Quién es Rebecca Donaldson, la nueva novia de Carlos Sainz Jr

Carlos Sainz Jr. vuelve a estar ilusionado gracias a su nueva novia, la modelo escocesa Rebecca Donaldson. El piloto y ella comenzaron a salir a mediados de 2023, poco después de su ruptura con Isa Hernáez tras seis años de relación.

El inicio de su romance fue muy polémico y llegó a decirse que el joven de 29 años le puso los cuernos a su ex con la modelo. "Los numerosos rumores de engaño que rodean su relación podrían haber sido la gota que colmó el vaso", dijo el periodista deportivo Matthew J. Thompson.

Fuera como fuera, empezaron en junio y sus apariciones en público era cada vez más frecuentes hasta que lo confirmaron el pasado mes de enero cuando Rebecca acudió junto a la familia de Carlos al Rally Daka para apoyar a su padre, Carlos Sainz.

En marzo, Sainz Jr. se alzó como el campeón en el Premio de Australia dos semanas después de su importante operación de apendicitis. El madrileño estaba orgulloso de su logro y lo celebró delante de las cámaras junto a su chica, donde se les vio abrazarse y besarse de forma apasionada.

Rebecca Donaldson y Carlos Sainz Jr.

Quién es Rebecca Donaldson, la novia de Carlos Sainz

Rebecca Donaldson es una modelo escocesa nacida en Perthshire. A sus 28 años, se ha convertido en uno de los rostros más populares de Escocia, llegando incluso a crear su propia marca de ropa deportiva y superando los 300.000 seguidores en Instagram.

Desde que era joven sabía que quería trabajar en las pasarelas y estuvo siempre apoyada por su madre, quien la inscribió con solo 17 años en el concurso Face of 2011. A los pocos años, participó en Top Modelo UK y consiguió llegar a la portada de varias populares revistas como Cosmopolitan, Marie Claire, Vogue Ucrania o Portugal.

Trabaja para la agencia de modelos Brand Model Management y en 2020 fundó la marca de ropa deportiva Muse Activewear: "Sabía que quería crear algo que usase. También que me sintiera orgullosa de ponerle mi nombre. Aunque sobre todo, que cubriera un nicho de mercado inexistente: productos asequibles y de buena calidad, fáciles de usar en el día", dijo en una entrevista.

Sentimentalmente, Rebecca estuvo saliendo durante un par de meses con Scott Disick, ex de Kourtney Kardashian y padre de sus hijos. "Él disfrutó su tiempo con ella, pero se dio cuenta de que no está en condiciones de tener algo formal. No hay rencor. Se separaron amistosamente y ella lo animó a pasar algún tiempo concentrándose en sí mismo y encontrando lo que lo hace feliz", reveló una fuente a E!News.

Scott Disick y Rebecca Donaldson

Además, se ha hablado de una relación con Leonardo DiCaprio, siendo ella una de las pocas mujeres mayores de 25 años con las que ha estado.