Qué se sabe del posible romance entre Nerea Rodríguez y Miguel Ángel Silvestre

Nueva noticia en el mundo del corazón. Tras su ruptura con la empresaria Rebeca Toribio, el intérprete Miguel Ángel Silvestre (Castellón, 43) tendría ocupado de nuevo su corazón con una joven cantante, conocida por participar en Operación Triunfo 2017: Nerea Rodríguez (Barcelona, 26).

Los rumores sobre esta relación sentimental llegan desde el pódcast Mamarazzis, a cargo de Laura Fa y Lorena Vázquez para El Periódico. El actor "estaría ilusionado y habría comenzado algo más serio con una cantante muy conocida de este país", aseguran las comunicadoras.

Esta teoría surge porque la posible pareja fue vista este verano en Soho Farmhouse, un exclusivo club ubicado en Ibiza. "Se les vio flirteando fuertemente", comentan las periodistas, que añaden que todo empezó con un coqueteo que terminó convirtiéndose en besos muy apasionados en medio del local.

Sin embargo, la historia entre Nerea Rodríguez y Miguel Ángel Silvestre, no es precisamente nueva; "viene de lejos", explican Fa y Vázquez, quienes señalan que la cantante y el actor habrían confesado que se gustaban mutuamente hace un año y medio, aproximadamente. Sin embargo, en ese momento ambos mantenían relaciones con otras personas, por lo que no han podido dar rienda suelta a su amor hasta ahora. Entre 2020 y 2024, la catalana estuvo con el DJ Hektor Mass.

De momento, ninguno de los protagonistas de estos rumores se han pronunciado al respecto, mientras las redes sociales comentan con sorpresa esta posible historia de amor.

Así es Nerea Rodríguez

Aunque el nombre de Miguel Ángel Silvestre resulta más conocido por sus papeles en Sin tetas no hay paraíso, Velvet o Sky Rojo, Nerea Rodríguez lleva ocho años teniendo presencia mediática desde que participó en Operación Triunfo 2017, la misma edición de otros artistas como Aitana, Lola Índigo, Ana Guerra, Alfred García o Amaia.

Desde su presencia en el concurso musical, la joven cantante ha seguido dedicándose a la música participando en musicales como La Llamada o en programas de televisión como Tu cara me suena, donde quedó en segunda posición. Su última canción, Mi redacción, vio la luz el 2 de septiembre como parte de la banda sonora de El hilo invisible, el musical.

Aunque durante los últimos años ha ido publicando varios sencillos, el primer álbum de Nerea Rodríguez ha llegado este 2025 bajo el título WOW, que cuenta con canciones como Malibú 2.0, Amores de verano o Todo mal.