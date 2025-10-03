¿Qué pasó entre Taylor Swift y Charli xcx? La historia detrás de 'Actually Romantic'

Los rumores están a la orden del día en la cultura pop, y más si eres Taylor Swift. Tras el estreno de su nuevo álbum, The Life of a Showgirl , los fans aseguran que la canción Actually Romantic habla sobre su polémica relación con Charli xcx. Pero ¿qué ocurrió entre ellas?

Taylor Swift y Charli xcx. Ambas se encuentran en el momento más álgido de sus carreras. Los rumores apuntan a una posible confrontación entre ellas, y The Life of a Showgirl ha alimentado todavía más esa teoría.

El nuevo álbum de Swift, estrenado este viernes 3 de octubre, incluye Actually Romantic, un tema que muchos han identificado como una respuesta a la canción que Charli xcx habría escrito sobre ella, Sympathy is a Knife, donde la británica asegura que se siente insegura ante otra mujer.

Así, la estadounidense habla en Actually Romantic sobre una persona obsesionada con ella: "Escuché que me llamaste 'Barbie Aburrida' cuando la cocaína te da valor / Chocaste las manos con mi ex y luego dijiste que te alegra que me dejara en visto / Me escribiste una canción diciendo que te enferma ver mi cara", dice la primera estrofa. Para los fans, la mención a la cocaína es una referencia sobre la británica, ya que Charli xcx ha hecho alusión a las drogas en varias canciones.

2014-2018: los inicios de su relación

Aunque las dos se encuentran ahora en el mejor momento de su carrera, la estadounidense y la británica se conocen desde hace muchos años. En 2014, posaron juntas ante las cámaras en el iHeartRadio Jingle Ball, y las dos se reencontraron cuatro años después durante la gira de conciertos de Taylor Swift Reputation Stadium Tour.

En 2018, Charli xcx comenzó a actuar en el espectáculo de apertura de los conciertos multitudinarios de la estadounidense junto a la también artista Camila Cabello.

Camila Cabello, Taylor Swift y Charli xcx antes de un concierto de 'Reputation Stadium Tour' | Gertty Images

2019: las polémicas palabras de Charli xcx

En 2019, la británica dio unas polémicas declaraciones sobre su implicación en los shows de Reputation Stadium Tour: "Como artista, me sentí un poco como si estuviera subiendo al escenario y saludando a niños de cinco años", dijo en una entrevista con Pitchfork sobre la que tuvo que dar explicaciones.

"Antes de esa gira había estado tocando en un montón de conciertos en clubes para mayores de 18 años, por lo que estar en el escenario frente a personas de todas las edades era algo nuevo para mí", explicó Charli xcx a través de un comunicado. "Como he dicho muchas veces, estoy sumamente agradecida con Taylor por invitarme a abrir su concierto. Es una de las artistas más importantes de mi generación", añadió.

Abril 2024: un movimiento extraño

Cinco años después, Charli xcx citó un tuit de Swift para promocionar su propia gira de conciertos con Troye Sivan. "¡Todos están entusiasmados con Sweat Tour!", escribió en X. En su mensaje, la estadounidense compartió una reseña positiva de su álbum The Tortured Poets Department (2024).

Junio 2024: una posible indirecta de Charli xcx a Taylor Swift en una canción

Con el lanziento de BRAT, los seguidores de ambas artistas especularon sobre una posible confrontación entre ellas a raíz de una canción de Charli xcx: Sympathy is a Knife, incluida en su último álbum Brat. En la letra del tema, la británica asegura que se siente insegura ante otra mujer con la que se encuentra "tras bambalinas" en los conciertos de su actual marido, George Daniel, que forma parte del grupo The 1975. Otro integrante de la banda es Matty Healy, expareja de Taylor Swift.

"No quiero verla tras bambalinas en el show de mi novio / Cruzo los dedos a escondidas / Espero que terminen pronto", canta Charli xcx. "No quiero compartir el espacio / No quiero fingir una sonrisa / Esta chica aviva mis inseguridades / No sé si es real o si estoy perdiendo el control", dice en la primera estrofa.

El día 23 de ese mismo mes, Charli xcx condenó un vídeo donde algunos de sus fans brasileños coreaban "Muerte a Taylor" en un show de la británica. "¿Podrían parar quienes hacen esto? Online o en mis conciertos. Es lo contrario de lo que quiero y me molesta que alguien piense que hay espacio para esto en esta comunidad", escribió en una historia de Instagram.

Agosto 2024: las explicaciones de Charli xcx

La coincidencia sentimental entre ambas alarmó a los dos fandoms, algo que provocó que Charli xcx se pronunciara sobre si Sympathy is a Knifehabla o no sobre Taylor Swift.

En una entrevista con New York Magazine de octubre de 2024, la británica evitó desvelar a quién se refiere en su canción. "La gente va a pensar lo que quiera", dijo. "Esa canción es sobre mí y mis sentimientos y mi ansiedad y la forma en que mi cerebro crea narrativas e historias en mi cabeza cuando me siento insegura y cómo no quiero estar en esas situaciones físicamente cuando siento dudas sobre mí misma", añadió.

En ese mismo artículo, New York Magazine incluyó unas declaraciones de Taylor Swift donde halagó a su compañera de industria. "Me ha sorprendido la sensibilidad melódica de Charli desde que escuché por primera vez Stay Away en 2011", dijo la estadounidense sobre el éxito de BRAT. "Su escritura es surrealista e inventiva, siempre. Lleva una canción a lugares a los que no esperarías que llegara, y lleva haciéndolo de forma constante durante más de una década. Me encanta ver que un trabajo tan duro da sus frutos".

Octubre 2025: la canción de Taylor Swift

Como respuesta a Sympathy is a Knife, Swift habría escrito un tema de su álbum The Life of a Showgirl dirigida a Charli xcx. Se trata de Actually Romantic, donde la estadounidense habla de una persona que la insultó, que consume drogas y que compuso una canción sobre ella.

En la letra, Swift asegura que la obsesión de esa mujer parece amor verdadero, e ironiza con que ningún hombre la ha querido tanto como ella. "No había pensado en ti en mucho tiempo / Pero sigues enviándome divertidas tarjetas de San Valentín / Y sé que crees que suena cruel / Pero en realidad es tierno, adorable / [...] / ¿Cuántas veces te ha dicho tu novio / '¿Por qué siempre estamos hablando de ella?'", dice la segunda estrofa.