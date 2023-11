¿Qué le pasa a Lucas, de Andy y Lucas? La enfermedad que ha llevado a la separación del dúo

Andy y Lucas se despiden de la música a lo grande.

Uno de los dúos más icónicos del pop patrio echa el telón y abandona la música después de 20 años. En 2003 lanzó su disco debut Andy & Lucas y hace pocos meses vio la luz un álbum recopilatorio con algunos de sus clásicos y colaboraciones con artistas como Abraham Mateo o María Peláe.

Durante su visita a El Hormiguero para promocionarlo, dio la noticia de la separación por sorpresa. El motivo es una delicada enfermedad que sufre Lucas y le obliga a bajar el ritmo de vida: "Hace cuestión de cinco años yo tomé las riendas profesionalmente de Andy y Lucas y mi día a día ha sido bastante complicado porque, como sabe Andy, soy un psicópata de su trabajo y me gusta llevarlo todo hasta el más mínimo detalle".

"Con el tiempo, de un año para atrás, me daban unos mareos y esos mareos se tradujeron en que tenía la tensión bastante alta, lo que me derivó al cardiólogo", contó Lucas, que explicó que tiene "una pequeña válvula" y toma una medida de dos o tres pastillas diarias para mantener a raya su problema.

Lucas sufre una cardiopatía y su médico le ha pedido relajarse, lo que supone dejar de subirse a los escenarios: "Llevamos veinte años sin parar. Día a día me llevo las cosas a la cama y me ha afectado. Tengo que hacer mi vida normal, con cabeza. Hay una familia y unos hijos que me quieren mucho y hay que pensar en ellos".

También para mantener a raya este problema, ha decidido "bajar un poco el ritmo", una decisión nada fácil para él, según sus propias palabras y según también su compañero. "Yo mismo me enfadé con él este último verano porque no para al teléfono y yo me he enfadado de verdad. De pelearme, de reñirle", añadió Andy al hablar de cómo está afrontando esta nueva etapa.

Andy y Lucas darán una última gira para despedirse de todos sus fans.