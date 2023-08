¿Quién es Salma Paralluelo? Sus logros en el atletismo, su edad y la historia de su familia

Salma Paralluelo es una de las estrellas del Mundial femenino de fútbol de Australia y Nueva Zelanda 2023. La jugadora de fútbol de 19 años, que ya ocupó titulares antes del inicio de la competición por ser la benjamina del torneo, ha sido clave para llevar a España a la final que se disputa este domingo 20 de agosto frente a Inglaterra.

Su relación con el fútbol es una relación especial. La jugadora de Zaragoza, de padre español y madre ecuatoguineana​, se debatió durante años entre dos deportes, el fútbol y el atletismo, y tardó mucho en dejar este último para dedicarse únicamente al balón. Lo hizo en 2022 cuando fichó por el Barça y, antes de hacerlo, obtuvo varios récord mundiales en la otra disciplina.

Fútbol, atletismo y estudios

Su historia como deportista empezó en el colegio Calixto Ariño de Zaragoza en el que empezó practicando fútbol sala y atletismo. Sus inicios fueron entre lágrimas porque, como contó su padre a la revista Libero, la pequeña Salma estaba "siempre llorando". "Soy muy competitiva, en todo, no soporto perder. Así que siempre me ponía muy nerviosa antes de las carreras y me echaba a llorar", contó la atleta, que ganó su primer carrera con seis años, en esta misma publicación. "A mitad de carrera ya parece que se le pasaba", apuntó el padre.

Salma Paralluelo corría y jugaba al fútbol a partes iguales, y simultáneamente los dos deportes hasta cumplir los 18 años. Tuvo que decantarse por uno aunque su idea inicial era competir en la élite de ambos a la vez.

Hasta 2017 jugó en equipos mixtos pero al cumplir los 13 años fichó por el Zaragoza Club de Fútbol Femenino, compaginaba los entrenamientos de fútbol con los entrenamientos del Club atletismo Simply Scorpio y los estudios. Se levantaba a las 4:30 horas para hacer los deberes, ir a clase y después entrenar.

En una entrevista publicada en 2019 en Runner's World, la joven de entonces 15 años explicó más detalladamente su método: dedicaba dos días al fútbol y tres al atletismo, sin contar las competiciones que disputaba o los partidos los fines de semana. "Lo cierto es que no podría elegir entre atletismo y fútbol", aseguraba en aquel momento. “Me quita un poco de tiempo para quedar con mis amigas porque tengo que entrenar, pero el deporte me apasiona y me está dando muchas cosas buenas en mi vida, así que me compensa".

Ese mismo año, dos años después de fichar por el Zaragoza, recibió una oferta del Real Madrid que rechazó para luego aceptar la del Villarreal ya que en la localidad castellonense podía seguir compaginando con éxito fútbol y atletismo. En 2019 se convirtió en la atleta española más joven en conseguir una medalla en categoría absoluta (bronce en 400 metros) y también logró la mejor marca sub-18 a nivel mundial, lo que le dio el pase al Campeonato de Europa que se celebró en Glasgow y se convirtió así en la más joven de la competición.

La prometedora carrera de Paralluelo se truncó en 2021 cuando, tras la pandemia, sufrió una lesión durante un partido (rotura del ligamento cruzado anterior) y tuvo que dejar las pistas a un lado. Su entrenador Félix Laguna empezó a tener cada vez más claro que era imposible seguir con el plan de simultanear ambos deportes.

"Si eligiera el atletismo, creo que tiene el talento para estar en una final olímpica de 400 metros lisos o vallas… pero centrada en atletismo, entrenando tres veces a la semana es imposible", reconoció en Runner's World. Para Laguna,

La difícil decisión de dejar el atletismo

La decisión de dejar a un lado el atletismo. que ya vislumbraba Laguna por la falta de apoyo económico de este deporte, llegó en 2022 cuando firmó el contrato con el Fútbol Club Barcelona.

"Yo siempre me vi luchando por lo máximo en los dos. Por eso quería seguir con los dos. Me han dicho que mi cuerpo es muy de atletismo, muy de atleta, pero en el fútbol me dicen que tengo muy buenas cualidades físicas y capacidad de aprendizaje en los entrenamientos. Siempre me sentí de los dos al 100%", explicó en una entrevista de la página web de la FIFA.

No fue una decisión fácil y así lo contó en la rueda de prensa de presentación en el club blaugrana. "Ha sido difícil renunciar a un deporte, pero tenía que dar el paso y no ha podido ser en un mejor sitio", aseguró la futbolista.

Los padres y los dos hermanos de Paralluelo

Paralluelo ha contado siempre con el apoyo de sus padres. De hecho, Jaime, su progenitor, ha ejercido de representante y la ha acompañado siempre. Su madre no ha podido estar siempre cerca. Con la crisis económica de 2008 la familia vivió un duro episodio personal: Jaime se quedó sin trabajo y recibieron amenazas de desahucio. Para salir adelante, la madre de Salma se trasladó a Suiza a trabajar.

Diosdada Ayingono dejó España y Jaime Paralluelo se quedó al frente de la casa cuidando a sus tres hijos. Salma tiene dos hermanos pequeños, Lorenzo y José Jaime, quienes actualmente juegan en la cantera del Villareal.

La familia ha pasado duros momentos hasta llegar a 2019. El año en que Salma fichó por el Villareal fue el año del reencuentro familiar. Ayingono pudo dejar Suiza e instalarse definitivamente en España.

El palmarés de Salma Paralluelo

La madre de Salma ha podido vivir de cerca los éxitos de su hija, que, a pesar de su corta edad, acumula numerosos logros profesionales en su currículo.

2023: Champions League y Liga F.

2022: Mundial sub-20.

2020: Récord de España de 400 metros, 400 metros vallas y Relevo en la categoría sub-18.

2019: Premio Princesa Leonor a la deportista menor de 18 años más destacada. Oro en el Festival Olímpico de la Juventud Europea en 400m vallas y Relevo.

2018: Europeo y Mundial sub-17.

Al exitoso currículo de Salma hay que sumar un logro más, el que La Roja consiga este domingo tras disputar la final del Mundial femenino de fútbol contra Inglaterra.