Quién es Cindy Prado, la modelo que apuntan que podría ser la nueva novia de Sebastián Yatra

En enero publicó su tercer disco, Dharma, y este jueves arranca en Santiago de Compostela la gira con la que llevará su música a varios rincones de la geografía española. Pero eso no es todo. Sebastián Yatra acaba de publicar TV, un single en el que retrata la pasión de un verdadero flechazo. "Ni Camilo ni Rauw están tan enamoraus", canta en el tema.

Con las cartas del amor puestas sobre la mesa, muchos seguidores se preguntan si el corazón del colombiano de 28 años está ocupado. Hace meses se rumoreaba sobre un posible affair con Clara Galle, protagonista del videoclip de su éxito Tacones Rojos, pero los rumores quedaron en agua de borrajas a falta de pruebas que demostrasen la relación.

Cindy Prado, ¿la nueva novia de Sebastián Yatra?

Ahora es la periodista argentina Estefanía Berardi la que apunta a otra posible inquilina en el corazón del cantante. Según contó la presentadora en el programa Mañanísima, se trataría de Cindy Prado, una modelo estadounidense de 30 años.

"Primero se los vio juntos en un recital de Carlos Vives y después cenando. No es que andan juntos pegados de la mano pero ella estuvo siempre acompañándolo en cada momento", contaba la periodista, que matizó que aunque quiso corroborar su información, Prado no respondió sus dudas.

Según su información, la pareja podría estar todavía conociéndose, pero los compromisos profesionales no les dejarían aprovechar todo lo que quisieran estar juntos. "Lo hacen disimuladamente, para que no se note mucho. Ella lo acompaña siempre, están todo el tiempo juntos. Tengo entendido que no habla español porque en sus redes siempre habla en inglés, le escribí pero no me confirmó ni me desmintió el romance", contó.

La periodista aportó dos pruebas que según ella confirman su teoría. Se trata de dos imágenes publicadas en stories de Instagram. En una de ellas se ve a Yatra y Prado disfrutando del concierto de Carlos Vives y en otra saliendo de un restaurante de la mano de una rubia "desconocida".

Estefanía Berardi habla sobre la nueva pareja de Yatra // Redes Sociales

Cindy Prado y Sebastián Yatra se conocen ya desde hace tiempo. La joven formó parte del grupo de jóvenes modelos que participó en el rodaje del videoclip del tema A Donde Van, donde se mostraron muy cómplices ante la cámara. Ya en 2020 se escucharon voces sobre un posible romance entre ellos. ¿Se habrán reencontrado después de estos años?

Sebastián Yatra y Cindy Prado en el vídeo de 'A Dónde Van' // Youtube

Quién es Cindy Prado y a qué se dedica

Con 2, 6 millones de seguidores en Instagram, Cindy Prado ha conseguido cierto reconocimiento gracias a las redes sociales. Trabaja para una de las agencias de modelo más importantes del mundo, Elite, y lo hace entre Miami y Los Ángeles, al otro lado del charco.

Es una gran apasionada del deporte y el mundo del fitness. Comparte vídeos de sus entrenamientos en sus redes e incluso la han invitado a formar parte de Cannes, uno de los Festivales de Cine más importantes del mundo.

Clara Galle, ¿pareja del año o estrategia de marketing?

Poco antes de saberse que Clara Galle sería la protagonista femenina del videoclip de Tacones Rojos, muchos especularon sobre una posible relación entre la actriz y el cantante.

Ambos publicaron divertidos selfies en sus cuentas de Instagram que levantaron las sospechas, pero el punto de inflexión que hizo dudar sobre una posible estrategia de marketing entre ellos fue el vídeo que Yatra publicó en su perfil junto a la actriz española.

"¿Ustedes de dónde se conocen?", les pregunta Chata María Lopez, la mujer allí presente junto a ellos. "¿De dónde nos conocemos? Es una buena pregunta, contéstala vos", le pide el colombiano a la actriz, para finalmente acabar respondiendo él mismo con un "del pasado". "O sea, que son almas que se reencontraron", señala la mujer que hizo la pregunta, una teoría que ambos apoyaron. "Probablemente sí. Porque los dos tenemos ojos azules, idénticos", bromea Yatra, que tiene los ojos marrones mientras que los de Clara sí son azules.

Una conversación a medio camino entre la ironía y el chiste que, aunque sí demostró una gran conexión entre ellos, deja claro también que no hay nada más allá de una amistad. Pocas horas después se estrenaba el videoclip del exitazo Tacones Rojos y se descubría el pastel. Clara era "la niña de sus ojos, la que baila reggaeton", pero solo... En la ficción.