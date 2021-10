¿Qué fue de Elena Gadel, la concursante de 'OT 2' que cantó 'Miénteme' con David Bisbal?

Si hay una imagen recordada de la segunda edición de Operación Triunfo (OT2) es la de David Bisbal y Elena Gadel cantando juntos Miénteme. Los concursantes de la primera edición participaron en la gala especial Generación OT: Juntos y a Gadel le tocó cantar con Bisbal. El tema elegido es esta canción de Olga Tañón, en la que es imposible pensar sin relacionarlo con los triunfitos.

Lo que pasó después ya lo sabemos. David Bisbal consolidó su carrera y Elena Gadel, de 19 años en aquel momento, se fue como séptima expulsada de su edición. No llegó a la final de la que salió ganadora Ainhoa Cantalapiedra.

20 años después del OT que hizo famoso a Bisbal y 18 después de esta actuación, cabe preguntarse ¿qué fue de Elena Gadel? ¿Qué hace ahora la artista con la que Bisbal protagonizó una de sus primeros dúos tras salir de la Academia?

Esta es hoy Elena Gadel.

La nueva vida de Elena Gadel

La música sigue siendo parte de su vida, aunque de una manera diferente. Su repertorio musical es mucho más clásico y ha probado con éxito el flamenco. En 2014 lanzó su último disco Delicada, y actualmente prepara un nuevo álbum.

Elena Gadel está también volcada en la interpretación. Ha protagonizado ocho musicales, el último El Màgic d'Oz. Y antes fue Cabaret, por el que recibió el premio Butaca de Oro.

Además es protagonista de la serie Com si fos ahir de TV3, en la que empezó a trabajar en 2017.

"Siempre había estudiado teatro y siempre me había gustado, pero hacer solo textos no me imaginaba. El teatro me gusta pero la tele me pone. No sé qué tiene la pantalla pero es guay", le contó a Noemí Galera el pasado mayo.

Madre de dos hijos

Elena Gadel ha formado una familia con el músico Toni Pages, que ha trabajado con músicos de la talla de Antonio Orozco, Lucrecia o la propia Elena Gadel. Además es profesor de batería y colabora con la revista Batería Total.

Se conocieron, cuando ella era la mítica 'Rizzo' del musical Grease (2006-2010) y él uno de los músicos del espectáculo., "No me hacía caso. Ella era una de las actrices, con su camerino", contó el batería en el programa Els meus pares de TV3. "Sí, claro, claro, te miraba por encima del hombro", le rebatió ella. "Y yo venga a tocar, a ver si 'me seguía el ritmo', pero no había manera", dijo Pages sobre lo que le costó conquistarla

Elena y Toni son padres de dos niños: Nil, de cinco años, y María, de tres.

"Mi vida ha cambiado en todo", contó Gadel sobre su faceta de madre. "Desde económicamente, todo lo que gano es para ellos, hasta a nivel tiempo".

Sus hijos le han enseñado a relativizar y ahora ha cambiado sus prioridades. "A veces es agotador, digo '¿qué hacía con mi tiempo cuando no tenía hijos?", confiesa Gadel, que también asegura que no le gusta nada ir al parque con los pequeños.

No quiere ser perfecta

Elena Gadel es su propia community manager. Se encarga de subir sus fotos y se preocupa de lanzar un mensaje feminista en sus publicaciones.

"Procuro no buscar siempre la foto en la que estoy más guapa y evito los filtros", asegura, explicando que no quiere "contribuir a la mentira" de que las mujeres siempre están perfectas.

"Ya está bien de mentiras. Es agotador", cuenta para denunciar que hay mucha presión sobre las mujeres y que las propias mujeres son las primeras que la ejercen.

Gran amistad con Beth Rodergas

Elena Gadel sigue hoy unida a sus compañeros de Operación Triunfo, donde vivió el amor junto a Manuel Carrasco. Tienen un grupo de WhatsApp donde están casi todos y alguna vez han organizado quedadas. Su principal vínculo lo tiene con Beth Rodergas, con quien en 2018 participó en los premios Gaudí. Este es el vídeo de su dúo.