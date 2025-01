La productora de las Campanadas 2022 da nuevos datos de la polémica entre Ana Obregón y Nia

Nuevo capítulo del culebrón Campanadas 2022 y esta vez la que ha hablado es la productora Clara Morales, que se encargó de la retransmisión que hicieron Nia y Roberto Herrera desde Canarias.

Su aparición estelar ha sido en el programa Ni que fuéramos Shhh, presentado por María Patiño, que ha querido conocer una nueva versión de los hechos y la cuestión es que Clara Morales da la razón a Nia (o se la quita a Ana Obregón). De hecho, defiende que no tiene ningún sentido lo que dijo la presentadora sobre la necesidad de promoción de Roberto Herrera, quien sacó a la luz toda esta historia en el podcastEl Salpique.

"Roberto es el Juan y Medio de Canarias. ¿Qué promoción va a necesitar Roberto? Esta es la primera mentira que me molesta. Cuando llega Roberto de Madrid, tras este incidente, vino superpreocupado con lo que pasó en Madrid, dijo que se le había caído un mito", explicó sobre lo que le contó de la grabación del spot de las Campanadas.

También negó lo que dijo Ana Obregón en el programa Y ahora Sonsoles sobre que Nia llegó tarde a la grabación en un día que ella tenía especial prisa. "Por lo visto estaban todos abajo, estaba Nia. Ana estaba en la planta de arriba acabándose de maquillar, para ella bajar la última. No tuvieron que esperar a Nia para nada", explicó Morales.

El vestido de la discordia

Al parecer, siempre según la versión de Clara Morales, la tensión entre ambas empezó por un vestido. "Lo que contó (Roberto Herrera) es que cuando bajó Ana y vio a Nia con un vestido que llevaba despampanante. Ahí fue cuando Obregón estalló y empezó a decir: 'Le habéis dado ese vestido a ella y a mí me habéis dado uno más discreto'. Lo hizo allí con todo el mundo delante", contó a María Patiño.

A Ana no le debió de gustar que Nia luciese espectacular y quiso que se sintiese mal. "Por lo visto, le dijo: 'Si además ese vestido no te queda bien. Si se te notan las lorzas'. En ese momento, Nia se va llorando. Roberto le dijo hasta si quería un valium de lo nerviosa que se puso. Además, Nia me contó que Ana le animaba a quitarse el vestido y ponerse otro", añadió.

La cuestión es que Nia no aceptó trabajar a su lado y, como contó en el podcastAquí hay kimchi al hablar de "una señora muy famosa del mundo de la tele" que le hizo la vida imposible, decidió no sumarse al spot.

"La dejé a ella sola, que quería su momento, me marché y, cuando ella se fue, salí a grabar yo", explicó en la entrevista, en la que contó la versión del equipo. "Según lo que luego me dijo es porque, bueno, yo, al final, soy una chica más joven y estoy empezando. Yo no sé si ella se sentía frustrada o no sé... la pagó conmigo. Me hubiera gustado insultarla. Esa señora necesita ayuda psicológica y a mí me hubiera gustado decirle que necesitaba esa ayuda psicológica".

¿Qué dijo Ana Obregón sobre lo ocurrido?

La versión de Ana Obregón que cita Clara Morales la dio el lunes 21 de enero en el programa Y ahora Sonsoles. "Estoy en shock, te lo juro. Llevo en este oficio 41 años y nunca nadie ha dicho nada malo de mí. Para mí, el lugar de trabajo es sagrado", apuntó la presentadora, que tachó a Nia de impuntual.

"Solamente le dije que se diera prisa, porque tenía que marcharme por un tema personal", dijo la presentadora, que aseguró que Nia llegó tarde y nerviosa. "Cuando ella baja no le salía la frase. Estaba muy nerviosa. Fue decisión de TVE que se fuera a relajar. No sé más", añadió Ana Obregón, que le mandó un mensaje un tanto paternalista a la cantante. "Nia, corazón, te deseo lo mejor del mundo. Si te has sentido ofendida por decirte que te dieras prisa, lo siento mucho. Te pido, por Dios, que me dejes vivir en paz".

Según dijo, el compromiso personal que tenía ese día era acudir a una misa por su hijo Alex, fallecido el 13 de mayo de 2020 a causa de un cáncer. "Cuando ella sea madre, y si pierde a su hijo, entenderá que no hay celos de una niña. Ni me miro al espejo, me importa tres narices todo. Necesito paz. ¿Es tan difícil pedir paz?".