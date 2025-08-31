¿Por qué Sergio Ramos se fue del Real Madrid? La historia detrás de la canción 'Cibeles'

Sergio Ramos estrena su segunda canción en solitario, Cibeles , donde explica cómo vivió su salida del Real Madrid C. F. en 2021. " Yo nunca quise irme ", canta.

Aparte de futbolista, Sergio Ramos también ha demostrado ser cantante. En 2016, se atrevió a cantar con Niña Pastori y RedOne La Roja Baila (Himno Oficial de la Selección Español), mientras en 2018 estrenó su primera canción en solitario: SR4.

Ahora, el sevillano estrena Cibeles, un tema inspirado en el Real Madrid C. F. y que lleva como título la mítica fuente donde el club madrileño celebra sus títulos. En la letra, Ramos se sincera sobre su salida del equipo: "Hay cosas que no te dije, que todavía me duelen / Yo nunca quise irme, tú me pediste que vuele / [...] / Y tú lo sabes, Cibeles".

La canción, anunciada por sorpresa el sábado 30 de agosto, encaja con unas palabras que el futbolista pronunció en 2021, durante un emotivo acto de homenaje con Florentino Pérez: "Se cierra una etapa maravillosa en mi vida, nada volverá a ser como lo que he vivido aquí. [...] Esto, más que un 'hasta siempre' es un 'hasta luego', porque tarde o temprano volveré", dijo.

Sergio Ramos, sobre su salida del Real Madrid: "El dinero nunca fue un problema"

Ramos comenzó su trayectoria en el fútbol profesional en el Sevilla F. C., equipo con el que jugó entre 2003 y 2005. Desde entonces y durante 16 años, el deportista formó parte de la plantilla del Real Madrid C. F., llegando incluso a ser el capitán.

Su vínculo emocional con el club madrileño era evidente, pero en 2021 salió del Real Madrid C. F. por desacuerdos en su renovación. El propio deportista explicó lo ocurrido tras el anuncio oficial de la noticia, asegurando que el equipo le hizo "una oferta de un año con bajada de salario".

Sergio Ramos, durante un partido con el Real Madrid. | Agencia EFE

"Quiero recalcar y dejar bien claro que el dinero nunca fue un problema; el presidente de mi boca ya sabía los últimos meses que lo mío no fue económico. Era un tema de años, me ofrecían un [año] y yo quería dos por tranquilidad. Era lo único que he pedido", comentó en la rueda de prensa de su despedida.

Y añadió: "En las últimas conversaciones acepto la oferta con la bajada de salario y se me dice que ya no hay oferta, dentro de un plazo hasta el 30 de junio que sigo siendo jugador del Real Madrid. Se me comunica que, aun habiendo dado el ok a la última oferta que había sobre la mesa, tenía una fecha de caducidad y yo no me había enterado".

Tras su salida del equipo madrileño, Ramos estuvo en el Paris Saint-Germain F. C. entre 2021 y 2023, cuando entró a jugar de nuevo en el Sevilla. Ahora, desde el 2025, está en el C. F. Monterrey.