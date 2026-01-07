¿Qué le ha pasado a Sara Carbonero? Así avanza su estado de salud tras ingresar de urgencia

Sara Carbonero sigue recuperándose en la UCI tras ingresar de urgencia en un hospital de Lanzarote por un dolor abdominal . Ahora, su entorno lanza un mensaje de tranquilidad: "Todo está tranquilo".

Sara Carbonero (41) continúa ingresada en Lanzarote (Canarias) tras acudir de urgencia al hospital el pasado 2 de enero.

Según fuentes consultadas por HOLA, Sara Carbonero tuvo un fuerte dolor abdominal por la que fue ingresada de urgencia. Horas después, la intervención se llevó a cabo con éxito y, a día 7 de enero, sigue recuperándose favorablemente en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital.

La presentadora se encontraba de vacaciones cuando empezó a sentirse mal y los profesionales decidieron ingresarla, según informó la revista Semana. Ocurrió durante su estancia en la isla junto a su pareja, José Luis Cabrera, y un grupo de amigos, entre ellos Isabel Jiménez, Ion Villar y Claudia Valcárcel. Todos ellos decidieron llevarla a urgencias ante el malestar de la periodista.

Fuentes cercanas mostraron "cierta preocupación" inicial ante el estado de salud de la presentadora, aunque pidieron "prudencia, evitar especulaciones, cautela y respeto". "Entendamos los tiempos marcados por el equipo médico", comentaron para Semana.

Nuevos detalles sobre su salud

A pesar de las alarmas iniciales, el entorno cercano de Sara Carbonero lanza ahora un mensaje tranquilizador: "No está grave", comentan para HOLA. "Sigue en la UCI por cuestiones de que esté más controlada. Pero está despierta y recuperándose. Seguramente salga de UCI mañana. No hay urgencia de trasladarla a ningún otro hospital", han añadido.

Además, la revista asegura que han encontrado la causa de su dolor abdominal y que no está relacionada con su cáncer de ovario, del que fue diagnosticada en 2019. En ese momento, Sara Carbonero tuvo que ser intervenida de urgencia y fue operada un mes después. Recibió quimioterapia hasta noviembre de ese mismo año.

El mensaje de Sara Carbonero para despedir el 2025

Sara Carbonero dio la bienvenida al 2026 con un emotivo mensaje en sus redes sociales, publicado antes de ingresar en el hospital. "Las últimas horas de 2025 y las primeras de 2026 no han podido ser mejores", escribió.

"Baño en el mar, la isla más bonita y una compañía de lujo. Desde hace unos años, mi deseo siempre es el mismo. Mucha salud y mucho amor para todos. Buena música, ilusión, ganas y coraje para poder enfrentar los obstáculos que nos ponga la vida y actitud, siempre actitud. Que ya pasó uno más. Y aquí seguimos", añadió.