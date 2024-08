Qué hacía Sabrina Carpenter antes de dedicarse a la música

Se llama Sabrina Carpenter, y es todo un fenómeno en el panorama musical actual. Tiene más de 38 millones de seguidores en Instagram, y su último single Please, Please, Please supera las 64 millones de visualizaciones en YouTube. Además, también ha sido telonera del The Eras Tour de Taylor Swift.

Ahora, publica su sexto álbum de estudio, peor el más esperado: Short n`Sweet. Aunque la artista llevaba la música dentro desde pequeña, recorrió un largo camino antes de alcanzar la fama. Repasamos todo lo que hizo antes de llegar al estrellato.

Inicios en Internet

Sabrina Annlynn Carpenter nació en 1999 en el estado de Pensilvania, y comenzó a mostrar al mundo su talento musical a los diez años en un canal de YouTube.

Asombrado por el talento de su hija, su padre decidió construirle un estudio en casa. Esto llevó a la joven estadounidense a presentarse en 2011 a The Next Miley Cyrus Project. Se trataba de un concurso de canto dirigido por la propia Miley Cyrus, y en él los participantes debían subir vídeos cantando los temas de la mítica serie de Disney Chanel Hannah Montana.

En esta competición la artista se llevó el tercer puesto. Además, fue en este concurso cuando aparecieron sus primeros fans.

Papeles en la ficción

Su carrera continuó con papeles en la ficción. Por ejemplo, hizo un cameo en el 12º capítulo de la 12ª temporada de la serie Law & Order: Special Victims Unit.

En 2013 le llegó una oportunidad mayor en la serie Goodwin Games, una comedia de situación donde interpretó a la joven Chloe Goodwin. Pero el papel que le llevó verdaderamente al estrellato fue en la serie de Disney Chanel Girl Meets World, que en su versión española se llamó Riley y el Mundo.

Esta producción se emitió en el canal infantil de 2014 a 2017 y en ella Sabrina Carpenter interpretaba a Maya Hart, la mejor amiga de la protagonista. Además, también interpretó la canción de la sintonía de la serie, titulada Take on The World.

En su etapa como actriz, Sabrina también pudo experimentar con el doblaje, ya que hizo el papel de la Princesa Vivian en la serie de animación Sofia the First.

Fue mientras trabajaba como actriz cuando firmó con la discográfica Hollywood Records y publicó su primer single Can't Blame a Girl for Trying, al que le seguiría su primer álbum de estudio Eyes Wide Open.

La artista en la actualidad

El éxito de la artista americana es innegable. Ya ha publicado cinco álbumes de estudio, y este 23 de agosto lanza Short n' Sweet. También ha anunciado que hará una gira próximamente, su Short n’ Sweet Tour.

Una prueba este éxito es que fue elegida para ser telonera del The Eras Tour de Taylor Swift. Y es que ambas artistas estadounidenses son grandes amigas. De hecho, las pudimos ver disfrutar junto a sus parejas en el festival Coachella, e incluso cantando juntas en la gira de Taylor Swift.