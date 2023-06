¿Quién es Raúl Pérez? Su paso por 'Tu cara me suena', su viral imitación de Leiva, su pareja y sus hijas

Hay pocos imitadores en este país que puedan ser considerados auténticas estrellas y sin duda uno de ellos es Raúl Pérez. El madrileño ha trabajado en muchos programas de televisión, aunque actualmente se encuentra en El Intermedio, donde arrasa con sus parodias de políticos o artistas.

Tiene un lado musical que no todos conocen y este viernes podrán descubrirlo con su participación en Tu cara me suenaacompañando a Agustín Jiménez para interpretar Dos hombres y un destino de David Bustamente y Sergio Dalma.

¿Quieres conocer a Raúl Pérez? Descubre aquí su los momentos más icónicos de su carrera y su discreta vida familiar.

Los inicios en la comedia de Raúl Pérez

Raúl (46 años) nació en Madrid en 1976. Tras estudiar ingeniería de Telecomunicaciones y trabajar unos años de ello, se dio cuenta que no era lo que le interesaba y lo dejó para dedicarse a la comedia.

Estuvo 10 años en una emisora de radio y poco a poco se fue consolidando gracias a sus hilarantes imitaciones. Crackòvia, Late motiv, Homo zapping, Bakalá, Expediente Pérez o Imitados a cenar son algunos de los programas de televisiones en los que ha salido durante estos años.

Desde 2022, trabaja en El Intermedio de laSexta y allí ha brillado ante la audiencia debido a sus parodias de todas las personalidades del momento comoMiguel Bosé, Sabina, Wyoming, Carlos III, Pablo Echenique, Luis Bárcenas, Pedro Sánchez, etc.

Las imitaciones más icónicas de Raúl Pérez

Los dos programas en los que el madrileño tiene actualmente más presencia son El Intermedio e Ilustres Ignorantes. Hace varios días, imitó a Leiva en este último y se convirtió viral hasta el punto que el propio cantante subió una foto a Instagram junto a él.

En esta red social, el líder de Pereza compartió una foto en la que ambos estaban caracterizados como Leiva. Se podía ver que eran dos gotas de agua y podrían ser gemelos.

"Hoy me dio una bonita sorpresa el verdadero Leiva. Con las dos narizotas juntas haríamos un buen tobogán para el parque de atracciones. Qué talentazo tiene. Muy agradecido!", reflexionó el cantante.

Esta podría ser la imitación viral más reciente, aunque hay muchas más como esta de Sabina para criticar la falta de entendimiento entre Pablo Iglesias y Yolanda Díaz.

O incluso a los propios Wyoming y Dani Mateo.

En qué puesto quedó Raúl Pérez en 'Tu cara me suena'

Tu cara me suena no pilla desprevenido a Raúl porque ya compitió en la sexta edición. Se enfrentó a muchos estilos artísticos y cantantes como Amaia Montero, Chris Martin, Georgie Dann, Phil Collins o Leonard Cohen y terminó en quinta posición.

Ganó en dos ocasiones, una como Raphael y otra como Sergio Dalma.

En la octava temporada regresó como invitado para rendir un emotivo mensaje a Pau Donés tras su fallecimiento.

El fallecimiento de su padre

En 2020, el humorista dio la triste noticia en sus redes de que su padre había fallecido debido al cáncer.

"Maldito cáncer, eres insaciable. No paro de llorar, y si hace falta lo haré hasta que todas las lágrimas juntas igualen lo que nos has querido, ayudado, enseñado...te has dejado el alma por tanta gente. No es justo. Te quiero papá, te voy a echar de menos toda mi vida", compartió.

Tanto amigos como compañeros de profesión le dedicaron unas bonitas para hacerle saber que estaban a su lado.

Su pareja Marta y sus hijas Greta y Emma

Raúl tiene una relación con Marta Miranda. No se sabe mucho de ella porque el cómico no ha hablado de ellas en entrevistas y tiene el Instagram privado. Aunque si se mira la cuenta suya se puede sacar algunos datos curiosos. Llevan juntos desde 2005, ya que en 2021 le dedicó un post por el 16 aniversario.

"9 de Diciembre de hace 16 años…ahí comenzó todo. Comenzó lo mejor. Y lo mejor es que sigue. Y seguirá. Gracias por estos años de amor incondicional. All I want for Christmas and for life is you", le puso.

Sí se puede ver que los dos disfrutan mucho de su tiempo libre, sobre todo de ir a restaurantes.

Raúl y Marta tiene dos hijas: Emma (7 años) y Greta (3 años). En una entrevista con Altavoz cultural habló sobre pasa el tiempo con las tres mujeres de su vida: "Soy reservado, muy paciente, padre de familia, me encanta disfrutar de mi mujer y de mis hijas todo lo que puedo. También las martirizo un poco practicando nuevos personajes, pero es algo inevitable. Soy bastante casero pero también me encanta viajar".

Raúl Pérez se reencuentra con este programas de imitaciones para enfrentarse a un clásico de la música española. Seguro que sus dotes en la televisión le sirven para demostrar todo el talento que tiene.