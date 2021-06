Radiografía de Los Javis: cuántos años tienen, desde cuándo están juntos, dónde viven y cómo se hicieron famosos

¿Quién no conoce a Los Javis? A estas alturas es complicado no haber oído hablar de Javier Ambrossi y Javier Calvo, los creadores de La Llamada, Paquita Salas y del éxito internacional Veneno.

Son todos títulos muy recientes, como su propio éxito. No hace tanto que esta pareja, sentimental y profesional, cobró protagonismo. A nivel individual ya es otra cosa. Javier Calvo es famoso desde mucho antes gracias a la serie Física o Química, aunque en esa época para los telespectadores era Fer.

Los Javis se han hecho famosos gracias a su trabajo detrás de las cámaras, pero siguen cosechando éxitos también delante. Más allá de que Javier Calvo volvió a ser Fer en el reencuentro de FoQ, juntos son investigadores de Mask Singer y jurado de Drag Race España. Antes fueron profesores de Operación Triunfo. Con esta carrera meteórica, es casi imposible no conocerlos, aunque todavía hay datos que no se controlan de la pareja o que les seguimos preguntando a Google.

Cuántos años tienen

Javier Ambrossi nació el 24 de junio de 1984. Tiene 36 años, aunque este verano cumple 37. Javier Calvo nació el 21 de enero de 1991. Cumplió 30 años al empezar 2021.

La pareja se lleva seis años y medio, por eso cuando se conocieron a Javier Ambrossi le pareció que Calvo era aún muy pequeño.

Desde cuándo están juntos

Javier Calvo y Javier Ambrossi se dieron su primer beso en un cajero cuando Calvo era casi un niño. Aquel beso fue importante pero no fue el punto de arranque de la pareja. La relación empezó mucho después, cuando se dieron el segundo beso en la Gran Vía de Madrid en 2011.

El pasado abril Calvo recordó ese encuentro en una publicación en Instagram, en la que reveló que se quedó prendado de Ambrossi tras el primer encuentro.

"Me besaste en un cajero, en la calle, cuando yo era un niño (...) Te juro que en ese segundo lo entendí todo, entendí la vida, entendí la muerte [...] entendí el porqué de aquello que antes no entendía. Luego pasó todo, tú me dijiste que no podías besarme más y yo dediqué mi tiempo a olvidarte", reza un poema que le escribió a su chico.

Antes de ser novios, fueron amigos. Los mejores amigos. Su amistad se cimentó en noches de fiesta y largas conversaciones. "Estábamos de charlita, lo que no hemos dejado de hacer desde hace más de una década. Toda una vida juntos, Javier Calvo. Se me queda corta contigo", escribió Ambrossi al publicar en Instagram una foto de 2008 (tres años antes del inicio de su relación).

Hoy son los mejores amigos y una pareja consolidada que aún no se ha dado oficialmente el sí, quiero. Se comprometieron públicamente en septiembre de 2017, durante la presentación de la película La llamada, aunque todavía no se han casado. Poco después de aquella declaración pública hubo rumores, pero Ambrossi lo negó en una publicación en Instagram en julio de 2018: "Por cierto, no nos hemos casado".

Dónde viven

La casa de Los Javis es casi tan famosa como ellos. Tiene una cuenta de Instagram (@casajavis) y ha protagonizado reportajes en revistas de decoración como AD y El Mueble.

El piso, situado en Malasaña, tiene salón-comedor, cocina, dos dormitorios, baño, vestidor y estudio. Antes de esta casa vivieron en la calle Corredera Baja de San Pablo y en La Latina.

Malasaña puede que pronto pierda a estos vecinos. El pasado diciembre se publicó que la pareja buscaba nueva residencia: una propiedad con jardín. Según Vanitatis, la vivienda que les interesaba era " una construcción unifamiliar de más de 356 metros cuadrados distribuidos en cuatro plantas, con cinco habitaciones, 3 baños y dos enormes terrazas, una a cada lado de la casa, además de un jardín de 400 metros cuadrados, garaje y trastero".

La casa, que no se publicó después si la habían comprado, está situada en una zona céntrica de Madrid, cerca de zonas verdes como la Casa de Campo y no lejos del Parque del Oeste.

Cúando y cómo se hicieron famosos

Javier Calvo se hizo famosa gracias a Física o Química, la serie de Antena 3 que rodó entre 2008 y 2011. Interpretaba a Fer, cuyo nombre lleva tatuado en la mano desde 2018. Antes había salido en un corto, una película y una tv movie, pero ninguna relevante para su carrera.

Javier Ambrossi no se hizo famoso por sus papeles antes las cámaras y eso que empezó a trabajar como actor en 2004. Su primer vez fue en un capítulo de El Comisario. o intentó en numerosas series de televisión, preo con el tiempo se dio cuenta de que lo suyo no era la actuación. Con el tiempo se dio cuenta que su papel estaba detrás de las cámaras pero antes, según contó él mismo, su autoestima se vio mermada por no acabar de conseguir despegar en el espectáculo.

La fama le llegó al formar su dúo profesional con Javier Calvo, Los Javis, y con el nacimiento de Paquita Salas en octubre de 2016. Su primer gran éxito viral, que empezó en Flooxer y Netflix compró al llegar la segunda temporada. La dueña de PS Management despegó realmente en la gala de los Goya de 2018. Antes, en realidad, ya eran conocidos (especialmente en Madrid) gracias al musical La llamada, que primero hicieron en el hall del teatro Lara de Madrid, después sobre tablas y después dio el salto al cine. Leiva ganó el Goya a Mejor canción original por el tema principal de la película.

Cómo son sus famosas fiestas

Las fiestas de Los Javis son famosas gracias a La Llamada. Fue en 2018, año en que la película triunfó en los premios Feroz, cuando sus fiestas se convirtieron en protagonistas de la gala. La celebración iba a ser en casa de Los Javis. Iba a ser (no sabemos si fue) el after de la ceremonia. Hasta Verónica Forqué pidió que la invitasen.

Las celebraciones son tan famosas que salen a la luz en entrevistas aunque no estén ellos. "Parecen valencianos, con eso te lo digo todo. Son muy festivos. Están en ese momento en el que todo es una celebración", contó Arturo Valls recientemente en El Hormiguero.

Sus fiestas 3mpiezan con las comidas de Javier Calvo, al que le encanta cocinar, siguen con música y luego terminan haciéndose fotos como éstas. Son fiestas con más alcohol del que se puede beber y con rolletes que jamás hubiésemos imaginado, según reconoció el propio Arturo Valls.

[[H3:Quién es la hermana de Javier Ambrossi y cuñada de Javier Calvo]

Aunque sus apellidos distintos confundan, Javier Ambrossi es el hermano mayor de la actriz Macarena García. Lo saben quienes siguen el trabajo de Los Javis, la actriz es protagonistas de La llamada (musical y película) y personaje también de Paquita Salas. No ha salido, sin embargo, en Veneno, aunque es protagonista de las fiestas de Los Javis y del Instagram de su hermano.

El apellido diferente es porque Javier Ambrossi usa como apellido artístico el de su madre, Sofía Gutiérrez-Ambrossi, mientras que Macarena utiliza el de su padre, Javier García de la Camacha. Ambos, por cierto, salen en Veneno. También los padres de Calvo. Estos son sus cameos en la serie sobre la serie de Cristina Ortiz.

Los padres de Los Javis en 'Veneno'. // Atresmedia Premium

Javier Calvo padre como policía; Teresa Guirao, madre de Javier Calvo, como doctora; Javier García de la Camacha, de vendedor ambulante; y Sofía Gutiérrez-Ambrossi, como médico de La Veneno.