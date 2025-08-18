¿Qué pasó entre Rosalía y Hunter Schafer? Cinco meses juntas, una canción y un premio

Una declaración personal llama la atención en la entrevista de Rosalía en la revista ELLE. La cantante catalana, que protagoniza la portada del número de septiembre, evita hablar de su actual relación con el actor alemán Emilio Sakraya —"Paso muchas horas en el estudio. Estoy recluida", dice para eludir la pregunta—, sin embargo no se niega a hablar sobre la actriz Hunter Schafer, con quien mantuvo una discreta relación en 2019.

Las declaraciones de Rosalía y lo que dijo Hunter Schafer

"No, no me presionó. Pienso en la libertad. Eso es lo que me guía", asegura la cantante cuando la periodista le pregunta si su mediática relación con la actriz estadounidense le supuso una presión a la hora de definir su sexualidad.

Es la primera vez que la cantante catalana habla de este noviazgo y de ahí la trascendencia de sus declaraciones. Al fin y al cabo han tenido que pasar seis años para escucharla hablar de la que ahora es su compañera de reparto en Euphoria 3.

Sus declaraciones llegan más de un año después de las de Hunter Schafer, quien en abril de 2024 se convirtió en la primera en hablar públicamente sobre su relación con Rosalía. En una entrevista con la revista GQ, la actriz confirmó el que era un secreto a voces: "Se ha especulado mucho durante mucho tiempo. Una parte de nosotras quiere acabar con todo eso, y otra dice: ‘¡Pero por qué, si no es asunto de nadie!'. Pero al final es algo que me alegra compartir. Y creo que ella también lo siente así".

Una relación de cinco meses

Rosalía y Hunter Schafer vivieron una relación de cinco meses que empezó como amistad. Hunter contó que tuvieron que quedar varias veces para darse cuenta del rollo que había entre las dos y de que aquello eran citas.

Al parecer se conocieron en un desfile en la Semana de la Moda de Nueva York y a partir de ahí empezaron a quedar. Sus citas entre otoño e invierno de 2019 y las cámaras fueron testigos. En esa época empezaron a circular en redes sociales fotografías de ambas disfrutando de momentos de complicidad juntas, hasta posaron juntas en el front row de la Semana de la Moda de Londres en diciembre de ese año.

Ese año Rosalía recibió el premio Estrella Emergente en los premios Billboard Women in Music y se acordó de la actriz al recogerlo. Sus palabras de agradecimiento fueron una auténtica declaración de amor, aunque en ese momento pasaron desapercibidas: "Gracias a mi amiga Hunter por acompañarme esta noche. Te amo mucho". La actriz respondió lanzándole un beso desde el público.

Una amistad, una serie y una canción

En aquella época Rauw Alejandro entró en la vida de Rosalía. Los dos cantantes, que mantuvieron una relación de tres años hasta su ruptura en julio de 2023, se conocieron en persona en los Latin Grammy 2019 —celebrados en el mes de noviembre— y al año siguiente comenzaron la relación que confirmaron en 2021. La coincidencia de ambos en la gala de premios de la música latina podría ser razón por la que Rosalía y Schafer no llegaron a nada más serio.

Sea como fuere, lo cierto es que ambas no rompieron su amistad y así lo confirmó la actriz en la citada entrevista en GQ. "Tengo amistades muy bonitas con gente con la que he tenido relaciones sentimentales, y Rosalía es de la familia pase lo que pase”, señaló la intérprete con la que Rosalía posaba así de cariñosa en la MET Gala 2021 y con la que ahora comparte pantalla en la tercera temporada de Euphoria, a la que se ha incorporado como protagonista.

Dos años después de esta foto, Rosalía lanzó Tuya y sus seguidores no tardaron en asegurar que se refería a su relación con Hunter Schafer y no a la que mantenía en aquel momento con Rauw.

"Solo esta noche soy tuya, tuya | Solo esta noche eres mía, mía | Tú me quieres ver desnúa, uah | Yo a ti debajo'e mi ombligo, yeah", canta Rosalía, que nunca ha confirmado las especulaciones y se ha limitado a jugar al despiste. Así lo hizo cuando Eva Soriano le preguntó acerca de los rumores en su entrevista en Cuerpos especiales: "La gracia es que cada uno use la imaginación y se haga la historia que necesite hacerse". Que cada uno se monte su película...