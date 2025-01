Primeras palabras de Óscar Casas sobre su relación con Ana Mena: "Es maravillosa"

Desde el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, el actor Óscar Casas se ha encontrado con la prensa después de poner fin a unos días de viaje por Navidad. Por supuesto, los periodistas han querido preguntarle sobre su relación sentimental con Ana Mena.

A mediados de diciembre, salieron a la luz en el programa de Emma García unas imágenes donde se veía la complicidad entre la artista y el actor; unas imágenes en las que ambos se besaban en plena calle del distrito madrileño de Usera.

Óscar Casas, hermano de Mario Casas, no ha querido pronunciarse sobre dichas imágenes, aunque sí le ha dedicado unas palabras a Ana Mena: "Ella es maravillosa, es increíble, es espectacular", ha respondido a las periodistas de Gtres y Europa Press.

El intérprete ha reconocido que durante su trayectoria profesional no ha dudado en hablar de su vida privada, pero también ha confesado que esto es algo que está intentando cambiar.

"No me termina de gustar hablar de mi vida privada. Cuando era más joven sí que lo compartí más y ahora me he dado cuenta de que es mejor no hablar mucho, ir poco a poco", ha contestado en cuanto la prensa le ha mencionado su romance con Ana Mena.

Así, parece que su conexión va más allá de los rodajes, teniendo en cuenta que ambos han estado involucrados en el rodaje de la película Ídolos, que narra la historia de Edu, un joven piloto que lucha por sus sueños. Un reto con el que tendrá que aparcar el amor, hasta que conoce a Luna (papel que interpreta Ana Mena), una joven tatuadora de la que se enamora. Todo apunta a que la película, dirigida por Mat Whitecross, verá la luz el próximo 2025.