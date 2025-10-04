Puff Daddy, condenado a más de cuatro años de cárcel por delitos relacionados con la prostitución

El rapero Puff Daddy ha sido condenado este viernes 3 de octubre a más de cuatro años de prisión (50 meses) y a pagar una multa de 500.000 dólares (unos 425.000 euros). La noticia llega después de que, en julio, fuera absuelto de los cargos que tenía por tráfico sexual y extorsión.

Sean John Combs, el cantante estadounidense también conocido como Diddy, Puff Daddy o P. Diddy, ha sido condenado este viernes a más de cuatro años de prisión (50 meses) y a pagar una multa de 500.000 dólares (unos 425.000 euros) por dos cargos relacionados con delitos de prostitución.

El juez Arun Subramaniam ha sostenido que el condenado "no expresó remordimiento" tras sus sentencias y que esto era "totalmente incoherente con la realidad y su aceptación de la responsabilidad", según recoge la cadena de televisión NBC News. "Se debe imponer una pena considerable para enviar un mensaje tanto a los agresores como a las víctimas de que el abuso contra las mujeres se castiga con verdadera responsabilidad", ha añadido el juez.

En el juicio, los abogados del rapero han tratado de defender que los encuentros sexuales objeto del proceso fueron consensuados; sin embargo, el magistrado ha indicado que las víctimas fueron maltratadas "física, emocional y psicológicamente".

Puff Daddy fue acusado de tráfico sexual y crimen organizado tras ser detenido en Nueva York seis meses después de que las autoridades estadounidenses investigaran sus domicilios en Los Ángeles y Miami.

En mayo de 2024, la exmodelo Crystal McKinney denunció al rapero por una presunta violación en 2003, cuando ella tenía 22 años, una acusación que se suma a las cinco denuncias interpuestas por diversas víctimas por violencia sexual y abusos.

Según denunció la víctima, el también conocido como Diddy le exigió que lo siguiera al baño, donde ella dice que él la forzó, ya que comenzó a besarla y le empujó su cabeza hasta su entrepierna antes de ordenarle que le realizase una felación.

Este mes de julio, fue declarado culpable de dos cargos de transporte para ejercer la prostitución y fue absuelto de los cargos que tenía por tráfico sexual y un cargo de extorsión.