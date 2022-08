Quién era Charlie, el 'tiktoker' de 20 años que ha muerto por cáncer y se volvió un referente contra esta enfermedad

Te interesa Filtran imágenes y vídeos sexuales explícitos del tiktoker Naim Darrechi

Empieza el día con una triste noticia. Carlos Sarriá, más conocido como Charlie en TikTok, ha muerto de cáncer con solo 20 años. El joven había conseguido volverse en uno de los perfiles más populares de esta red social gracias a la visibilidad que estaba dando de esta enfermedad.

Ha sido a través de su propio Instagram por donde se ha dado la noticia del fallecimiento: "Adiós hijos de puta, nos vemos en la otra vida. Charlie 2022-2022". El post se ha llenado de comentarios de sus fans lamentando la pérdida.

Sin embargo, más allá de su lucha contra esta enfermedad, Charlie era un personaje público muy complejo y curioso.

Sufría un sarcoma de Ewing

Carlos Sarriá fue diagnosticado en 2018 con un sarcoma de Ewing, un tipo de cáncer que normalmente afecta a niños o jóvenes y se localiza en los huesos. En vez de tomárselo de forma privada y discreta, prefirió abrirse una cuenta de TikTok para detallar todo por lo que estaba pasando y ayudar a personas en la misma situación.

Se tomaba su enfermedad con mucho humor

En un primer momento, le apareció en la cadera, sin embargo, tras tratarse de él le volvió a salir en 2020 en la cabeza. Esta última fue la única que no ha podido superar.

El joven siempre ha reconocido que es un fan de los tatuajes, de hecho, se hizo varios para disimular los efectos del cáncer. Uno de los más llamativos, un tigre en la espalda se lo tatuó después de pasar por la quimio en 2018. Llegó a perder mucho peso y le salieron muchas estrías, así que se puso ese dibujo.

El 1 de agosto sería hospitalizado por última vez

Aun así, en todos sus vídeos se veía que Charlie se estaba tomando su enfermedad con humor y no quería hacer ningún drama de ello. Recibió algunos comentarios en los que le decían que no se puede superar y él siempre se lo tomaba a broma.

Tras muchas subidas y bajadas, el 1 de agosto compartió un vídeo en esta red social desde el hospital explicando por qué llevaba tanto tiempo sin subir contenido: "Las he estado pasando muy canutas. He tenido unos dolores increíbles". Del mismo modo, estaba super optimista y detalló que "de esta se salía".

Tras la terrible noticia, desde su cuenta se ha subido un vídeo de más de un minuto con varias fotos y clips en tono humorístico de Charlie para recordar su paso y todo lo que ha vivido y conseguido: "Gracias por todo. Me habéis hecho muy feliz".

La preciosa despedida de su novia

Una de las personas que peor ha recibido la noticia ha sido su novia, Nerea, muy popular también en las redes sociales. A través de un post de Instagram, se ha despedido de él de una forma muy emotiva.

"En menos de un mes ya estábamos saliendo y cuando hicimos un mes de relación ya le estaba presentando a mi familia. ¿Fuimos muy rápido? Tal vez. Con Carlos todo era tan fácil que ni lo pensaba, simplemente me dejaba llevar porque aunque éramos totalmente desconocidos sentía que llevaba toda la vida con él. Los dos nos sentíamos así", afirmaba la chica.

"Cuando no llevábamos ni 6 meses el cáncer atacó de nuevo, también la pandemia y la verdad es que fueron unos meses muy duros ya que físicamente no podía apoyarle. Mucha gente me llama valiente por no haber huido y yo pienso "¿esta gente nunca ha sabido lo que es amar?" Una pena", se mostraba muy apenada.

Ella ha reconocido que sabían que "la muerte estaba muy presente en su relación", pero "por desgracia ha sido demasiado pronto".