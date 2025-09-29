Qué le ha pasado a Lola Young: la artista sufre un desmayo en pleno directo

Lola Young ha vivido uno de sus episodios más difíciles en el escenario. Todo ocurrió el pasado fin de semana, cuando, durante un espectáculo en Nueva York, concretamente en el Festival All Things Go en el Forest Hills Stadium en Queens, Nueva York, el 27 de septiembre. En el vídeo, se aprecia como, instantes antes de caerse al suelo, la intérprete de Messy está tratando de comunicarse con alguien detrás del escenario. Todo ello, durante la interpretación de su tema Conceited, según recoge E!News.

Tras este episodio sobre el escenario, Lola Young ha realizado un comunicado en redes, donde confirmaba la cancelación de su próximo show. "Lamento confirmar que hoy no tocaré en DC. Me encanta este trabajo y nunca doy por sentados mis compromisos ni a mi público, así que pido disculpas a quienes se sientan decepcionados por esto", ha afirmado.

"Espero que todos me den otra oportunidad en el futuro. Gracias a todos los que me escuchan y se preocupan por mí. A todas las personas a las que les encanta ser crueles en Internet, por favor, denme un día libre" ha concluido Lola en redes.