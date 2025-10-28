Quién es Michael Polansky, el hombre corriente y misterioso prometido de Lady Gaga

Ha pasado más de un año desde que Lady Gaga confirmó que había llegado la hora de dar un paso más en su relación con el que es su pareja desde 2019, Michael Polansky. Fue durante los Juegos Olímpicos de París cuando, ante el primer ministro de Francia, se refirió a él como su prometido.

Tiempo después, en una entrevista en Jimmy Kimmel Live!, reveló cómo había sido esa propuesta de matrimonio. Aunque ella pensaba que todo iba a ocurrir el día de su 38 cumpleaños, el 28 de marzo, no fue así. Polansky decidió pedirle matrimonio unos días después, durante un viaje para hacer escalada.

“No me propuso matrimonio en la cima. Subimos hasta arriba, miramos alrededor y tomamos algunas fotos”, bromeó Gaga sobre el momento. “Bajamos y caminamos de regreso a la habitación. Fue muy típico de Michael preguntarme si podía hacerme la pregunta. Quería saber si estaba bien proponerme matrimonio antes de hacerlo. Le dije: '¡Sí! ¡Está bien!”. Fue entonces cuando él sacó de la mochila el anillo con el que la pareja selló su compromiso.

La diva luce en su dedo un gran anillo con un enorme diamante. Pero ese lo recibió después porque, en ese momento campestre, Polansky le entregó uno más simbólico y emocional, una simple brizna de hierba, que también luce engastada en resina, con el que cumplió el deseo de la diva cuando, en una conversación meses antes, le reveló que le bastaba con una hierba del jardín trasero de su casa alrededor de su dedo.

Y aunque aún no hay fecha de boda, los rumores insisten en que se celebrará este 2025, a lo mejor en Europa, a lo mejor en Malibú, aunque ninguno de los dos ha confirmado nada. “No sé qué vamos a hacer. Todavía no estamos del todo seguros. De hecho, hablamos mucho de simplemente ir al juzgado solo los dos y luego pedir comida china. Pero también, conociéndome, podría terminar siendo como un circo con unicornios”, le confesó al presentador Jimmy Kimmel.

Haya o no boda pronto, lo que es más que evidente es que los prometidos disfrutan y derrochan amor allá por donde van desde que les fotografiaron besándose en una fiesta en la Nochevieja de 2020.

Entre ellos son constantes los besos, las miradas apasionadas y los mensajes de amor, como el que se puede leer en el perfil de Instagram de la cantante de Alejandro para felicitar a su novio por su 42 cumpleaños y que acompaña de unas cariñosas fotos: “Feliz cumpleaños a mi amor. Espero que este 42 sea tu mejor año hasta ahora, has hecho mucho en tus 42 años. Estoy más orgullosa de ti cada día. Y muy agradecida por este día en que viniste al mundo, fue el día más especial. ¡Este es mi día favorito del año!”.

Emprendedor, inversor y ahora productor musical

No hay duda de que Polansky ha robado el corazón de la artista y, aunque consciente de la fama internacional de su pareja, él ha preferido mantener un perfil bajo, ocupado en sus actividades empresariales y filantrópicas.

El novio de Lady Gaga es lo que conocemos vulgarmente como un cerebrito y perteneció al círculo de la famosa cantera tecnológica de Silicon Valley de la que surgió Mark Zuckerberg. Se graduó en Matemáticas aplicadas y Ciencias de la computación por la Universidad de Harvard y desarrolló su carrera en los sectores de la tecnología y la medicina.

En su perfil de Instagram se define como emprendedor e inversor y ha ocupado diversos cargos en organizaciones sin fines de ánimo y empresas. Destaca su trabajo como CEO de The Parker Group, compañía que gestiona los intereses empresariales, benéficos, de inversión y políticos del empresario y filántropo Sean Parker, uno de los fundadores de Facebook y su primer presidente, de la que ahora es asesor.

Actualmente, es fundador y CEO de Outer Biociences, dedicada al desarrollo de bioactivos para la piel, cofundador y gerente de la empresa de riesgo Hawktail, y directivo de Haus Labs by Lady Gaga, la firma de cosmética vegana de la diva.

Destaca también su actividad filantrópica como cofundador y miembro de la junta directiva del Instituto Parker de Inmunoterapia contra el Cáncer. Cuentan que precisamente la pareja se conoció a través de sus fundaciones. Lady Gaga y su madre, Cynthia Germanotta, fundaron Born This Way Foundation para velar por la salud mental de los jóvenes, y Cynthia coincidió con Michael en un acto y supo que había conocido a la persona perfecta para su hija.

Como hombre de negocios, su vida al lado de Gaga le ha servido para introducirse en la industria musical. Debutó como coproductor ejecutivo de Harlequin, en 2024, el disco interpretado por Harley Quinn, el personaje al que la cantante dio vida en la película Joker 2. También colaboró como coproductor ejecutivo y compositor de siete canciones en Mayhem, su último álbum: The Beast, Blade of Grass, Disease, Don't Call Tonight, How Bad Do U Want Me, LoveDrug y Vanish Into You llevan su crédito. Además, coproduce The Mayhem Ball, la gira mundial de Gaga que le trae hasta Barcelona estos días.

Un hombre normal

Hasta que conoció a Lady Gaga, el empresario e inversor vivía en San Francisco —ahora pasa largas temporadas en la casa de Malibú de la cantante— y es un hincha entregado del San Francisco 49ers. Siguiendo los pasos de su equipo de fútbol americano, asistió con su prometida a la final de la Super Bowl de 2020, celebrada en Miami, en una de las primeras apariciones públicas de la pareja que sirvió para confirmar ese good romance.

Sentimentalmente, Polansky había mantenido una relación durante siete años con Lindsay Crouse, una periodista de The New York Timesque, cuando salió a la luz su historia de amor con la cantante de Bad Romance, publicó una sincera y simpática columna titulada La nueva novia de mi ex novio es Lady Gaga.

“Aceptar que no tendrás la privacidad que otros podrían tener fue lo más difícil”

“Mientras yo veía el Super Bowl por televisión en Nueva York, ellos estaban acurrucados en su palco privado en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens. Allí estaban los paparazzi mientras él la acompañaba, con su cabello rosa suelto y lentejuelas alrededor de los ojos", escribía la periodista en esa columna. “Salí con este hombre normal y misterioso durante siete años. Nuestra relación duró toda la universidad y luego algunos años más. (Una canción popular de aquella época describía estar atrapada en un romance malo)”, explicaba, destacando que, hasta que conoció a Gaga, ese hombre había disfrutado de un completo anonimato y de una vida corriente.

“Aceptar que no tendrás la privacidad que otros podrían tener fue lo más difícil”, reconoció Polansky en una de las pocas entrevistas que ha dado y aseguraba que su relación al final “es como la de todos los demás”. Cocinan, viajan, pasean… y, además de pasar por el altar, su proyecto personal pasa también por formar una familia, como ha manifestado en las últimas entrevistas la protagonista de La casa Gucci: “Lo que realmente quiero es ser una mamá. Ese es mi próximo papel protagónico, espero".