Quién es Taylor Russell, la actriz de las románticas fotos con Harry Styles

Parece que hay una nueva Taylor en la vida de Harry Styles. Lejos de referirnos a su breve romance con Taylor Swift, ya son varias las ocasiones en las que se ha visto al cantante en una actitud muy cercana e íntima con la actriz Taylor Rusell.

Después de su polémica separación con Olivia Wilde en medio de la promoción de Don't Worry Darling y de las fotos que probaron que había tenido un affair con la modeloEmily Ratajowsky, parece que "Enrique Estilos" -como él se llamó a sí mismo en su show en Madrid- tiene una nueva conquista veraniega.

Es uno de los solteros más perseguidos por la prensa, así que no cabe duda de que cualquier indicio de pareja sería noticia para los medios de comunicación.

Harry Styles aparece en el pase de prensa de la obra de teatro de Rusell

Las imágenes que han terminado de confirmar lo que ya era casi un secreto a voces llegan desde Londres. El cantante acudió al Teatro Nacional para asistir al pase de prensa de The Effect, obra de teatro que precisamente protagoniza Russell.

Tras la función, los jovenes se dejaron ver muy cómplices y acaramelados mientras disfrutaban de la afterparty del estreno.

Allí se encontraba también su gran amigo James Corden, junto a su esposa Julia Carey, y el músico no dudó en hacer las debidas presentaciones oficiales. No es ningún secreto que mantiene una relación muy estrecha y cercana con el presentador de televisión.

Russel McKenzie, actriz canadiense de 29 años

Tiene 29 años y sus trabajos como actriz cada vez la han llevado incluso hasta el Festival de Venecia. Allí presentó la película Bones and All, film que le reconoció una nominación a los Independent Spirit Awards.

Precisamente en Venecia coincidió casi por primera vez con Styles, que por aquel entonces daba a conocer la cinta dirigida por su expareja, Olivia Wilde.