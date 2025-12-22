¿Qué pasó entre Bad Bunny y J Balvin? De su distanciamiento a la reconciliación

La historia de Bad Bunny y J Balvin ha pasado por mucho, pero lo que es cierto es que este dúo marcó un antes y un después en la música latina.

Dos de los artistas más influyentes de la última década juntaron culturas y estilos desde Puerto Rico y Colombia durante unos años, convirtiéndose en un dúo habitual en la música.

Varias colaboraciones de éxito

El primer gran punto de conexión entre ambos artistas llegó en 2017, cuando Bad Bunny todavía estaba consolidándose. J Balvin, ya en el papel de una figura internacional tras Energía, lo invitó a colaborar en Si Tu Novio Te Deja Sola, un gran éxito musical y para la carrera del puertorriqueño, que se dio a conocer a las masas.

Su forma de ver la música y sus objetivos de romper fronteras hicieron el resto. Por eso, su complicidad se volvió a ver en featurings como I Like It, hit de Cardi B.

Oasis, un álbum conjunto

Esa relación tan intensa y sincronizada culminó en un álbum conjunto. Después de varias colaboraciones durante la segunda década de 2010, los artistas lanzaron Oasis en 2019, un disco que demostró que el talento puede compartirse.

El 28 de junio de 2019 Bad Bunny y J Balvin lanzaron este proyecto, que fue concebido como un espacio creativo compartido, en el que ambos artistas se alternaban protagonismo y exploraban distintos sonidos del reguetón y del mundo urbano.

Entre las canciones más destacadas se encuentran Qué Pretendes, La Canción, Cuidao por Ahí y Como un Bebé. Y el álbum se convirtió rápidamente en un rotundo éxito.

¿Un distanciamiento entre los artistas?

Tras Oasis no hubo nuevos proyectos conjuntos. Mientras Bad Bunny inició una etapa de expansión artística, J Balvin continuó con una línea más internacional. Y esta ausencia de proyectos conjuntos o encuentros públicos acabó llamando la atención.

No obstante, el punto de inflexión no llegó hasta 2023, cuando Bad Bunny lanzó el álbum Nadie sabe lo que va a pasar mañana. En algunas canciones aparecieron versos que muchos fans interpretaron como críticas veladas a artistas, e incluso en uno de ellos mencionaba al colombiano directamente.

"Ustedes me han visto con los mismos, mientras ustedes son amigos de todo el mundo, como Balvin", canta el puertorriqueño en Thunder & Lighting. Y tras esta pulla, el aludido no dudó en contestar en alguna entrevista: "El amigo que conocí en ese momento fue increíble, tal vez pasó por algo… la fama y el dinero te puede cambiar un poco, o mucho. Yo a Bad Bunny lo veré siempre como un hermano pequeño y no me lo tomaré personal".

Nunca se confirmó enemistad entre ellos, pero la tensión era evidente.

Una reconciliación sellada en directo

Este 21 de diciembre se ha vivido un momento histórico para la historia del reguetón: una reconciliación entre los dos artistas, dejando claro que sí había conflicto. Y ha sucedido en el último concierto en Ciudad de México de Debí tirar más fotos tour, en el que el Conejito Malo ha invitado al escenario a su compañero. Juntos han sellado la paz al son de La canción.

"Supremamente orgulloso de Benito Martínez Ocasio por lo que está haciendo y lo que representa", expresó el intérprete de Amarillo. "Te admiro y te quiero mucho a ti y a tu familia", le dijo al protagonista del concierto antes de fundirse con él en un abrazo.

"El pasado es pasado. Somos hombres y hemos madurado", le ha dedicado, por último, J Balvin a Bad Bunny, ensalzando ese compañerismo por encima de todo y sacando la bandera blanca por fin.