El radical y sorprendente cambio de Ariana Grande en los Globos de Oro tras 'Wicked'

Ariana Grande acaparó los focos de los Globos de oro 2026. La artista asistió a la gala de la 83º edición de los premios por estar nominada a Mejor actriz secundaria por su trabajo en Wicked: Parte II.

Pese a no llevarse el premio —finalmente se alzó con el galardón Teyana Taylor por Una batalla tras otra—, la actriz se convirtió en una de las protagonistas de la ceremonia.

Y fue precisamente por su presencia. Las últimas apariciones de Ariana Grande en eventos de tal magnitud fueron en la premier de la segunda parte de Wicked, en la que dio mucho de qué hablar por su curiosa dinámica con Cynthia Erivo, al igual que por mostrarse totalmente frágil.

Su voz y su forma de responder en cada intervención iban en sintonía también de su persona Glinda en Wicked: For Good, lo que alertó a sus fans notablemente.

Tan solo semanas después, Ariana Grande se ha mostrado completamente distinta en la gala de los Globos de Oro 2026. La artista lució un sensual vestido negro con escote bardó y falda de globo, rematado al hombro con un largo lazo, sobre una piel más bronceada y un regreso a su tono castaño.

Pero, sobre todo, ha llamado la atención su cambio en la manera de interactuar: Grande venía de un timbre de voz más agudo al que tenía acostumbrada al espectador estos últimos dos años, y ahora ha sorprendido con una manera más natural de hablar, recordando a su imagen pública.

¿Vuelve la Ariana Grande de antes?

Este cambio ha sido de lo más señalado en redes sociales por aquellos que tienen muy presente la estética de la actriz y su manera de comportarse últimamente.

De hecho, muchos han celebrado que la intérprete de God is a Womanvuelva a lucir una coleta alta, la que se convirtió en sus orígenes en su sello personal. Además, la vuelta de Grande al castaño y a la piel más bronceada ha removido la nostalgia de todos aquellos que eran fans de la faceta más pop star de la estadounidense.

Esta nostalgia se potenció con la reunión de Ariana Grande con Selena Gomez y Miley Cyrus, devolviendo a los espectadores a esa época en la que las cantantes eran ídolos juveniles.