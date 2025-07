Quién es Laura Rubio, la mujer de Pablo López tras casarse en secreto

Pablo López (41) y Laura Rubio se han casado alejados del foco mediático. Según LOOK, la pareja se ha dado el 'sí, quiero' este sábado 19 de julio en la Basílica de Jesús de Medinaceli de Madrid.

Al finalizar, López y Rubio habrían abandonado la basílica en una furgoneta tras celebrar su unión con un pequeño grupo de personas cercanas a la pareja, sin la presencia de celebridades. Ninguno de ellos ha hecho público su enlace, aunque tampoco se han escondido y han actuado con naturalidad.

Pablo López y Laura Rubio se conocieron en 2017 durante el rodaje de La Voz, ya que en aquel momento el artista ejercía como coach mientras ella se presentó como concursante. Sin embargo, no fue hasta 2021 cuando empezaron a surgir rumores de su relación. Desde entonces, se ha visto a la pareja en algunos eventos, pero siempre alejados del foco mediático y llevando con mucha discreción su romance.

Así es Laura Rubio

Poco se sabe de Laura Rubio, ya que la cantante decidió desaparecer de las redes sociales para mantener el anonimato. Sin embargo, durante su paso por La Voz en 2017, la malagueña sí compartía contenido en X (antes Twitter). Entre sus últimos mensajes, destacan retuits a mensajes halagando a Pablo López.

Por ejemplo, Rubio retuiteó una publicación de Manu Guix de 2018 que dice: "Pablo López, a tus pies. Siempre. Lo que siempre digo. Nadie da la vida en cada nota como lo haces tú. Eres el mejor. El mejor. Me cago en la leche. Lo más grande. Y me callo ya".

Según Clara, Laura Rubio tendría 32 años. Lo que sí se sabe es que la cantante estuvo a punto de llegar a la final de la quinta edición de La Vozen el equipo de Pablo López, ya que quedó eliminada en la semifinal. Ese año, Manuel Carrasco se llevó la victoria como coach gracias a Alba Gil.

Durante su paso por el concurso, Laura Rubio interpretó canciones como You Are So Beautiful, Tainted Love, Back to black, With a little help from my friends o Human, el tema con el que intentó llegar a la final. Así, la malagueña demostró ser una gran admiradora de la música en inglés, ya que siempre cantó en este idioma.