Quién es August Alsina, el romance de Jada Pinkett fuera de su matrimonio con Will Smith

Fue la propia Jada Pinkett la que en agosto de hace dos años, en 2020, admitía haber tenido una relación fuera de su matrimonio con Will Smith. Lo hizo durante una charla en su programa Red Table Talk, donde explicó cómo había comenzado este "enredo", palabra que la propia actriz utilizó para referirse a este affair.

"Todo empezó con él necesitando ayuda y yo queriendo ayudarle con su salud mental", decía sin reparos frente a su marido, para después confesar: "Me enredé con August", una frase que confirmó su escarceo amoroso con el cantante.

Esta relación tuvo lugar en 2016, cuando Will Smith y Jada atravesaban una fuerte crisis en su matrimonio.

La actriz conoció a August Alsina, que en aquel momento tenía 23 años, a través de su hijo Jaden. Ella tenía 44. "Fue una relación, absolutamente", confesaba la actriz antes de reconocer que esto le sirvió para darse cuenta de que "no puedes encontrar la felicidad fuera de ti misma".

A partir de aquí, la prensa y numerosos medios de comunicación especularon sobre esta relación y la llevaron a los titulares durante un tiempo. Incluso el propio August Alsina salió a decir que no se arrepentía de nada y que sentía un profundo cariño por la familia Smith. "Son personas hermosas", aseguraba.

"No me arrepiento en absoluto porque sé que en este planeta, no hay mucha armonía y no hay mucho amor, así que cuando realmente te dan amor, un amor real que nunca has experimentado, es un regalo", explicó.

Quién es August Alsina

El joven August Alsina (30) ha conseguido abrirse paso en la industria musical gracias su talento, su constancia y sus esfuerzos. Nació en septiembre de 1992 en el seno de una familia humilde en Nueva Orleans, hogar del que tuvo que mudarse en 2005 tras el paso del huracán Katrina.

Se instaló en Atlanta, donde comenzó su carrera musical mientras lamentaba las pérdidas de su padre y su hermano. El primero falleció por sobredosis y a su hermano lo asesinaron en una reyerta en la calle.

Solo tenía 14 años cuando empezó a subir sus covers y vídeos a Youtube. Ese fue el germen de las sucesivas mixtapes y producciones con las que conseguiría meter la patitia en la industria musical.

Finalmente en 2020 lanza su tercer álbum, el que le daría el reconocimiento masivo: The Product III: State of Emergency. Lo estrenó acompañado de un documental en el que revela detalles de su vida más personal, desde los recuerdos de su familia hasta este "enredo" amoroso con Jada Pinkett.