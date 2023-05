¿Quién es Ilia Topuria? Conoce al luchador de MMA, su pareja, su hijo y qué le pasa en la oreja

Ilia Topuria tiene 26 años y puede presumir de haberlo ganado todo. El luchador de MMA (Artes marciales mixtas), conocido como El Matador, suma 13 victorias en su currículo y no cuenta con ninguna derrota.

Nacido en Halle (Alemania) y de padres georgianos, su historia como luchador arrancó en Alicante, donde se trasladó en 2012 cuando tenía 15 años y comenzó a practicar artes marciales mixtas en el gimnasio Climent Club. Tres años después, en 2015, inició su carrera profesional.

En el top 10 del ranking de peso pluma de la UFC

Ese 2015, Topuria sumó sus dos primeras victorias, a las que año a año se han ido sumando nuevos logros.

Los cinco últimos —desde 2020— fueron en la UFC (Ultimate Fighting Championship), la mayor empresa de artes marciales mixtas en el mundo. Topuria compite en las categorías de peso pluma y de peso ligero. En la primera actualmente ocupa el noveno puesto en el ranking de los mejores luchadores. Consiguió colarse en Top 10 tras vencer al estadounidense Bryce Mitchell el 10 de diciembre de 2022 en Las Vegas (EEUU).

Ahora Topuria tiene una nueva oportunidad de escalar posiciones: el 24 de junio se enfrenta a Josh Emmett en Florida (EEUU), que ocupa el quinto puesto en esta lista. Es la primera vez que se enfrenta a un luchador con mejor posición.

"Es una pelea más, me he preparado toda mi vida para este evento. Lo he soñado mil veces", contó a David Broncano sobre cómo se plantea este enfrentamiento. "Mucha gente necesita ver para creer. Yo primero me lo creo y después lo veo".

"Puede sonar arrogante pero no viene desde la arrogancia. Viene desde la base de muchísimo trabajo, he sacrificado muchísimas cosas en mi vida y de ahí viene la confianza que tengo", dijo El Matador en la entrevista.

Clases de judo con su hermano Aleksander Topuria

Ilia acudió a esta entrevista con su hermano Aleksander, un año mayor, también luchador profesional de MMA y actualmente a un paso de entrar UFC. El 20 de mayo se enfrenta a una pelea clave en su carrera. "Pienso que, si Dios quiere, después de esta pelea quizás estoy dentro de la UFC. Tengo varias ofertas de otros eventos grandes como Bellator, pero mi objetivo es llegar a la UFC”, contó en el diario AS.

"Mi padre nos llevó a hacer judo por primera vez cuando teníamos cuatro años y fue el que nos metió en este mundo", contó Ilia en La Resistencia al hablar del inicio de su carrera.

Cuando la familia llegó a Alicante, en aquel 2012, Ilia y Aleksander llevaban ya tiempo entrenando —practicaban lucha grecorromana— y madre medió para que siguiesen haciéndolo.

"Un día, por casualidad, mi madre se encuentra con un chico que tenía las orejas de coliflor y le preguntó. El chico era cinturón negro de Climent Club", contó Aleksander en la entrevista de AS. El chico le recomendó que fuesen al gimnasio de MMA de los hermanos argentinos Agustín y Jorge Climent. "Fuimos mi hermano y yo a Climent Club y nunca salimos", contó Alex.

Las orejas de coliflor es una lesión típica de estos deportistas provocada por los golpes continuas, Ilia tiene una como se ve en la siguiente foto.

La oreja de coliflor de Ilia Topuria // Getty Images

Su novia Giorgina Uzactegui y su hijo

Ilia Topuria vive desde entonces en Alicante junto a su pareja, la empresaria Giorgina Uzcategui Badell. Es emprendedora de Future & Energy, que se define como una una empresa comprometida en crear un mejor futuro a través de soluciones sostenibles.

En Alicante vive también su hijo, su principito, al que se ha propuesto no darle tiempos fáciles. Aunque pueda, no quiere que su hijo lo tenga todo, aseguró en una de las pocas entrevistas en las que habló del pequeño.