¿Qué ha pasado entre Ashley Tisdale y Hilary Duff? Una rivalidad pública por un grupo de madres de Hollywood

Ashley Tisdale publicó un texto al comienzo del año en el que expresaba haber desaparecido de un grupo de madres de apoyo por su ambiente negativo, lo que rápidamente provocó los rumores de que en dicha comunidad había otras actrices y cantantes como Hilary Duff y Meghan Trainor. Y algunas reacciones han confirmado los rumores.

Hay ocasiones en las que situaciones cotidianas entre los famosos se acaban convirtiendo en conflictos de lo más públicos. Y este es el caso de las diferencias que han vivido actrices y cantantes como Ashley Tisdale y Hilary Duff en un grupo en común.

Las redes sociales se han llenado de extractos de una batalla provocada por la experiencia en un grupo de chat de madres de Holllywood. Ha sido Tisdale la que ha encendido la llama mediática al publicar una columna en The Cut compartiendo sus malas vivencias en este grupo destinado a compartir detalles y conflictos de la maternidad, pero sobre todo buscando apoyo de otras mujeres.

Aunque la cantante y actriz no mencionó nombres, su descripción de un "grupo tóxico de madres" llevó a muchos fans a afirmar que rostros como Mandy Moore y Hilary Duff estaban entre ellas. Y sus consecuencias lo han terminado por confirmar.

Ashley Tisdale, ruptura con 'madres tóxicas'

Rompiendo con mi grupo de madres tóxicas: pensé que había encontrado mi red de apoyo y estaba de vuelta en el instituto, titulaba la actriz de High School Musical su pieza. En la introducción, la artista explica que se sintió aliviada tras la pandemia de COVID (tuvo su primer hijo en 2021) al encontrar "una comunidad", es decir, un grupo de mujeres con las que compartir sus preocupaciones diarias y sus preguntas sobre la maternidad.

En el texto continúa contando que se sentía excluida al darse cuenta de que no la habían invitado a ciertos eventos sociales, cuyas fotos luego vio en Instagram, o que la sentaban en cenas separada de las demás madres del grupo. Cuando estas situaciones se volvieron más frecuentes, decidió abandonar el grupo: "Escribí que ya no iría a los eventos y que era demasiado inmaduro para mí".

Ashley Tisdale explica que algunas madres se disculparon, mientras que otras intentaron decirle que estaba exagerando. "Seamos claras, nunca pensé que estas madres fueran malas personas (excepto quizás una). Pero la dinámica de ese grupo ya no era sana ni positiva para mí", escribe la actriz.

El marido de Hilary Duff se pronuncia

Esta historia podría ser algo personal, de no ser porque implica a otras actrices y rostros públicos. Y como los rumores de ello se han expandido como la pólvora el marido de Hilary Duff, Matthew Koma, quien ha respondido en forma de parodia a las palabras de Tisdale,

Lanzando más leña al fuego, Koma ha compartido una imagen en su Instagram que reproduce la portada de la revista The Cut con Ashley Tisdale, pero con su propia cara y su correspondiente cita: "Cuando eres la persona más egocéntrica y desoyente del mundo, las demás madres tienden a centrar su atención en sus hijos".

De esta forma, el marido de Duff ha confirmado que en dicho grupo estaba la actriz, quien tendría problemas con Tisdale. Por su parte, otros nombres rumoreados como Meghan Trainor y Mandy Moore no se han pronunciado al respecto, y tampoco sus entornos.

La respuesta de Ashley Tisdale a la polémica

Por su parte, Tisdale sí que se ha hecho eco de lo que ha generado su texto: "Desafortunadamente, este es un tema que ha enfurecido a quienes tienen demasiado tiempo para perder en internet jugando a detectives. Ni lo intenten; piensen lo que piensen, no se acercará ni de lejos a la verdad".