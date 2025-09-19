Qué está pasando con D4vd, el rapero vinculado con el cadáver de una joven desaparecida

D4vd es un joven rapero estadounidense vinculado con una investigación en curso. El 8 de septiembre, apareció un cadáver en un coche del cantante, y recientemente las autoridades han identificado el cuerpo. La víctima es una adolescente de 15 años que desapareció en 2024 y que comparte un tatuaje con el artista.

Hace tres años que el rapero D4vd saltó a la fama como artista, aunque desde el 8 de septiembre su nombre copa numerosos titulares por motivos extramusicales. Ese día, se encontró un cadáver en el maletero de su coche, un Tesla 2023 con placas de Texas que no fue reportado como robado y que se ubicaba en un depósito de vehículos en Los Ángeles.

Según fuentes policiales citadas por NBC News, el cuerpo no estaba intacto y parecía que la adolescente llevaba muerta un largo período de tiempo.

Quién es D4vd

David Anthony Burke, conocido artísticamente como D4vd, es un cantante y compositor estadounidense de 20 años. Nació el año 2005 en Nueva York, pero posteriormente se mudó a Texas. Se hizo famoso después de publicar canciones en SoundCloud, y en 2022 saltó a la fama por los temas Here with Me y Romantic Homicide. Su álbum debut, Whithered, llegó en abril de 2025.

D4vd en 2025 | Antoine Flament / Getty Images

La chica estaba desaparecida

Según BBC, las autoridades estadounidenses identificaron el cuerpo ocho días después de su hallazgo: corresponde al de una chica desaparecida de 15 años llamada Celeste Rivas. Era de Lake Elsinore (California) y tenía 13 años cuando desapareció, ya que se la vio por última vez el 5 de abril de 2024

De momento, se desconocen la causa y la hora de su muerte. Además, la policía no ha dado detalles sobre ningún sospechoso y defiende que D4vd está cooperando con la investigación.

Un tatuaje en común

Davd y Celeste Rivas compartían un tatuaje en el dedo índice: las letras "Shhh...". Según señala TMZ, el rapero se habría tatuado después de agosto de 2024 y el diseño lo popularizó Rihanna en 2008.

Este mismo portal de información asegura haber hablado con la madre de Rivas, quien declara que el novio de su hija se llamaba David. Por eso, la mujer sospechó que el Testal 2023 podía estar vinculado con la desaparición de su hija. TMZ también recoge las palabras de un profesor que dio clases a Rivas, quien asegura que su exalumna desapareció tras conocer al rapero en redes sociales.

Según el medio, la policía habría estado registrando la casa de D4vd ante la posibilidad de que la adolescente fuera asesinada dentro de la casa de Los Ángeles donde vivía el cantante.