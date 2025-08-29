Qué se sabe sobre la ruptura de Amaia y Daniel 2000: las canciones sobre su noviazgo

El 23 de agosto, Amaia sorprendió al público del Cooltural Fest cantando con Carolina Durante su colaboración de 2018, Perdona (Ahora Sí Que Sí). El impacto de su actuación fue mayúsculo en las redes sociales, pues la cantante y el vocalista del grupo, Diego Ibáñez, fueron pareja durante menos de un año. Ahora, pocos días después, la vida sentimental de Amaia vuelve a ser noticia.

Según informa Javier de Hoyos, la cantante pamplonesa habría roto su relación con Daniel 2000, su director creativo con el que mantenía un romance desde finales de 2022. "Esta historia de amor ha terminado hace un par de meses, pero siguen trabajando juntos. No hay motivos de peso, se acabó el amor, pero se siguen llevando muy bien", explica el periodista del corazón.

A su exclusiva, se puede sumar el hecho de que Daniel 2000 no aparece en la última publicación en Instagram de Amaia, donde recopila fotografías de su verano con amigos.

La historia de amor de Amaia y Daniel 2000

Amaia y Daniel 2000 se conocieron en 2022, en el extinto Primavera Sound Weekender. "Yo acababa de dejar la relación anterior. Llevaba meses soltera, estaba genial y de repente en ese festival conocí a Daniel", contó la pamplonesa en una entrevista en Gallery +. "Fue como un match increíble. Me enamoré muchísimo y todos mis amigos me decían: 'Amaia, ten cuidado, no te metas en otra relación, llevas muy poco tiempo soltera'... Y ahora estamos de puta madre. Fue mágico, fue increíble", añadió la cantante, que en septiembre de 2022 acudió por primera vez a un evento público con Daniel.

La pareja vivía junta, y el trabajo era un vínculo muy fuerte entre ellos. "Nos gusta jugar y tenemos la suerte de que vivimos juntos", comentó Daniel 2000 en una entrevista para La turra. "Estamos todo el día juntos, mandándonos cosas como niños, igual que con un proyecto: tienes que pensar las ideas, ir a una reunión, presentarlas, mirar todo eso...".

A pesar de ser un trabajo en equipo, el músico se restó créditos: "Yo tengo menos mérito, porque si coges a alguien que sabe hacer tantas cosas bien, que es talentosa y tiene carisma, al final gusta. Con un móvil ya le queda bien. Yo doy mis ideas, y ella las interpreta y las lleva a su mundo".

Las canciones de Amaia para Daniel 2000

Con su último disco, Si abro los ojos no es real (2025), Amaia publicó dos canciones inspiradas en su relación con Daniel 2000: Tengo un pensamiento y Magia en Benidorm.

La primera es una de las canciones más populares de la ganadora de Operación Triunfo. En ella, Amaia canta que quiere estar toda la vida con su pareja: "Y hoy siento que está pasando / El día en que me doy cuenta / De que me apetece estar toda la vida contigo / quiero hasta gritarlo / Y no, no quiero dártelo todo / Y así te sigan sobrando las ganas / Y nunca te canses de estar conmigo".

En la tercera estrofa de Tengo un pensamiento, la artista también muestra su miedo ante la posible ruptura de su relación: "Ahora que te tengo / Sé lo que es el miedo / Pensando en que algún día acabará / Todo este nuevo mundo que me das".

En su entrevista con Gallery +, Amaia desveló que su canción Magia en Benidorm habla de sus inicios con Daniel 2000, cuando sus amigos le recomendaban no meterse en una nueva relación. "Dicen que me toca estar / Conmigo y con nadie más / Salir a pasear / Descubrir más la ciudad [...]Todas estas cosas no me importan / Ya no me puedo concentrar / Porque ahora / Contra la puerta nos besamos muy deprisa", dice la letra.