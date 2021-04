"No quiero PP": de dónde sale el vídeo viral de Cristina Pedroche hablando de política

"Soy de Vallecas, ¿qué esperan que vote?". Con esa declaración arranca el vídeo de Cristina Pedroche hablando de política que se ha hecho viral este lunes 19 de abril.

Coincidiendo con el inicio de la campaña electoral en la Comunidad de Madrid, que va a las urnas el martes 4 de mayo, se ha viralizado en Twitter un vídeo de la presentadora de Love Island posicionándose políticamente. "No quiero PP. Lo siento. No me gusta que me roben", dice Pedroche en la grabación, que ha compartido la usuaria @Josefine_Table y que acumula más de 21.500 me gusta.

Es la opinión de Cristina Pedroche, sí, pero es la opinión de Cristina Pedroche en 2016. Fue cuando hizo esta entrevista con el suplemento Papel de El Mundo.

"Soy de Vallecas y voto a Alberto Garzón. ¿Qué esperan que vote? ¿Por qué esperan que luche? (Pone tono repipi) «Es que los de izquierdas no podéis tener pisos». No, perdona, yo quiero ganar el dinero que gano porque me lo trabajo. Y mis impuestos quiero que vayan a sanidad pública, educación pública... No a que se blanquee dinero y me roben. No quiero PP, lo siento, no lo quiero. No puedo callarme y decir «cada uno que vote lo que quiera, eso es libertad». Que sí, que de puta madre, que olé por las personas que siguen votando al PP aunque les roben, pero a mí no me caen bien".

"Soy muy de izquierdas"

Esa entrevista se publicó en el mes de abril, y meses antes Cristina Pedroche ya había revelado su voto en otra entrevista de El Mundo. "Soy muy de izquierdas", reveló en enero de 2016.

En la entrevista aseguró que le gustaba luchar por "los obreros y por la gente que se supera cada día". "Pero no me gustan los dirigentes. Todo el mundo es muy bueno hasta que llega al poder y trinca por todos lados. Yo soy muy de izquierdas. Voté a IU porque de momento a Alberto Garzón no le he visto ninguna trampa. No es un voto perdido", dijo en la entrevista.

Ambas entrevistas fueron dos de las pocas veces que la presentadora ha hablado de política. En 2019 habló también del tema, en una intervención en Zapeando (laSexta), aunque en ese momento fue menos entusiasta. Sólo se limitó a decir que no le interesó el debate previo a las Elecciones Generales del 10 de noviembre, emitido en Antena 3 el lunes 4 de noviembre, porque ya había votado por correo.

El candidato elegido no salió a la luz.