¿Quién es Lorena Calero, la actriz con la que se relaciona a Antonio Banderas?

El 2022 no está siendo el mejor año para las parejas de nuestro país. A las recientes separaciones que se han conocido se han unido los rumores de crisis en la relación de Antonio Banderas y Nicole Kimpel, que empezó hace siete años cuando ambos se conocieron en el Festival de Cannes de 2014.

Y es que, durante los últimos días, el actor español ha sido visto entrando en su domicilio de Málaga con una mujer diferente a la empresaria holandesa. Unas evidencias que hacen pensar que la idílica relación de Banderas y Kimpel podría estar atravesando un mal momento o incluso haber llegado a su fin.

Así lo ha anunciado en exclusiva el programa Viva la vida, que ha compartido diferentes imágenes en las que se ve a Nicole Kimpel abandonando el domicilio de Antonio Banderas a las tres de la tarde. Sin embargo, más tarde, el actor malagueño regresa junto a otra mujer a las 23:30, mientras su actual pareja pasa la noche en Marbella.

Además, ese mismo viernes, esta vez pasada la medianoche, se puede ver a Antonio Banderas junto a la misma mujer de la noche anterior. Según apuntan las informaciones, podría ser Lorena Calero, una de las actrices del musical Company, un proyecto liderado por el propio intérprete de La máscara del Zorro.

¿Quién es Lorena Calero, la mujer con la que se relaciona a Antonio Banderas?

Como ya hemos mencionado, Lorena Calero es una de las actrices protagonistas de Company, el musical liderado por Antonio Banderas en el que ambos comparten escenario. Interpreta a Kathy, uno de los principales personajes de la obra de Broadway y, a raíz de su trabajo en este espectáculo, ambos habrían estrechado lazos y muchos apuntan a que podría haber algo más que una amistad.

Además de actriz, esta joven, nacida en Valencia en 1981 también es cantante y ha participado en grandes espectáculos como The Hole y The Hole Zero y en muchos musicales como Jesucristo Superstar, We will rock you o Peter Pan.

También la hemos podido ver en programas de talent show como la segunda edición de El Número Uno, donde fue expulsada en la segunda gala y en la que acabó ganando el joven compositor Raúl Gómez.

Por el momento, ambos intérpretes han asegurado que son simplemente amigos, pero fuentes cercanas apuntan a que entre ellos podría existir algo más que una amistad y una relación laboral: "Lorena pasa la noche con frecuencia en casa de Antonio", explicaban en Viva la vida.

La reacción de Nicole Kimpel a las imágenes de Antonio Banderas con otra mujer

La reacción de la que es todavía la pareja de Antonio Banderas no ha tardado en llegar. Al ser preguntada por los periodistas sobre estos rumores de infidelidad, Nicole Kimpel ha respondido muy molesta: "¿Es que no tenéis nada mejor que hacer? Hay una guerra en Ucrania, debería darte vergüenza estar inventando noticias con la que hay liada en el mundo".