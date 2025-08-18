¿Quién es Anabel Dueñas? Su paso por 'Operación Triunfo', su grupo y su relación con Rocío Carrasco

Operación Triunfo 2008 será recordada por ser la edición de Pablo López y Virginia Maestro, la gran favorita de Risto Mejide que por aquel entonces repartía zascas a todo el que se le ponía por delante.

El miembro de la mesa de jurado del talent musical también se comió alguno de los concursantes y uno de los más sonoros (o el más) fue de la joven Anabel, novena expulsada de la edición que no dudó en callarle la boca al llamarlo Chupa Chups. "Es un poco entre La Choni y Martirio", le dijo Risto sobre su vestuario, a lo que esta respondió comparándolo con el famoso caramelo.

De Operación Triunfo 2018 a su polémica con Supersingles

Así fue como arrancó la carrera profesional de Anabel Dueñas (Córdoba, 1985), quien defendió su permanencia en la academia cantando Punto de partida de Rocío Jurado aunque no acabó de convencer a público y jurado.

No se fue a casa porque de su paso por el talent salió su primer proyecto profesional: el grupo musical Supersingles, inicialmente Vinilos, que formó junto a Mercedes Durán, Jon Allende y Fran Dieli

Los cuatro miembros estuvieron unidos hasta que en febrero de 2017 Jon Allende decidió marcharse. En parte, según declaró Mercedes Durán, porque ya no podía trabajar más con Anabel. "No compartía nada con ella y era: o mi salud o el grupo con Anabel", explicó esta.

Esa es la versión de Durán —Anabel Dueñas no se ha pronunciado a ese respeto—, quien en esa misma entrevista aseguró también que era complicado trabajar con su compañera porque no se aprendía las letras y eso les obligó a terminar haciendo playbacks en televisión. Cuando la formación se disolvió definitivamente, en 2019, Anabel ya no era una de sus integrantes.

Su amistad con Rocío Carrasco

De lo que sí habló fue de las acusaciones que su compañera vertió contra ella al asegurar que había roto con sus amistades anteriores para cuidar su relación con Rocío Carrasco. "No estoy secuestrada como veis. Aquí estoy para decir que no le pidan rescate a mi familia, que no tenemos 'jurdeles", decía en octubre de 2020 cuando ya había había iniciado una estrecha amistad profesional y personal con la hija de Rocío Jurado.

En esa época, la hija de la tonadillera presentó Qué no daría yo por ser Rocío Jurado, un musical sobre la cantante para el que eligió a Anabel como protagonista.

El proyecto empezó como un espectáculo modesto y acabó estando cuatro años sobre las tablas, incluso cambió de nombre a Rocío Jurado, el Musical aunque no de hilo argumental. "Carmela, se presenta a un casting para ser la protagonista del musical de Rocío Jurado, en el transcurso del tiempo entre que hace la primera y la última prueba ocurre la obra. Aunque no hay ninguna función igual, porque Anabel sabe el principio y el final, lo que pasa en medio es cuestión de ella que es la artista. Un día se le puede ocurrir una cosa y otro otra", explicó Carrasco en una entrevista en 2024 poniendo de manifiesto su confianza en la artista.

Los homenajes de Anabel a Rocío Jurado

La creadora de la obra tenía muy claro que la cordobesa tenía que ser la protagonista. "A ella este papel le hace feliz. Toda la historia que se narra en el musical es la realidad. Cuando cuenta que escuchaba a Rocío Jurado limpiando su casa de pequeña o que iba en el coche con sus padres de vacaciones y oía sus canciones...", siguió contando la hija de Rocío Carrasco, que conocía de mucho antes a la cantante.

El padre de Anabel transportó durante una época los escenarios y los equipos de Rocío Jurado y así empezó el vínculo: "Creo que son energías que se unen de una forma o de otra. Yo creo mucho en las energías de la gente, tanto de las buenas como de las malas. Yo soy mucho de piel".

Lo curioso es que fue la madre de Anabel la que le mostró la música de Rocío. "En mi casa cantamos y bailamos todos, es algo típico de la grandísima tierra de la que somos los andaluces", explicó en una entrevista en El Mundo asegurando que Rocío Jurado ha sido una de sus ídolos desde pequeña. "La primera vez que la vi en directo fue en el Tívoli la gente me miraba porque me sabía todas sus canciones".

Esa pasión por la de Chipiona la llevó a elegir su música en OT 2008 y a unirse a otros proyectos profesionales relacionados con la artista. Así, ha participado en otros proyectos de Rocío Carrasco para homenajear a su madre como la obra Punto de partido, un repaso a las canciones de la artista.