Myke Towers
  • Lo Mismo De Siempre – Mora
  • Sendé – Ryan Castro
  • Sr. Santos II Sueños De Grandeza – Arcángel
  • Underwater – Fariana

Categorías pop

Artista Pop Masculino del Año

  • Alejandro Sanz
  • Camilo
  • Danny Ocean
  • Juanes
  • Maluma
  • Manuel Turizo
  • Marco Antonio Solís
  • Pitbull
  • Ricardo Arjona
  • Sebastián Yatra
Artista Pop Femenina del Año
  • Aitana
  • Cazzu
  • Elena Rose
  • Emilia
  • Gloria Trevi
  • Kany García
  • Kenia Os
  • Laura Pausini
  • Shakira
  • Yami Safdie

Grupo o Dúo del Año – Pop/Rock

  • Ca7riel & Paco Amoroso
  • Dnd I Do Not Disturb
  • Ha*Ash
  • Matisse
  • Latin Mafia
  • Maná
  • Mau Y Ricky
  • Morat
  • Rawayana
  • Reik
Canción del Año – Pop
  • Bronceador – Maluma
  • Con Otra – Cazzu
  • El Cielo Te Mandó Para Mi – Ha*Ash
  • La Carretera – Pedro Capó
  • La Pelirroja – Sebastián Yatra
  • Mientes – Reik
  • Noviogangsta <3 – Emilia
  • Palmeras En El Jardín – Alejandro Sanz
  • Soltera – Shakira
  • Un Beso Menos – Elena Rose & Morat

Colaboración del Año – Pop

  • Abrázame – Ángela Aguilar & Felipe Botello Y El Sonoro Rugir
  • Accidente – Jesse & Joy & Elsa Y Elmar
  • Bésame – Alejandro Sanz & Shakira
  • Bunda – Emilia & Luísa Sonza
  • Conmigo Sin Ti– Matisse & Cristian Castro
  • Huir – Kany García & Lia Kali
  • La Del Primer Puesto – Reik & Xavi
  • Se Fue – Rauw Alejandro & Laura Pausini
  • Si Tuviera Que Elegir – Ricardo Montaner, Camilo & Evaluna Montaner
  • Sin Ti – Morat & Jay Wheeler

Canción del Año – Pop/Balada

  • Alguien – Carlos Rivera
  • Cueste Lo Que Cueste – Gloria Trevi
  • El Reclamo – Olga Tañón
  • Tierra Mía – Kany García
  • Mujer – Ricardo Arjona
  • Querida Yo – Yami Safdie & Camilo
Álbum del Año – Pop
  • Cuarto Azul – Aitana
  • El Vuelo – Gloria Trevi
  • En Las Nubes (Con Mis Panas) – Elena Rose
  • Haashville – Ha*Ash
  • La Carretera – Pedro Capó
  • Milagro – Sebastián Yatra
  • Noches De Cantina – Maná
  • Preguntas A Las 11:11 – Ela Taubert
  • ¿Qué Significa El Amor? – Carlos Rivera
  • Ya Es Mañana – Morat

Colaboración del Año – Pop-Urbano

  • 2 AM – Sebastián Yatra & Bad Gyal
  • Que Haces – Becky G & Manuel Turizo
  • Samaná – Mau Y Ricky, Danny Ocean & Yorghaki
  • Tamo Bien – Enrique Iglesias, Pitbull & Iamchino
  • Te Acuerdas? – Dnd I Do Not Disturb & R!Ch Yashel
  • Volver – Piso 21, Marc Anthony & Beéle

Canción del Año – Pop-Urbano

  • 6 De Febrero – Aitana
  • A.K.A – Mari La Carajita
  • Cables Cruzados – Farruko
  • Carita Linda – Rauw Alejandro
  • Cosas Pendientes – Maluma
  • DTMF – Bad Bunny
  • Sirenita – Ozuna
  • Tengo Celos – Myke Towers
  • Tocando El Cielo – Luis Fonsi
  • Una Como Tu – Jay Wheeler
Canción del Año – Pop/Rock
  • ¿Es En Serio? – Ela Taubert
  • Me Toca A Mí – Morat & Camilo
  • Sabe Bien – Pedro Capó
  • Una Noche Contigo – Juanes
  • Vivir Sin Aire – Maná & Carín León

Mejor Eurosong – Pop-Urbano

  • 6 De Febrero – Aitana
  • Da Me – Bad Gyal
  • Esa Diva – Melody
  • Moja1ta – Lola Indigo
  • Quiero Decirte – Abraham Mateo & Ana Mena
  • Tatami – JC Reyes
  • Tuchat – Quevedo
  • Tu Vas Sin (Fav) – Rels B

Categorías Tropical

Artista del Año – Tropical

  • Carlos Vives
  • Elvis Crespo
  • Gloria Estefan
  • Jerry Rivera
  • Luis Figueroa
  • Marc Anthony
  • Olga Tañón
  • Prince Royce
  • Romeo Santos
  • Silvestre Dangond

Canción del Año – Tropical

  • Desde Hoy – Natti Natasha
  • Fuera De Lugar – Venesti
  • Hello, What’s Up – Christian Alicea
  • How Deep Is Your Love – Prince Royce
  • La Indiferencia – Silvestre Dangond & Fonseca
  • Malportada – Nathy Peluso & Rawayana
  • Más Que Un Beso – Luis Figueroa
  • Por Si Te Me Vas – Olga Tañón & Lenny Tavárez
  • Raíces – Gloria Estefan
  • Tú Con Él – Rauw Alejandro

Colaboración del Año – Tropical

  • Café Con Ron – Bad Bunny & Los Pleneros De La Cresta
  • En Privado – Xavi & Manuel Turizo
  • La Diferente – Lenier & Gente De Zona
  • La Tierra Del Olvido (Versión Salsa) – Carlos Vives & Grupo Niche
  • Me Muevo – Fariana & Kiko El Crazy
  • Nuestra Canción – Elvis Crespo & Jerry Rivera
  • Repetimos – Arthur Hanlon, Yotuel & Darell
  • Venga Lo Que Venga – Fonseca & Rawayana
  • Vestido Rojo – Silvestre Dangond & Emilia
  • Volver (La Salsa) – Piso 21, Beéle & Marc Anthony

Álbum del Año – Tropical

  • Debut Y Segunda Tanda, Vol. 2 – Gilberto Santa Rosa
  • El Último Baile – Silvestre Dangond & Juancho De La Espriella
  • Escalona Nunca Se Había Grabado Así (Deluxe) – Carlos Vives
  • Eterno – Prince Royce
  • Gris – Luis Figueroa
  • Llegué Yo – Jerry Rivera
  • Natti Natasha En Amargue – Natti Natasha
  • Poeta Herío – Elvis Crespo
  • Raíces – Gloria Estefan
  • Reparto By Gente De Zona – Gente De Zona

Categorías de Música Mexicana

Artista Masculino del Año - Música Mexicana

  • Alejandro Fernández
  • Carín León
  • Christian Nodal
  • Eden Muñoz
  • Ivan Cornejo
  • Luis Angel “El Flaco”
  • Netón Vega
  • Oscar Maydon
  • Pepe Aguilar
  • Xavi

Artista Femenina del Año – Música Mexicana

  • Aida Cuevas
  • Ana Bárbara
  • Angela Leiva
  • Ángela Aguilar
  • Camila Fernández
  • Carolina Ross
  • Chiquis
  • Lupita Infante
  • Majo Aguilar
  • Yuridia

Grupo o Dúo del Año – Música Mexicana

  • Banda El Recodo
  • Banda Los Sebastianes De Saúl Plata
  • Fuerza Regida
  • Grupo Firme
  • Grupo Frontera
  • Intocable
  • Julión Álvarez Y Su Norteño Banda
  • La Arrolladora Banda El Limón De René Camacho
  • Los Ángeles Azules
  • Los Tigres Del Norte

Canción del Año – Música Mexicana

  • Amor Bonito – Luis Angel “El Flaco”
  • El Amigo – Christian Nodal
  • El Amor De Mi Herida – Carín León
  • Hija De Papi – Xavi & Netón Vega
  • Hecha Pa’ Mi – Grupo Frontera
  • Loco – Netón Vega
  • Me Prometí – Ivan Cornejo
  • Otro Capítulo – Becky G
  • Por Esos Ojos – Fuerza Regida
  • Traigo Saldo Y Ganas De Rogar – Eden Muñoz

Colaboración del Año – Música Mexicana

  • 300 Noches – Belinda & Natanael Cano
  • Crisis – Becky G & Tito Double P
  • En Tiempo Y Forma (Juntos) – Josi Cuen & Jorge Medina
  • Lo Que No Saben – Calibre 50 & Los De La Noria
  • Me Jalo – Fuerza Regida Y Grupo Frontera
  • Morena – Netón Vega & Peso Pluma
  • Si Tú Me Vieras – Carín León & Maluma
  • Tu Tu Tu – Clave Especial & Edgardo Nuñez
  • Un Bendito Día – Yuridia & Alejandro Fernández
  • Yo Me Lo Busqué – Los Ángeles Azules & Thalia

Canción Banda del Año

  • Amor Bonito – Luis Angel “El Flaco”
  • El Beneficio De La Duda – Grupo Firme
  • Una Historia Mal Contada – La Arrolladora Banda El Limón De René Camacho
  • Una Peda Menos – Banda Los Recoditos
  • Voy A Levantarme – Banda Los Sebastianes De Saúl Plata

Canción Mariachi/Ranchera del Año

  • Amé – Christian Nodal
  • Amémonos De Nuevo – Lupita Infante & Leonardo Aguilar
  • Cuídamela Bien - Pepe Aguilar
  • Nadie Se Va Como Llegó – Ángela Aguilar
  • No Me Sé Rajar – Alejandro Fernández
  • Sin Llorar – Yuridia

Canción Norteña del Año

  • Chelas Y Besos – La Fiera De Ojinaga
  • La Lotería – Los Tigres Del Norte
  • Me Gusta Mi Vida – Intocable
  • Mi Lugar Favorito – Eden Muñoz
  • Rey Sin Reina – Julión Álvarez Y Su Norteño Banda
Fusión Música Mexicana del Año
  • 2+2 – Omar Camacho & Victor Mendivil
  • Loco – Netón Vega
  • Marlboro Rojo – Fuerza Regida
  • No Capea – Xavi & Grupo Frontera
  • Tu Tu Tu – Clave Especial & Edgardo Nuñez

Mejor Electro Corrido – Música Mexicana

  • Bachata Bélica – Los Esquivel, Prince Royce & Brray
  • Corridos Y Alcohol – Steve Aoki & Oscar Maydon
  • La Fiesta – Luis R Conriquez, José Guicho & Tito Double P
  • Tierno – Joaquin Medina & Codiciado
  • Triple Lavada Remix – Esaú Ortiz, Luis R Conriquez, Oscar Maydon, Alemán Ft. Victor Mendivil

Álbum del Año – Música Mexicana

  • ¿Quién + Como Yo? – Christian Nodal
  • 111xpantia – Fuerza Regida
  • De Rey A Rey (En Vivo Desde La Plaza De Toros La México, 2024) – Alejandro Fernández
  • Eden – Eden Muñoz
  • Encuentros – Becky G
  • La Lotería – Los Tigres Del Norte
  • Next – Xavi
  • Palabra De To’s (Seca) – Carín León
  • Sin Llorar – Yuridia
  • Voy A Levantarme – Banda Los Sebastianes De Saúl Plata