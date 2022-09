Debate abierto en las redes sociales. Que Laura Pausini se haya negado a cantar una canción política en El Hormiguero ha despertado todo tipo de comentarios.

El reto que proponía el programa de Pablo Motos era entonar un tema en italiano y al presentador se le vinieron a la cabeza las notas de Bella Ciao, una canción que Laura Pausini no quiso continuar. "No, no, es una canción muy política, no quiero cantar canciones políticas", dijo antes de saltar rápidamente a otra canción, también en italiano.

La canción, que se hizo popular en España a raíz de su inclusión en la banda sonora de La Casa de Papel, es para los italianos un auténtico himno antifascista. La entonaban los miembros de la resistencia partisana cuando luchaban contra el régimen fascista de Benito Mussolini durante la Segunda Guerra Mundial.

Con este contexto, son algunos los que se han atrevido a criticar a Laura Pausini por su negativa. "Negarse a cantar una canción antifascista dice mucho de la señora Pausini, y nada positivo", decía la política socialista Adriana Lastra en su cuenta de Twitter.

Pero hay quien opina todo lo contrario. Sin aventurarse a juzgar a la artista, otros apuntan a la banalización de un símbolo de la resistencia que incluso se ha llegado a corear en discotecas. Un cántico que para Italia es de todo menos divertido.

Cuál es el significado de Bella Ciao

La revolucionaria canción, sobre cuyo origen han nacido varias hipótesis, comenzó a difundirse como un himno libertario hacia la segunda mitad de la Segunda Guerra mundial. Llamaba a la resistencia y la lucha frente a la opresión del régimen fascista de Mussolini.

La entonaban los soldados partisanos, que alzaban la voz junto a sus camaradas y simpatizantes anhelando una libertad que todavía no habían conseguido.

La letra hace referencia a que la vida se va (bella ciao, adiós bella) sino se lucha por el triunfo de la libertad. La muerte era un destino si el sacrificio merecía la pena para conseguir el fin último: la liberación del fascismo. También llama a honrar la memoria de los caídos y recordar su legado.

Qué dice la letra de Bella Ciao

¡Oh! Partisano, me voy contigo,

porque me siento aquí morir.

Si yo muero como Partisano,

O bella adiós, bella adiós, bella adiós, adiós, adiós.

Letra de Bella Ciao en castellano

Una mañana me desperté,

Oh, bella, ¡adiós!

Bella, ¡adiós!

Bella, ¡adiós, adiós, adiós!

Una mañana me desperté,

Y he encontrado al invasor.

Oh, partisano, llévame contigo,

Oh, bella, ¡adiós!

Bella, ¡adiós!

Bella, ¡adiós, adiós, adiós!

Oh, partisano, llévame contigo,

Que siento que voy a morir.

Y si yo muero como partisano,

Oh, bella, ¡adiós!

Bella, ¡adiós!

Bella, ¡adiós, adiós, adiós!

Y si yo muero como partisano,

Tú me debes sepultar.

Y sepultarme allá arriba en la montaña,

Oh, bella, ¡adiós!

Bella, ¡adiós!

Bella, ¡adiós, adiós, adiós!

Y sepultarme allá arriba en la montaña,

Bajo la sombra de una bella flor.

Toda la gente que pasará,

Oh, bella, ¡adiós!

Bella, ¡adiós!

Bella, ¡adiós, adiós, adiós!

Toda la gente que pasará,

Me dirá: ¡Qué bella flor!

Y esta es la flor del partisano,

Oh, bella, ¡adiós!

Bella, ¡adiós!

Bella, ¡adiós, adiós, adiós!

Y esta es la flor del partisano,

Muerto por la libertad.

Y esta es la flor del partisano,

Muerto por la libertad.