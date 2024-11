Quién es Carolina Lapausa: su edad, su amor por su mascota y su concienciación con el medioambiente

Quizás su nombre no sea de los más reconocidos, pero Carolina Lapausa está despuntando en el mundo de la actuación. Prueba de ello es su papel en Sueños de libertad, el serial diario de Antena 3 que protagoniza la intérprete.

Pero además de en esta conocida producción, Lapausa ha trabajado tanto en otras series como en cine y en teatro. Nacida en Madrid en 1980, desde muy pequeña se empezó a interesar por el mundo del arte, lo que la llevó a estudiar ballet y danza española en el Conservatorio Profesional de Danza en Madrid y posteriormente cumplió su sueño de licenciarse en Interpretación a través de la RESAD.

Debutó en el año 2000 en Al salir de clase, pero también se la ha visto en ficciones como Casi perfectos, La Señora, La República, Amar es para siempre y Perdida, entre muchas otras.

"Estoy hecha de retales de los personajes que he ido construyendo a lo largo de mi trabajo en series, películas y obras de teatro, pero reconozco que le tengo un especial cariño a Inma, de Perdida, porque ha supuesto un antes y un después en mi vida", describe ella misma en su página oficial.

Además de estar muy conectada con el arte, el ballet y la escritura, se está formando en escribir guiones de cine y televisión porque le gustaría lanzarse a la dirección y a otras disciplinas. De hecho, a la revista Marie Claire le contó: "Me encantaría que se estrenase algo de mi autoría y, por supuesto, seguir viviendo de la interpretación".

Pero al margen de su trabajo, Carolina Lapausa es una persona con unos valores que propaga cada vez que puede. Te contamos algunos detalles de la actriz que te ayudarán a conocerla un poquito mejor.

La actriz Carolina Lapausa | GTRES

Su amor por Coco

Tal y como se describe ella misma, es "actriz, inquieta, maja, tímida y a veces, un poco gruñona". En su cuenta de Instagram. donde alcanza los 20.000 seguidores, la intérprete describe otras profesiones y facetas: "Directora, escritora, profe, amiga, hija, hermana y madre de mi perra Coco".

De hecho, Lapausa es una amante incondicional de su mascota. Prueba de ello es que, cuando su perra se puso en peligro, no dudó ni un segundo en salvarla. Así lo contó en una entrevista de La Vanguardia: "A Coco le encanta nadar, tanto en mar como en ríos, como en lo que le ponga, le chifla. El Manzanares pasa por el Pardo y es una zona de campo a la que me escapo mucho porque está muy cerca de Madrid y le puedo dar su dosis de naturaleza semanal. Ella conoce los tres o cuatro sitios donde yo la dejo nadar y ella fue para allá y se metió en el río. De repente, veo que va nadando cerca de unos árboles, pero que está atascada y no puede salir. Pensaba que se le había quedado el collar enredado y vi que iba metiendo y sacando la cabeza del agua".

"Tenía que tirarme a por ella, pero yo iba vestida. Bueno, pues me quedé en ropa interior de encaje, de deporte, todo junto mezclado [...] Me tiré a por ella que, cuando me vio en el agua, se le iluminó la cara y lo que pasaba es que se había quedado enredada en los sedales de algún pescador o cazador furtivo de cangrejos. Desde entonces, siempre llevo una muda en el coche porque no sabemos qué puede pasar", expuso la actriz.

De hecho, Carolina comparte con frecuencia imágenes con su perrita, y conciencia de la adopción y ataca el abandono de mascota en época vacacional. Se siente muy orgullosa del vínculo que ha construido con su compañera, y no es para menos.

Su tiempo libre está destinado a pasarlo con su perra y su familia. De hecho, es con sus padres con quienes se sienta para ver Sueños de libertad, tal y como contó en Marie Claire: "Es muy bonito, porque ellos lo ven como unos espectadores más".

Su concienciación con el planeta

Carolina Lapausa lleva una vida muy sostenible. Así lo detalló en Welife, donde expuso su concienciación con la naturaleza y el malgasto. Por ello, siempre que puede comparte claves para cuidar el planeta.

Separa los residuos que produce en el día a día con mucho cuidado, y se coordina con el Ayuntamiento de Madrid para siempre llevar al punto limpio tanto electrodoméstico como otras cosas, como el aceite.

Con la electricidad de su casa también tienen ucho cuidado, y tiene todo enchufado en regletas para apagarlo cuando deja de utilizarlo. La sostenibilidad se la lleva también en sus viajes, donde utiliza predominantemente el tren: "Me parece el medio de transporte más sostenible. Además, tengo una perrita [Coco] y es maravilloso poder llevarla en tren, que es el medio de transporte que lo pone más fácil".

"E incluso, cuando voy a la playa, si veo suciedad a mi alrededor, intento meterlo en una bolsita y lo llevo a la papelera", asegura. La actriz ama la naturaleza y fantasea con la idea de que esta creciera: "Me gustaría que hubiese muchísimos más bosques, que se potenciasen y que se conservasen los que tenemos".