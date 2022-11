¿Quién es la mujer de Manuel Carrasco? Su historia con la periodista Almudena Navalón

Cosecha innumerables éxitos pero no tiene aires de divo. Hace más de 20 años que Manuel Carrasco salió de Operación Triunfo, el concurso en el que empezó a labrarse una carrera musical con la que ahora llena los grandes estadios de nuestro país.

"No olvido cuando tenía un trabajo común, era pintor"

Aquel talent show le sirvió de trampolín para demostrar su talento al gran público, un éxito que ha ido creciendo de manera natural, sin estridencias. Sus fans los han colocado donde está hoy, a pesar de que no comenzó con buen pie los primeros años tras su paso por el reality.

"Llega un momento en el no controlas tu vida. Hay gente que la controla. Te dicen lo que tienes que hacer: por aquí no vayas, por aquí sí. Cuando yo preguntaba algo ya estaba hecho. ‘¿Pero qué está hecho? ¿El disco? Es que no estoy de acuerdo con ese disco’. Muchas veces me dije: ‘Mira, esto no me merece la pena, me marcho para casa’. Tuve ataques de ansiedad… Lo pasé mal, muy mal", dijo a El País el cantante, de 41 años, a la vez que aseguraba que la terapia con una psicóloga llamada Dulce fue lo que le ayudó a salir adelante.

No olvida su vida antes de la fama, unos orígenes que le han dado una modestia poco común en su sector. "No olvido la mitad anterior, cuando tenía un trabajo más común siendo pintor y vivía como cualquier otro chaval de mi barrio", contó a Iñako Díaz-Guerra para El Mundo hace dos años.

Pero Manuel Carrasco no solo ha conseguido el éxito profesional. En el tereno sentimental también ha encontrado la estabilidad que llevaba tiempo persiguiendo. Su mujer Almudena Navalón es la responsable.

Cómo se conocieron Manuel Carrasco y Almudena Navalón hace casi 10 años

Fue en el año 2013 cuando surgió el amor en una entrevista. Ambos comparten origen: son de Huelva.

Almudena Navalón, que en aquel momento tenía 25 años -ahora 35-, acudió micrófono en mano a la presentación del disco de Carrasco Confieso que he sentido y entre pregunta y pregunta se prendió la chispa. Desde entonces apenas se han separado. Casi diez años sumergidos en una relación que les ha llevado a tener dos hijos.

Cuatro años casados: su romántica boda en Tarifa

En 2018 decidieron sellar aquel amor a primera vista en una romántica boda en Tarifa a la que no faltaron sus seres queridos.

El pasado 13 de septiembre, en su cuarto aniversario, Navalón quiso recordar aquel gran día con un emotivo texto en sus redes sociales.

"Cuatro años ya de aquel día mágico en el que el viento de Tarifa dejó de soplar para que los astros se alinearan y todos los que estábamos nos olvidásemos del mundo por unas horas. Qué rápido pasa todo… Gracias por seguir siendo mi amor", escribió sobre unas románticas imágenes junto al cantante.

Madre de sus dos hijos y su mayor apoyo

Almudena Navalón y Manuel Carrasco han formado su familia soñada con el nacimiento de sus dos hijos.

Su primer retoño, Chloé, nació en 2017 y el pequeño Manuel lo hizo pocos días antes de declararse el Estado de Alarma en España, en marzo de 2020.

Tal y como se puede comprobar en sus respectivas redes sociales, juntos forman un tándem perfecto y no dudan en acompañarse mutuamente en los momentos importantes.

Proyectos laborales, conciertos, vacaciones en familia, viajes al extranjero... Sus imágenes en pareja derrochan amor y complicidad.