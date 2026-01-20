Qué significa 'ARIRANG', el nombre del quinto álbum de BTS

BTS tiene revolucionada a su ARMY este 2026. El grupo vuelve con una gira mundial con dos paradas en España, pero además lanzará un nuevo álbum que sigue siendo un misterio para sus fans.

Del disco solo han adelantado su portada —en la que se e sutilmente a Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook en traje— y su título: ARIRANG.

En un momento de la industria musical en el que los artistas abrazan su propio folklore y las raíces de su música (Bad Bunny con Debí tirar más fotos, Rauw Alejandro con Cosa nuestra...) la banda surcoreana no iba a ser menos, y al menos en el título evoca a la música tradicional de Corea del Sur.

Arirang, un canto tradicional

El Arirang es un canto lírico popular de Corea del Sur. Este se recrea y transmite oralmente y, a día de hoy, sigue conservando sus diversas formas tradicionales. De hecho, también se adapta a música sinfónica y moderna.

Se trata de una canción con diversas interpretaciones (36 variantes que evolucionan), que siempre siguen un estribillo común: 'Arirang, arirang, arariyo, vas a la colina de Arirang'.

El Arirang es un canto popular que pasa de padres a hijos y que se interpreta en familias, en eventos con amigos y otras comunidades, en actos públicos, fiestas...

El trasfondo de Arirang

El canto trata temas como la separación, la unión, la alegría, la pena... Su historia se remonta a hace 600 años por lo menos, y desde entonces se ha ido convirtiendo en símbolo de identidad y experiencia compartida entre las generaciones. Además, el Arirang forma parte de la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Actualmente es considerada una expresión cultural arraigada a la historia del país, pues la canción también fue usada en el siglo XX para ensalzar el espíritu de residencia ante la ocupación japonesa.

Un concepto tan identificativo de la cultura coreana con el que el grupo refleja ese reencuentro con su público después de años separados por sus obligaciones sociales.