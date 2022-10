¿Quién es La Cebolla? Conoce a la cantante sevillana de 17 años y qué papel juega Rosalía en su carrera

La Cebolla y Negro Jari // yu, no te pierdas nada

La Cebolla es la joven promesa el flamenco urbano. Con tan solo 14 años saltó a la fama con su éxito Habibi, que acumula 34 millones de visualizaciones en dos años.

La Cebolla nació en Sevilla y se crió en las Tres Mil Viviendas, algo que ha marcado su estilo musical y el rumbo de su música, ya que hace un constante homenaje a sus orígenes a través de sus proyectos.

La Cebolla y el día que llamó la atención de Rosalía

Rosalía sabe ver el talento, y cuando conoció a La Cebolla quedó prendada. Los inicios de Rosalía fueron flamencos y muchos de sus referentes musicales son grandes maestros como Camarón de la Isla, al igual que de la joven sevillana.

Por eso cuando escuchó Habibi fue directamente a su playlist y no dudó en compartir la canción con todos sus millones de seguidores a través de Instagram Stories, un subidón que le dio fuerza y motivación en su carrera, según explicó a NOE2.

De Natalia Jiménez a La Cebolla: la historia de su nombre

La Cebolla se llama Natalia Jimenez, y mucha gente se pregunta de dónde viene ese nombre artístico tan característico, ya que aparentemente el nombre Natalia no se parece nada a Cebolla.

En su visita a yu, Natalia contó el por qué de su apelativo: "Lo de cebolla salió desde muy pequeña, yo lloraba mucho y tenía la cara muy redondita, y me ponía muy 'colorá'. entonces mu madre me ponía un moñito de esos abiertos, y una vecina de mi madre 'cebolla, cebolla' y cebolla se me quedó".

Un remix con La Húgara y las otras colaboraciones de La Cebolla

Después del éxito que supuso Habibi a las pocas semanas de su lanzamiento, La Húngara no podía no estar en el remix de esta canción. Esta colaboración cuenta con poco más de 35 millones de visitas, solo un millón más que la original.

Pero La Húngara no es la única que participa en esta colaboración, también lo hacen artistas de la talla de Haze y Mayel Jimenez.

Pero no son los únicos artistas con los que ha trabajado. En su canal de youtube podemos ver colaboraciones con La Puri, Manuel González, Lorena Santos, Junco, Flow de los Suburbios o El Jhota.

Caracas, su disco con Negro Jari: por qué se llama así el álbum y de qué se conocen

Negro Jari contó en yu por qué su disco con La Cebolla se llama Caracas: "Sale de su familia (de Natalia), vivían en un barrio gitano, en unas chabolas ,y le llamaban las caracolas y a todos los que vivían ahí los llamaban Caracas, un tributo a su familia. La esencia de nuestra música nace ahí, entre la familia de ella y el toque gitano, es un homenaje a ellos", explicaba en el parquecito.

El artista también ha contado cómo se conocieron, y es que, además de ser su productor, Negro Jari es el padrino musical de La Cebolla. Se conocen ya desde hace siete años, porque él trabajaba con los primos de Natalia.

Un día el productor la llamó para hacer un coro para presentárselo a La Húngara y quedó impactado con su voz: "la escuche cantar y flipé con ella", de ahí en adelante salió todo rodado.