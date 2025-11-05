¿Qué ha pasado con 'Reliquia' de Rosalía? Las teorías sobre la desaparición de la canción

Rosalía ha despistado más que nunca a sus fans con un extraño movimiento: la artista publicó por sorpresa el segundo single de LUX, creando una alerta sin precedentes entre los seguidores más acérrimos de la artista.

Reliquia empezó a estar disponible sin previo aviso, y los interesados no tardaron en reproducir la canción y en compartir en redes sociales sus impresiones. Sin embargo, menos de dos horas después de esta aparición el martes 4 de noviembre, la canción desapareció.

Todo ello sin previo aviso, lo que confundió aún más a los fans de Rosalía. De hecho, ni la artista ni su equipo se han pronunciado al respecto.

Aunque la canción ya circula con libertad por redes sociales, lo cierto es que es un movimiento de lo más extraño. Tanto es así que algunos seguidores han compartido sus teorías sobre este estreno temporal de Reliquia.

¿Una performance de lo efímero?

Algunos seguidores de la catalana apuestan por que este estreno temporal de Reliquia corresponde a una estrategia de la artista de seguir con la temática de su álbum LUX: el misticismo, que solo unos pocos estén en contacto con "la aparición divina" (como en los Listening events del disco o su aparición en la Plaza del Callao) o que simule que todo lo que se ama llega, pero también se va.

Otros, por el contrario, apuestan por la idea de que haya sido una filtración no planeada, una publicación errónea que se ha solventado al poco tiempo.

Filtraciones del disco

Este extraño movimiento coincide con la filtración del álbum completo, pero de manera más discreta. Según han asegurado algunos usuarios, el formato en físico de LUX ha llegado antes de tiempo a algunos fans, y parece que algunos de ellos habrían decidido compartir las canciones antes del estreno oficial del proyecto musical.

Esta podría ser esta otra de las razones por las que Rosalía habría decidido dar de qué hablar con la aparición y desaparición de Reliquia en plataformas: desviar la atención a, precisamente, un 'semiestreno' oficial.