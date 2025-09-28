Por qué Taylor Swift ha rechazado actuar en la Super Bowl 2026

El nombre de Taylor Swift resonaba con fuerza para protagonizar el espectáculo de medio tiempo de la Super Bowl 2026. A principios de septiembre, el comisionado de la NFL, Roger Goodell, expresó en el programa Today que Taylor Swift es "bienvenida". "Tiene un talento muy especial. Y, obviamente, sería bienvenida en cualquier momento", añadió.

Sin embargo, todo parece indicar que las negociaciones han llegado a su fin sin un acuerdo. Así lo confirma Rob Shuter, un periodista británico que asegura que "las conversaciones fracasaron cuando Swift pidió condiciones que se ajustaran a su influencia", según cuenta en Substack.

La noticia, recogida por otros portales como The Seattle Times o Complex, señala que la estadounidense "no pedía favores, sino respeto". "Taylor sabe lo que vale. Sabe el nivel de audiencia que genera, la atención mundial que genera. No iba a ceder eso gratis", habría dicho un ejecutivo musical.

"Quería un contrato que reflejara su valor"

El espectáculo de medio tiempo de la Super Bowl no paga a los artistas, y parece que a Swift no le sirve con el alcance mediático que supone actuar en el partido. "Esperan que los artistas más importantes del mundo lo hagan por 'exposición'. Taylor Swift no necesita exposición. Quería un contrato que reflejara su valor", asegura el profesional anónimo.

Según WCNC, afiliada de NBC, una parte del acuerdo incluiría que la cantante conservara la propiedad de las imágenes de su actuación. Parece que la NFL se negó a cumplir las demandas de Swift.

Taylor Swift cantando durante uno de sus conciertos de 'The Eras Tour' | Getty Images

Así, parte de la industria musical asegura que la NFL ha perdido una gran oportunidad, ya que este parecía ser el año perfecto para ver a Taylor Swift en la Super Bowl después del éxito de su gira internacionalThe Eras Tour, del anuncio de su próximo álbum, The Life of a Showgirl, y de su compromiso con el futbolista Travis Kelce.

¿Quién actuará en la Super Bowl 2026?

Ahora, los rumores señalan a Adele como la posible artista que actúe en el espectáculo de medio tiempo de la Super Bowl 2026, aunque también suenan nombres como los de Ariana Grande, Miley Cyrus o Metallica.