Premios Lo Nuestro 2026: lista completa de nominados
Bad Bunny, Karol G, Rauw Alejandro encabezan la lista de nominados de los Premios Lo Nuestro 2026, seguidos de cerca por Carín León, Shakira y Beéle. Además, Aitana ha recibido un total de cuatro nominaciones, entre ellas Artista Pop Femenina del Año y Disco Pop del Año.
La temporada de premios continúa, ahora con los nominados a los Premios Lo Nuestro.
Es el año de galardones para Bad Bunny, que se alza con 14 nominaciones, y la sigue de cerca Karol G con 13 opciones de llevarse el trofeo. Rauw Alejandro y Carín León tienen 12 y 11 nominaciones respectivamente.
Por su parte, la representación española llega de la mano de Alejandro Sanz con seis nominaciones y de Aitana, con cinco. También optan a los premios de varias categorías artistas como Quevedo, Lola Índigo y Bad Gyal.
Todas las nominaciones a Premios Lo Nuestro 2026
Premio Lo Nuestro Artista del Año
- Bad Bunny
- Beéle
- Carín León
- Fuerza Regida
- Karol G
- Maluma
- Marc Anthony
- Rauw Alejandro
- Romeo Santos
- Shakira
Canción del Año
- Desde Hoy – Natti Natasha
- DTMF – Bad Bunny
- El Amor De Mi Herida – Carín León
- Imagínate – Danny Ocean & Kapo
- Khé? – Rauw Alejandro & Romeo Santos
- Latina Foreva – Karol G
- Me Jalo – Fuerza Regida & Grupo Frontera
- No Me Sé Rajar – Alejandro Fernández
- Otra Noche (Feat. Darell) – Myke Towers & Darell
- Soltera – Shakira
Álbum del Año
- ¿Y Ahora Qué +? – Alejandro Sanz
- 111xpantia – Fuerza Regida
- Babylon Club – Danny Ocean
- Cosa Nuestra – Rauw Alejandro
- Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny
- Eterno – Prince Royce
- Island Boyz – Myke Towers
- La Ciudad – Alleh & Yorghaki
- Palabra De To’s (Seca) – Carín León
- Tropicoqueta – Karol G
Mejor combinación femenina
- Amiga Date Cuenta – Ha*Ash & Thalia
- Blackout – Emilia, Tini & Nicki Nicole
- Brujería – Yuridia & Majo Aguilar
- De Maravisha – Tokischa & Nathy Peluso
- En 4 – Kenia Os & Anitta
- En Tu Marea – Goyo & Greeicy
- FKN Movie – Karol G & Mariah Angeliq
- Maldita Billetera – Alicia Villarreal & Lila Downs
- Maldita Primavera – Yuri & Ángela Aguilar
- Pa’ Qué Volviste? – Elena Rose & Maria Becerra
Colaboración Crossover del Año
- Ba Ba Bad Remix – Kybba, Sean Paul, Ryan Castro & Busy Signal
- I Adore You – Hugel, J Balvin, Ellie Goulding Ft. Topic, Arash & Daecolm
- Lost In Translation – Carín León & Kacey Musgraves
- No Hay Break – Myke Towers Ft. Omah Lay
- Now Or Never – Bon Jovi & Pitbull
- São Paulo – The Weeknd & Anitta
La Mezcla Perfecta del Año
- Carteras Chinas – Elena Rose, Camilo & Los Ángeles Azules
- Coleccionando Heridas – Karol G & Marco Antonio Solís
- El Vino De Tu Boca – Alejandro Sanz & Carín León
- Khé? – Rauw Alejandro & Romeo Santos
- Misterio – J Balvin & Gilberto Santa Rosa
- Que Me Quiera Ma’ – Marc Anthony & Wisin
- Sabes Qué Hora Es – Banda Los Sebastianes De Saúl Plata & Luis Fonsi
- Sin Ti – Morat & Jay Wheeler
- Súfrale – Grupo Firme & Gloria Trevi
- Weltita – Bad Bunny & Chuwi
Tour del Año
- Cosa Nuestra World Tour – Rauw Alejandro
- De Rey A Rey – Alejandro Fernández
- Las Mujeres Ya No Lloran World Tour – Shakira
- Más Cerca De Ti Tour – Marco Antonio Solís
- No Me Quiero Ir De Aquí Residencia – Bad Bunny
- Vivir Sin Aire Tour – Maná
Artista Revelación del Año Masculino
- Alleh
- Clave Especial
- Esaú Ortiz
- Juan Duque
- Hamilton
- La Cruz
- Macario Martínez
- Roa
- Santos Bravos
- Yorghaki
Artista Revelación del Año Femenina
- Aria Bela
- Camila Fernández
- Delilah
- Estevie
- MAR
- Paloma Morphy
- Yailin La Mas Viral
- Yeri Mua
- Ysa C
- Zoe Gotusso
Música Cristiana – Canción del Año
- Alabaré – Nacho, Redimi2 & Alex Zurdo
- La Respuesta – Gocho
- Ponte Bonita (Remix) – Yaronk Rouse & Rosalina
- Si Volviera Jesús – Víctor Manuelle
- Sonríele – Daddy Yankee
- Todo Va Estar Bien – Barak, Tercer Cielo & Juan Carlos Rodriguez
Categorías urbanas
Artista Masculino Del Año – Urbano
- Arcángel
- Bad Bunny
- Beéle
- Eladio Carrión
- Feid
- J Balvin
- Myke Towers
- Rauw Alejandro
- Wisin
- Yandel
Artista Femenina Del Año – Urbano
- Anitta
- Bad Gyal
- Fariana
- Karol G
- Natti Natasha
- Rainao
- Tokischa
- Yailín La Más Viral
- Yeri Mua
- Young Miko
Canción Del Año– Urbano
- Ba Ba Bad Remix - Kybba, Sean Paul, Ryan Castro & Busy Signal
- Daddy Yankee: BZRP Music Sessions, Vol.0/66 - Bizarrap & Daddy Yankee
- Hablame Claro - Yandel & Feid
- La Plena (W Sound 5) - W Sound, Beéle & Ovy On The Drums
- Latina Foreva - Karol G
- Lo Caro Y Lo Bueno - Chencho Corleone
- Qué Pasaría… - Rauw Alejandro & Bad Bunny
- Rio - J Balvin
- Romeo - Anitta
- Soleao - Myke Towers & Quevedo
Mejor Canción Trap/Hip Hop– Urbano
- Bum Bum - El Alfa, Jon Z & Alofoke Music
- Cuando No Era Cantante - El Bogueto & Yung Beef
- Duro Ma - Bryant Myers, Dei V & Saiko
- En La City - Trueno & Young Miko
- Flash Foto - Arcángel & Neutro Shorty
- Love - Clarent
- Nueva Era - Duki & Myke Towers
- Primer Lugar - Eladio Carrión & Omar Courtz
- Tokischa RMX - J Castle, Hades66, Ñengo Flow & Tokischa
- Yogurcito Remix - Blessd, Anuel AA, Yan Block, Luar La L, Kris R. & Roa
Colaboración del Año – Urbano
- +57 – Karol G, Feid, Dfzm, Ovy On The Drums, J Balvin, Maluma, Ryan Castro, Blessd
- Amg – Eladio Carrión & Young Miko
- Doblexxó – J Balvin & Feid
- La Plena (W Sound 5) – W Sound, Beéle & Ovy On The Drums
- Luna – Wisin & Kapo
- Otra Noche (Feat. Darell) – Myke Towers & Darell
- Perfumito Nuevo – Bad Bunny & Rainao
- Portate Bien – Anuel Aa, Blessd & Ovy On The Drums
- Wells Fargo – Arcángel, Yandel, Ñengo Flow & De La Ghetto
- Woahh – Rvssian, Young Miko, Omar Courtz Ft. Clarent
Mejor Canción Dembow
- Bing Bong – Yailin La Mas Viral & Puyalo Pantera
- Celos – Tokischa & Bulin 47
- Dem Bow – Natti Natasha, Nando Boom & Dímelo Flow
- Pa Que Lo Bailes (Bailalo Rocky) – Lomiiel
- Quita Y Pone – El Alfa & Fariana
Álbum del Año – Urbano
- Borondo – Beéle
- Don Kbrn – Eladio Carrión
- El Sobreviviente WWW – Wisin
- Elyte – Yandel
- Ferxxo Vol X: Sagrado – Feid
- Island Boyz – Myke Towers
- Lo Mismo De Siempre – Mora
- Sendé – Ryan Castro
- Sr. Santos II Sueños De Grandeza – Arcángel
- Underwater – Fariana
Categorías pop
Artista Pop Masculino del Año
- Alejandro Sanz
- Camilo
- Danny Ocean
- Juanes
- Maluma
- Manuel Turizo
- Marco Antonio Solís
- Pitbull
- Ricardo Arjona
- Sebastián Yatra
- Aitana
- Cazzu
- Elena Rose
- Emilia
- Gloria Trevi
- Kany García
- Kenia Os
- Laura Pausini
- Shakira
- Yami Safdie
Grupo o Dúo del Año – Pop/Rock
- Ca7riel & Paco Amoroso
- Dnd I Do Not Disturb
- Ha*Ash
- Matisse
- Latin Mafia
- Maná
- Mau Y Ricky
- Morat
- Rawayana
- Reik
- Bronceador – Maluma
- Con Otra – Cazzu
- El Cielo Te Mandó Para Mi – Ha*Ash
- La Carretera – Pedro Capó
- La Pelirroja – Sebastián Yatra
- Mientes – Reik
- Noviogangsta <3 – Emilia
- Palmeras En El Jardín – Alejandro Sanz
- Soltera – Shakira
- Un Beso Menos – Elena Rose & Morat
Colaboración del Año – Pop
- Abrázame – Ángela Aguilar & Felipe Botello Y El Sonoro Rugir
- Accidente – Jesse & Joy & Elsa Y Elmar
- Bésame – Alejandro Sanz & Shakira
- Bunda – Emilia & Luísa Sonza
- Conmigo Sin Ti– Matisse & Cristian Castro
- Huir – Kany García & Lia Kali
- La Del Primer Puesto – Reik & Xavi
- Se Fue – Rauw Alejandro & Laura Pausini
- Si Tuviera Que Elegir – Ricardo Montaner, Camilo & Evaluna Montaner
- Sin Ti – Morat & Jay Wheeler
Canción del Año – Pop/Balada
- Alguien – Carlos Rivera
- Cueste Lo Que Cueste – Gloria Trevi
- El Reclamo – Olga Tañón
- Tierra Mía – Kany García
- Mujer – Ricardo Arjona
- Querida Yo – Yami Safdie & Camilo
- Cuarto Azul – Aitana
- El Vuelo – Gloria Trevi
- En Las Nubes (Con Mis Panas) – Elena Rose
- Haashville – Ha*Ash
- La Carretera – Pedro Capó
- Milagro – Sebastián Yatra
- Noches De Cantina – Maná
- Preguntas A Las 11:11 – Ela Taubert
- ¿Qué Significa El Amor? – Carlos Rivera
- Ya Es Mañana – Morat
Colaboración del Año – Pop-Urbano
- 2 AM – Sebastián Yatra & Bad Gyal
- Que Haces – Becky G & Manuel Turizo
- Samaná – Mau Y Ricky, Danny Ocean & Yorghaki
- Tamo Bien – Enrique Iglesias, Pitbull & Iamchino
- Te Acuerdas? – Dnd I Do Not Disturb & R!Ch Yashel
- Volver – Piso 21, Marc Anthony & Beéle
Canción del Año – Pop-Urbano
- 6 De Febrero – Aitana
- A.K.A – Mari La Carajita
- Cables Cruzados – Farruko
- Carita Linda – Rauw Alejandro
- Cosas Pendientes – Maluma
- DTMF – Bad Bunny
- Sirenita – Ozuna
- Tengo Celos – Myke Towers
- Tocando El Cielo – Luis Fonsi
- Una Como Tu – Jay Wheeler
- ¿Es En Serio? – Ela Taubert
- Me Toca A Mí – Morat & Camilo
- Sabe Bien – Pedro Capó
- Una Noche Contigo – Juanes
- Vivir Sin Aire – Maná & Carín León
Mejor Eurosong – Pop-Urbano
- 6 De Febrero – Aitana
- Da Me – Bad Gyal
- Esa Diva – Melody
- Moja1ta – Lola Indigo
- Quiero Decirte – Abraham Mateo & Ana Mena
- Tatami – JC Reyes
- Tuchat – Quevedo
- Tu Vas Sin (Fav) – Rels B
Categorías Tropical
Artista del Año – Tropical
- Carlos Vives
- Elvis Crespo
- Gloria Estefan
- Jerry Rivera
- Luis Figueroa
- Marc Anthony
- Olga Tañón
- Prince Royce
- Romeo Santos
- Silvestre Dangond
Canción del Año – Tropical
- Desde Hoy – Natti Natasha
- Fuera De Lugar – Venesti
- Hello, What’s Up – Christian Alicea
- How Deep Is Your Love – Prince Royce
- La Indiferencia – Silvestre Dangond & Fonseca
- Malportada – Nathy Peluso & Rawayana
- Más Que Un Beso – Luis Figueroa
- Por Si Te Me Vas – Olga Tañón & Lenny Tavárez
- Raíces – Gloria Estefan
- Tú Con Él – Rauw Alejandro
Colaboración del Año – Tropical
- Café Con Ron – Bad Bunny & Los Pleneros De La Cresta
- En Privado – Xavi & Manuel Turizo
- La Diferente – Lenier & Gente De Zona
- La Tierra Del Olvido (Versión Salsa) – Carlos Vives & Grupo Niche
- Me Muevo – Fariana & Kiko El Crazy
- Nuestra Canción – Elvis Crespo & Jerry Rivera
- Repetimos – Arthur Hanlon, Yotuel & Darell
- Venga Lo Que Venga – Fonseca & Rawayana
- Vestido Rojo – Silvestre Dangond & Emilia
- Volver (La Salsa) – Piso 21, Beéle & Marc Anthony
Álbum del Año – Tropical
- Debut Y Segunda Tanda, Vol. 2 – Gilberto Santa Rosa
- El Último Baile – Silvestre Dangond & Juancho De La Espriella
- Escalona Nunca Se Había Grabado Así (Deluxe) – Carlos Vives
- Eterno – Prince Royce
- Gris – Luis Figueroa
- Llegué Yo – Jerry Rivera
- Natti Natasha En Amargue – Natti Natasha
- Poeta Herío – Elvis Crespo
- Raíces – Gloria Estefan
- Reparto By Gente De Zona – Gente De Zona
Categorías de Música Mexicana
Artista Masculino del Año - Música Mexicana
- Alejandro Fernández
- Carín León
- Christian Nodal
- Eden Muñoz
- Ivan Cornejo
- Luis Angel “El Flaco”
- Netón Vega
- Oscar Maydon
- Pepe Aguilar
- Xavi
Artista Femenina del Año – Música Mexicana
- Aida Cuevas
- Ana Bárbara
- Angela Leiva
- Ángela Aguilar
- Camila Fernández
- Carolina Ross
- Chiquis
- Lupita Infante
- Majo Aguilar
- Yuridia
Grupo o Dúo del Año – Música Mexicana
- Banda El Recodo
- Banda Los Sebastianes De Saúl Plata
- Fuerza Regida
- Grupo Firme
- Grupo Frontera
- Intocable
- Julión Álvarez Y Su Norteño Banda
- La Arrolladora Banda El Limón De René Camacho
- Los Ángeles Azules
- Los Tigres Del Norte
Canción del Año – Música Mexicana
- Amor Bonito – Luis Angel “El Flaco”
- El Amigo – Christian Nodal
- El Amor De Mi Herida – Carín León
- Hija De Papi – Xavi & Netón Vega
- Hecha Pa’ Mi – Grupo Frontera
- Loco – Netón Vega
- Me Prometí – Ivan Cornejo
- Otro Capítulo – Becky G
- Por Esos Ojos – Fuerza Regida
- Traigo Saldo Y Ganas De Rogar – Eden Muñoz
Colaboración del Año – Música Mexicana
- 300 Noches – Belinda & Natanael Cano
- Crisis – Becky G & Tito Double P
- En Tiempo Y Forma (Juntos) – Josi Cuen & Jorge Medina
- Lo Que No Saben – Calibre 50 & Los De La Noria
- Me Jalo – Fuerza Regida Y Grupo Frontera
- Morena – Netón Vega & Peso Pluma
- Si Tú Me Vieras – Carín León & Maluma
- Tu Tu Tu – Clave Especial & Edgardo Nuñez
- Un Bendito Día – Yuridia & Alejandro Fernández
- Yo Me Lo Busqué – Los Ángeles Azules & Thalia
Canción Banda del Año
- Amor Bonito – Luis Angel “El Flaco”
- El Beneficio De La Duda – Grupo Firme
- Una Historia Mal Contada – La Arrolladora Banda El Limón De René Camacho
- Una Peda Menos – Banda Los Recoditos
- Voy A Levantarme – Banda Los Sebastianes De Saúl Plata
Canción Mariachi/Ranchera del Año
- Amé – Christian Nodal
- Amémonos De Nuevo – Lupita Infante & Leonardo Aguilar
- Cuídamela Bien - Pepe Aguilar
- Nadie Se Va Como Llegó – Ángela Aguilar
- No Me Sé Rajar – Alejandro Fernández
- Sin Llorar – Yuridia
Canción Norteña del Año
- Chelas Y Besos – La Fiera De Ojinaga
- La Lotería – Los Tigres Del Norte
- Me Gusta Mi Vida – Intocable
- Mi Lugar Favorito – Eden Muñoz
- Rey Sin Reina – Julión Álvarez Y Su Norteño Banda
- 2+2 – Omar Camacho & Victor Mendivil
- Loco – Netón Vega
- Marlboro Rojo – Fuerza Regida
- No Capea – Xavi & Grupo Frontera
- Tu Tu Tu – Clave Especial & Edgardo Nuñez
Mejor Electro Corrido – Música Mexicana
- Bachata Bélica – Los Esquivel, Prince Royce & Brray
- Corridos Y Alcohol – Steve Aoki & Oscar Maydon
- La Fiesta – Luis R Conriquez, José Guicho & Tito Double P
- Tierno – Joaquin Medina & Codiciado
- Triple Lavada Remix – Esaú Ortiz, Luis R Conriquez, Oscar Maydon, Alemán Ft. Victor Mendivil
Álbum del Año – Música Mexicana
- ¿Quién + Como Yo? – Christian Nodal
- 111xpantia – Fuerza Regida
- De Rey A Rey (En Vivo Desde La Plaza De Toros La México, 2024) – Alejandro Fernández
- Eden – Eden Muñoz
- Encuentros – Becky G
- La Lotería – Los Tigres Del Norte
- Next – Xavi
- Palabra De To’s (Seca) – Carín León
- Sin Llorar – Yuridia
- Voy A Levantarme – Banda Los Sebastianes De Saúl Plata