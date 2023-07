Quevedo siembra la paz entre los fans que lo comparan con Rosalía.

La madrugada de este martes el artista Quevedo quiso calmar las aguas desde su perfil de Twitter. Desde el 8 de julio, las redes se han ido encendiendo progresivamente sobre el debate de quién porta el título de "mejor artista español": Rosalía o Quevedo. La discusión ha girado en torno al número de escuchas que acumula cada uno con sus temas Despechá y el recién lanzado Columbia, del canario.

La polémica ha nacido a raíz de los tweets de dos usuarios. En el primero, la cuenta fan @reinaisgone, con más de tres mil seguidores —entre ellos la mismísima Rosalía— escribía: "Columbia' de Quevedo FALLA y 'DESPECHÁ' sigue con el récord de mejor debut a nivel global por un artista español en solitario, con 3,708,820 streams".

La publicación ha sido solo la mecha de un fuego incontrolable. La cuenta de @ELHOMBREW, con más de 30 mil seguidores, ha mencionado el tweet de la cuenta fan para contestar: "Despechá' FALLA en superar la BZRP Music Sessions #52 de Quevedo. Se queda en el intento y permanece lejos de ser el tema de un artista español más escuchado de la historia de Spotify".

Twitter no se lo ha pensado y ha entrado en el trapo. Han sido muchos los internautas que han querido formar parte del debate, que se ha ampliado y ha pasado de comparar supuestas cifras de reproducciones a hacer una análisis de la carrera musical de cada cantante.

Las redes sociales han ayudado a que compararse se convierta prácticamente en parte esencial del uso que hacemos de ellas. Y eso también se traslada a la música.

Quevedo no ha dudado en pronunciarse al respecto de la polémica para poner cordura y sembrar la paz entre los usuarios, donde ha pedido que, por favor, se ponga fin a esta tendencia hacia la comparación constante.

"Porfavor, dejemos de comparar artistas, cada uno tiene su movida y hay pa elegir de sobra, pero para apoyar a uno no hay que tirar a tierra todo el trabajo de otro, cada uno tiene su movida que le hace especial, disfrutemos de tener artistas tan distintos en nuestro paissss", rezaba el texto.

Parece que la controversia ha despertado la ya vieja historia de 2022. Fue entonces cuando sus ya míticos temasQuédate (Quevedo)y Despechá (Rosalía) irrumpieron en el panorama musical rompiendo récords en reproducciones y elevaron la música en español otorgándose el título, a escala internacional, de canción del verano.

La autora de Motomami también ha hablado de este tema en múltiples ocasiones en sus entrevistas. El último ejemplo es la charla que tuvo con el productor musical Rick Rubin en su podcast Tetragrammaton. En él, la catalana reflexionaba sobre el origen de la música y las absurdas comparaciones entre géneros y cantantes.

"No tiene sentido. Cuando escucho música, siempre intento sentirme realmente conectada con ella. Un lugar desde el que no juzgar si lo que escucho es mejor o peor", explicaba con cariño. ¿Cómo puedes decir que la música de un artista es mejor que otra? No puedes, cada uno intenta hacer su mejor trabajo en cada momento".

Tanto Quevedo como Rosalía tienen completamente la razón. Hay mucha música y cada artista y estilo nos da cosas distintas, pero lo que está claro es que no hay nada mejor, ni peor: es diferente.