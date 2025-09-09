¿Qué hace Joe Jonas antes de salir al escenario? El vídeo viral del artista en un concierto

Los Jonas Brothers no dejan de dar de qué hablar con su gira aniversario Jonas20: Greetings from your Hometown Tour. La boy band ya ha subido al escenario a Demi Lovato, ha reunido en un concierto a Fifth Harmony y se ha unido a la banda 5 Seconds of Summer en directo. Pero el último vídeo viral no tiene nada que ver con los invitados de los shows de los tres hermanos.

Y es que un espectador ha grabado a Joe Jonas antes de salir al escenario en uno de sus conciertos con el grupo y, aunque no queda claro que está haciendo el cantante exactamente, las especulaciones de los usuarios de redes sociales apuntan a algo comprometedor.

En el vídeo se ve a Joe Jonas frente a un espejo limpiándose y tocándose la nariz con un trapo varias ocasiones, con gestos muy agitados. Muchos apuntan a que el intérprete de Cake by the Ocean estaba recurriendo a sustancias estupefacientes para tener energía para el show.

Por supuesto, el revuelo en redes sociales también ha puesto sobre la palestra otras posibilidades, como la mera preparación del artista ante los nervios, "quitándose los mocos" "siendo simplemente exagerado con todo porque es su forma de ser".

Sea como sea, Joe Jonas ha dado mucho de qué hablar, y esta vez no de la mejor de las maneras.