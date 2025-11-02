Nicki Nicole y Lamine Yamal rompen su relación: "Si alguien me fuese infiel, yo sería la primera en aclararlo"

A finales de agosto, Nicki Nicole (25) y Lamine Yamal (18) hicieron oficial su romance. Ni la cantante argentina ni el futbolista español han ocultado su amor mutuo a través de redes sociales. De hecho, a mediados de octubre, compartieron un vídeo muy romántico desde un helicóptero. Sin embargo, poco después de aquel viaje, la pareja puso fin a su relación.

Así lo han confirmado ambas partes después de que circularan rumores sobre una posible infidelidad de Lamine Yamal, quien celebró una fiesta rodeado de amigos durante su viaje a Milán.

Lo que ha dicho Lamine Yamal

Javi Hoyos, periodista del corazón, ha desvelado su conversación con Lamine Yamal durante este sábado 1 de noviembre. El futbolista del FC Barcelona ha confirmado su ruptura con Nicki Nicole, pero también ha desmentido haberle sido infiel.

"Lamine Yamal me confirma que ha roto con Nicki Nicole. Me dice que no es algo reciente", ha comentado Javi Hoyos en TikTok. "No tiene absolutamente nada que ver con que hayan salido informaciones de que él habría sido presuntamente infiel. Ya habían roto antes. De hecho, me recalca que, cuando hace ese famoso viaje, ya no estaba con ella. Al ver todo el revuelo, ha decidido hablar. El motivo de la ruptura no tiene nada que ver con ninguna infidelidad, es por otros motivos".

Las palabras de Nicki Nicole

En paralelo a las palabras de Lamine Yamal, Nicki Nicole le ha enviado un mensaje al paparazi Jordi Martin para desmentir la infidelidad: "No soy de hacer estas cosas, pero bueno, te quería aclarar que no estamos juntos desde hace unos días, después de que me fui de Barcelona", ha escrito la cantante, según ha desvelado el profesional a través de un vídeo.

"Te lo digo, sobre todo, por lo del rumor de la infidelidad. Créeme que, si alguien me fuese infiel, yo sería la primera en aclararlo, como ya hice en el pasado. Desde antes no estamos juntos. No lo íbamos a contar, pero obviamente con esto que pasó te lo aclaro. [...] No me gustaría seguir dándole vueltas al asunto desde ya", ha zanjado la cantante.

Así, dos meses después de hacerse oficial su historia de amor, Nicki Nicole y Lamine Yamal han confirmado su ruptura a la prensa para zanjar este asunto sobre su vida privada.