Por qué los fans de Taylor Swift hacen pulseras de la amistad para intercambiarlas en 'The Eras Tour'

The Eras Tour es mucho más que una gira de Taylor Swift. Es un espacio seguro, de amistad y diversión donde sus fans nosolo van a ver a la artista cantar sus canciones más exitosa: van a vivir una experiencia totalmente inmersiva y que recordarán toda su vida.

Durante este primer tramo de su tour por los Estados Unidos, hemos podido ver como en cada shows miles de fans intercambiando cada noche friendship bracelets o pulseras de la amistad con frases relacionadas con la intérprete, sus canciones y sus eras.

De dónde viene la tradición

El 21 de octubre Taylor publicó su décimo álbum de estudio, Midnights, que incluye una canción titulada You're On Your Own, Kid.

Durante uno de los últimos versos, la artista canta "So, make the friendship bracelets, take the moment and taste it", es español "haz pulseras de la amistad, coge el momento y saboréalo".

Desde entonces los fans tomaron al pie de la letra esta frase de la canción y comenzaron a hacer pulseras para intercambiarlas en los conciertos.

Los diseños más originales

Las redes sociales se han llenado de vídeos del "making of" de estos accesorios intercambiables por parte de los fans de la intérprete de Cruel Summer para enseñar sus creaciones e inspirar a otros con ellas.

Famosos que han intercambiado friendship bracelets

Taylor Swift está por encima de todos los mortales, pero también de todas la celebrities.

Son muchos los famosos que se han dejado ver por su tour estos últimos meses: desde actores, pasando por cantantes, politicos o deportista, Miss Americana tiene todo tipo de fans, y algunos de sus más allegados no se han querido perder esta bonita tradición de sus conciertos.

Selena Gomez

En los intercambios de pulseras no podía faltar Selena Gomez, mejor amiga de Taylor Swift y una persona muy querida por el fandom, por eso la protagonista de Only Murders in the building ha podido presumir en su perfil de instagram de brazaletes personalizados con su nombre o iniciales.

Gigi Hadid

La modeloGigi Hadides una de las amigas más cercanas de Taylor Swift y en cda concierto al que ha acudido no ha dudado en ser una fan más y hacer los famosos friendship bracelets.

Tay y Taylor Lautner

Taylor Lautnery su mujer Tay han sido una de las parejas de famosos protagonistas en el intercambio de friendship bracelets.

El actor de Crepúsculo es muy querido por el fandom de Taylor, y lo consideran su ex favorito, al que han bautizado como "el tito Tay" y le regalan pulseras customizadas. Su mujer, Tay, es una swiftie más desde hace muchos años, lo que hace aún más especial su participación en esta bonita tradiición iniciada por los fans.

Halsey

Halseyha entendido perfectamente en que consistía en intercambio de pulseras y se ha pasado el juego: la cantante publicó en su Instagram el proceso y compartió fotos los 50 brazaletes que hizo para uno de los conciertos de Los Angeles.

Los swifties tampoco dudaron en capturar el momento en vídeo de la intérprete con una bolsita llena de pulseras intercambiándolas con los allí presentes.

Sin lugar a dudas Taylor Swift mueve masas en cualquier aspecto de la vida.