Qué está pasando entre Sabrina Carpenter y Barry Keoghan: rumores de infidelidad y cronología de su relación

Sabrina Carpenter y Barry Keoghan están siendo noticia por su supuesta ruptura sentimental. Según ha informado recientementePeople, la pareja habría decidido terminar su relación un año después de empezar a salir. "Ambos son jóvenes y están centrados en su carrera, por lo que decidieron tomarse un descanso", asegura una fuente cercana al medio.

Aunque ninguno de los dos implicados ha confirmado la noticia, las redes sociales se han encargado de investigar los motivos detrás de esta decisión hasta concluir que el actor ha sido infiel a la cantante con la influencerBreckie Hill, quien ha publicado un vídeo explicándolo todo después de que Barry Keoghan exigiera respeto a su intimidad en un comunicado el sábado 7 de diciembre.

El comunicado de Barry Keoghan

El actor ha denunciado estar siendo víctima de acoso a través de un texto compartido en su perfil de X (antes Twitter) poco después de haberse desactivado su cuenta en Instagram a raíz de las numerosas especulaciones protagonizadas por Barry Keoghan y su supuesta infidelidad a Sabrina Carpenter.

"Solo puedo aguantar hasta cierto punto. Mi nombre ha sido arrastrado por internet de formas a las que normalmente no respondo", empieza diciendo el intérprete en el texto. "Ahora tengo que responder porque esto ha llegado a un punto donde se están cruzando demasiados límites. Desactivé mi cuenta porque ya no puedo permitir que estas cosas me distraigan de mi familia y mi trabajo. Los mensajes que he recibido no deberían ser leídos por ninguna persona", dice.

Barry Keoghan asegura haber sido víctima de "mentiras absolutas, odio": "Comentarios repugnantes sobre mi apariencia, carácter, cómo soy como padre y cualquier otra cosa inhumana que puedan imaginar". Así, enumera algunos actos que invaden su privacidad. "Arrastrando mi carácter y todo por lo que trabajé extremadamente duro y que represento. Hablando de cómo crecí, e involucrando a mi querida madre en esto también. Golpeando la puerta de la casa de mi abuela. Sentándose fuera de la casa de mi hijo, intimidándolos", describe en relación con su hijo, nacido en 2022 y fruto de su relación con la enfermera Alyson Sandro.

La verdad sobre la infidelidad de Barry Keoghan

Poco después de la publicación del comunicado de Barry Keoghan, la mujer con la que el actor habría sido infiel a Sabrina Carpenter ha publicado un vídeo explicando lo sucedido. Se trata de la influencerBreckie Hill, a quien las redes sociales han vinculado con el actor por interacciones sospechosas en su perfil de TikTok, donde reúne más de cuatro millones de seguidores.

Los detectives en Internet han identificado tres acciones de la creadora de contenido relacionadas supuestamente con el actor: Breckie Hill publicó una foto con el texto "algo salada" junto a una margarita, que algunos relacionaron con la película Saltburn, donde Keoghan interpreta el personaje protagonista. Otra imagen mostraba una bebida llamada "blackberry smash", que se cree que hace referencia al nombre de pila de Barry. Y, por último, la influencer publicó en Snapchat contenido sobre su visita a Boa Steakhouse en una noche relacionada con los rumores.

Para aclarar lo ocurrido, Breckie Hill ha compartido un vídeo en su perfil de TikTok este domingo 8 de diciembre. "Para resumirlo, no, no estuve con Barry. Ni siquiera he conocido a este hombre en mi vida", dice al inicio.

"Viniendo de alguien que ha sido engañada en varias relaciones, nunca querría arruinar una relación ni hacer que ninguna chica pase por ese dolor. Nunca. Pero, en cuanto al vídeo en Boa Steakhouse, estaba con mis amigos cenando, y decidí reseñar bebidas en mi Snapchat. Y una de las bebidas que reseñé fue una margarita. Alguien, supongo, lo interpretó de manera incorrecta y pensó que estaba haciendo una referencia a Saltburn tras enterarse de que Barry estaba en un hotel cerca de Boa. No tengo idea. Toda esta historia es tan loca", explica.

Y sigue: "Solo estaba repostando estos vídeos mientras estaba en la cama del hospital pensando en lo loco que era que alguien pensara que yo estaba arruinando la relación de Sabrina. ¿Yo, arruinando la relación de Sabrina Carpenter? Eso nunca pasaría. Pero ahora que ya dije todo esto, solo quiero decir que nunca había pasado un momento peor en mi vida, teniendo la espalda rota y constantemente recibiendo los peores comentarios imaginables. Esto se ha puesto realmente mal. Así que espero que esto aclare las cosas, y espero que todos tengan una noche increíble".

Cronología de la relación entre Sabrina Carpenter y Barry Keoghan

A Sabrina Carpenter y Barry Keoghan se les ha relacionado desde que coincidieron en septiembre de 2023 en la semana de la Moda de París. Los rumores fueron cogiendo fuerza cuando fueron vistos juntos cenando en diversos restaurantes de Los Ángeles en diciembre de 2023 y enero de 2024.

Tras aparecer posando por separado en los Premios Grammy en febrero de este 2024, se confirmaba la relación. Ambos fueron vistos besándose al salir del Hotel Bel-Air, según People. La relación se haría evidente cuando ambos posaron juntos en la alfombra roja de los Premios Óscar, donde él posaba con una pulsera de la amistad con el nombre de ella.

Además, su química se hizo más que evidente cuando Barry Keoghan protagonizó el videoclip de uno de los mayores éxitos musicales de Sabrina Carpenter, Please Please Please.

No obstante, la relación se ha mostrado "intermitente", según contó People. De hecho, The Sun ya apuntó que el pasado mes de agosto, la pareja había roto su relación. La causa se debería al estilo de vida fiestero del irlandés: "Barry actúa como un tonto cuando está borracho y Sabrina se deprime cada vez más", explicó el medio.

Sin embargo, parecía que la narrativa estaba cambiando cuando al actor de Saltburn fue visto en octubre durante uno de los últimos shows de Carpenter en Charlottesvile, tal y como se hicieron eco las redes sociales y reporta TMZ. Una "última evidencia" que apuntó a que la pareja seguía "siendo fuerte", hasta que ahora People ha vuelto a confirmar su separación.